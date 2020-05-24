В Калининграде ответили на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на слова советника президента США Роберта О'Брайена, назвавшего военную инфраструктуру региона «кинжалом в сердце Европы».

«Когда я читаю про «закрытую военную базу», то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает», – заявил Алиханов в интервью РБК.

Глава региона назвал позицию администрации Дональда Трампа поверхностной. Также губернатор опроверг слова О'Брайена, раскритиковавшего туризм в Калининграде. Алиханов подчеркнул, что до пандемии ежегодный прирост туристического потока составлял 17-20%.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».





По его словам, российские власти якобы превратили регион «в закрытую военную базу». Политик обвинил Россию в том, что вооружение в Калининграде якобы нацелено против стран ЕС.



