Змеи России − ядовитая или нет?

Сообщения о пострадавших от змеиных укусов поступают ежедневно, в одном только Подмосковье зарегистрировано более сотни случаев. На огромных территориях России не так уж много опасных видов рептилий, но они все-таки есть. Проверить, сумеете ли вы отличить ядовитых змей российской фауны от абсолютно безвредных, вам поможет викторина газеты ВЗГЛЯД.