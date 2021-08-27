В Германии пообещали проверить размещение предвыборных плакатов с Калининградом

Прокуратура города Ростока проверит материалы о размещении на севере Германии старых предвыборных плакатов с Калининградской областью; пока дело находится в полиции города Тетеров.

«Материалы пока находятся в полиции города Тетеров (где были обнаружены плакаты – прим. ВЗГЛЯД). В настоящее время установлен факт вывешивания плакатов, их происхождение пока неясно. Этот вопрос сейчас уточняется», – передает РИА «Новости» заявление прокуратуры Ростока.

Правоохранители проверят, не появились ли подобные плакаты в других областях ФРГ.

«После завершения расследования, то есть после установления, где они [плакаты] были развешаны, и кто может подозреваться, дело будет передано в прокуратуру Ростока», – добавили в ведомстве.

Между тем власти Калининграда надеются, что плакаты появились вследствие ошибки.

«Хочется надеяться, что это просто техническая ошибка дизайнера плаката, а не целенаправленная политическая акция. Насколько нам известно, у немецкой стороны нет претензий к территориальной целостности нашей страны», – заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Ранее СМИ сообщали, что в преддверии выборов в бундестаг в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания появились копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе. Представитель ХДС Ханнес Деттманн заверил, что партия не имеет отношения к установке указанных плакатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к появившимся в Германии предвыборным плакатам. При этом он подчеркнул, что эти листовки не имеют отношения «к официальной позиции Берлина».