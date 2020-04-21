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21 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 11:03  |  vz.ru
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Как США могут наказать Китай за пандемию

США готовят почву для нового удара по КитаюФото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона и чем может ответить Поднебесная? Подробности...
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«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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Собак и кошек проверят на коронавирус

Проверка собак и кошек будет выборочнойФото: Miroslav Chaloupka/CTK/ТАСС
Россельхознадзор начнет тестирование собак и кошек на коронавирус, вызвавший глобальную пандемию. Начнут с крупных городов и международных аэропортов, а дальше − как получится. Означает ли это, что домашние питомцы могут стать жертвами заболевания наравне с хозяевами? И главный вопрос − могут ли собаки и кошки заражать коронавирусом людей? Ответы у ученых уже есть. Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем больше свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы. В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора. Подробности...
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С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Думать надо не только о бедных, но и о богатых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нам необходимо думать и работать над созданием инфраструктуры для жизни наших элит внутри страны. Элит, давайте это признаем, заведомо несовершенных. Но и без них нельзя. Подробности...
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              Собак и кошек проверят на коронавирус

              Проверка собак и кошек будет выборочной   21 апреля 2020, 10:58
              Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Россельхознадзор начнет тестирование собак и кошек на коронавирус, вызвавший глобальную пандемию. Начнут с крупных городов и международных аэропортов, а дальше − как получится. Означает ли это, что домашние питомцы могут стать жертвами заболевания наравне с хозяевами? И главный вопрос − могут ли собаки и кошки заражать коронавирусом людей? Ответы у ученых уже есть.

              Экспресс-тестирование, предложенное Россельхознадзором, коснется не всех собаки и кошек, у хозяев которых диагностирован COVID-19. Проверка будет выборочной. Ее цель - сбор предварительной информации.

              В принципе, ответ на вопрос о том, опасны ли коронавирусы для животных, в общих чертах очевиден - увы, да. На протяжении долгих лет вирусы этого семейства были проблемой почти исключительно ветеринарии и сельского хозяйства. Существуют коронавирусы волков, кошек, коров, ежей, крыс, летучих мышей, китов белух, различных видов домашних и диких птиц, узкоротых квакш, но не существует ни одной вакцины от них, из-за чего животноводство и птицеводство в ряде регионов планеты периодически терпело большие убытки.

              У змей и рыб коронавирусы не найдены, поэтому первоначальные сообщения китайцев о том, что всему виной суши и змеиные настойки с рыбного рынка в Ухане не вызывали у специалистов никакого доверия.

              Из сорока описанных видов коронавирусов только семь также являются патогенами людей. В половине случаев речь идет о легких формах того, что мы называем простудой, но имеются три важных исключения: SARS, вызывающий атипичную пневмонию, MERS или ближневосточный респираторный синдром и, наконец, SARS-2, ставший причиной нынешней глобальной пандемии.

              Так называемыми природными резервуарами возбудителей всех трех смертельно опасных заболеваний (в случае MERS летальность достигает 30%) выступили летучие мыши - сами они не болеют, но являются переносчиками. Во всех трех случаях у вируса был промежуточный хозяин, в котором патоген мутировал. Для SARS это пальмовые циветты (мелкие хищники, которых в Китае прежде разводили для шерсти и мяса), для MERS - верблюды.

              Что же касается SARS-2, прежде считалось, что той лампой, из которой вылез этот джинн, выступил панголин. Однако ученые из Университета Оттавы пришли к выводу, что панголины тут ни при чем - эти сомнительную честь можно отдать собаке, которая могла заразиться, съев труп летучей мыши.

              Самое время вспомнить историю гонконгского шпица, чья печальная участь негативно отразилась на судьбе многих других животных. В конце февраля его хозяйку госпитализировали с диагнозом COVID-19, а заодно решили проверить и пса. В итоге анализы показали наличие в организме собаки коронавируса, хотя и в незначительном количестве. Шпица поместили на карантин, вскоре он умер, вскрытие и исследование трупа не проводилось.

              Это породило в Китае волну информационной паники - хозяева начали избавляться от своих питомцев. Благодаря журналистам волна дошла и до России, по крайней мере, именно с ней связали появление на улицах ряда российских городов породистых собак, выброшенных из домов на время карантина. В итоге Роспотребнадзору пришлось выступить со специальным заявлением - от собак к человеку коронавирус SARS-2 не передается.

              С учетом выводов канадских ученых, это может показаться парадоксальным - но это действительно так. Пребывавший в весьма преклонном возрасте шпиц мог умереть от десятка других причин, включая стресс от разлуки с хозяйкой, а вот от коронавируса - навряд ли.

              Все дело в том, что в организме собак этот патоген не размножается - не может проникнуть в живые клетки. Что, впрочем, не отменяет того, что животное способно стать для него своего рода сосудом - той средой, где вирус сохранится на некоторое время.

              Не стоит забывать, что в случае с человеком SARS-2 поражает не только легкие, но и желудочно-кишечный тракт. Последствия от этого значительно менее опасные (хотя и неприятные), суть же в том, что вирусы содержатся как в слюне, так и в выделениях из желудка.

              Если представить ситуацию, что собака съела что-то на помойке или пробежала в неудачном месте, облизала лапы, а потом ваше лицо, теоретически это может привести к заражению не собаки, но ее хозяина. Подчеркнем - только теоретически, пока что подобные случаи ни разу не были выявлены, несмотря на сотни тысяч (а возможно, что и миллионы) носителей SARS-2 по всему миру.

              То же можно сказать о свиньях и птицах - в их организмах коронавирус не размножается.

              Несколько хуже ситуация обстоит с кошачьими, а также с хорьками. Одомашненную версию этих животных называют фреткой или фуро, с недавних пор их содержание вошло в моду, хотя количественно фретки, разумеется, сильно проигрывают кошкам - Россия является одним из мировых лидеров по их количеству на 100 тысяч населения.

              И хорьки, и кошки могут заражаться коронавирусом от людей - и заражать друг друга. Эксперименты на этот счет проводили в Китае, а впервые SARS-2 у кошки был выявлен в бельгийском Льеже.

              В зоопарке Нью-Йорка коронавирус подцепил даже тигр. Предположительно, от смотрителя.

              К сожалению, пока нельзя сказать, насколько тяжело это заболевание протекает у животных - этот «подраздел» пандемии пока еще в должной степени не исследован, хвостатых пациентов было не так уж много.

              Но ни одна кошка или хорек, зараженные в рамках эксперимента, не показали вообще никаких внешних признаков заболевания. Зато их организмы вырабатывали антитела, то есть демонстрировали способность легко справиться с инфекцией и приобрести иммунитет.

              Тем не менее, можно предположить, что в случае больших чисел и широкого охвата популяции клиническая картина будет близка к той, которую дает заражение другими коронавирусами, обнаруженными у кошачьих. В конце концов, с точки зрения своего состава и свойств SARS-2 ничего особенно оригинального из себя не представляет, хотя и грозит теперь обрушить мировую экономику.

              Если такая «аппликация» справедлива, подавляющее большинство животных переживут заражение SARS-2 с незначительными симптомами, либо же вообще без симптомов. Но возможны и осложнения, вплоть до смертельных. В отличие от людей, у кошек страдают в основном не легкие, а желудочно-кишечный тракт. Другими словами, коронавирус может привести к острому панкреатиту и «сжечь» организм животного всего за несколько часов.

              Признак беды - вздутие живота из-за скопления жидкости в брюшине. Особенно часто это происходит с котятами в возрасте 2-4 месяца - они по-настоящему уязвимы для коронавируса.

              Хорошая новость заключается в том, что обратный процесс - заражение человека от кошки вирусологами и ветеринарами исключается: животные просто не выделяют SARS-2 в окружающую среду в достаточном количестве, а поедать кошачий помет вряд ли придет кому-нибудь в голову.

              «Результаты указывают на то, что кошек нельзя исключать из сферы внимания при разработке мер противодействия коронавирусу, но они не являются серьезным фактором в распространении болезни», - резюмировал исследование на этот счет эпидемиолог Дирк Пфайфер из Городского университета Гонконга.

              Практически советы вирусологов сводятся к тому, что заболевшим COVID-19 людям нужно по возможности ограничить контакт с их домашними кошками. В первую очередь, не гладить их (хотя это может быть непросто).

              Основной смысл затеи Россельхознадзора - оценить степень распространения инфекции среди домашних животных. Ранее этим занималась лаборатория IDEXX в США, где протестировали сотни собак и кошек на SARS-2, но не получили ни одного положительного анализа.

              Однако эпидемия - это тот случай, когда информации много не бывает. Прежде всего, необходимо выяснить, задержится ли SARS-2 в популяции кошачьи в связи с человеческими проблемами и сможет ли это повлиять на дорогие и ценные породы.


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