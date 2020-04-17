Путин: Россия обязательно победит эпидемию

Президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавируса.

«Россия обязательно победит эту эпидемию. Мы пройдем этот сложный этап», – заявил глава государства на телеконференции с губернаторами и министрами.

Путин также отметил, что реальные качественные перемены в системе здравоохранения должны почувствовать все россияне.

«Эта победа (над коронавирусом) будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи в стране во всех регионах более сильной, более современной, эффективной и доступной, чтобы такие качественные реальные перемены прежде всего почувствовали наши граждане. Я хочу настроить вас на совместную, общую эффективную работу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что все работы по борьбе с коронавирусом необходимо выполнить качественно и в срок. «Все поставленные задачи должны быть решены не только строго в срок, вне зависимости ни от каких сложностей, но и качественно, и профессионально», – подчеркнул президент.

Кроме того, Путин указал, что «в ближайшее время будет также сформирован дополнительный федеральный резерв лекарств и оборудования, а также средств индивидуальной защиты для медицинских работников, прошу оперативно отработать механизм направления этих запасов в те регионы и медицинские учреждения, где складывается наиболее сложная ситуация».

Ранее президент на совещании заявил, что заявил, что работа по созданию коечного фонда в России должна быть завершена к 28 апреля. Министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания заявил о создании группировки из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусом.