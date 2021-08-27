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В Германии пообещали проверить размещение предвыборных плакатов с Калининградом
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Прокуратура города Ростока проверит материалы о размещении на севере Германии старых предвыборных плакатов с Калининградской областью; пока дело находится в полиции города Тетеров.
«Материалы пока находятся в полиции города Тетеров (где были обнаружены плакаты – прим. ВЗГЛЯД). В настоящее время установлен факт вывешивания плакатов, их происхождение пока неясно. Этот вопрос сейчас уточняется», – передает РИА «Новости» заявление прокуратуры Ростока.
Правоохранители проверят, не появились ли подобные плакаты в других областях ФРГ.
«После завершения расследования, то есть после установления, где они [плакаты] были развешаны, и кто может подозреваться, дело будет передано в прокуратуру Ростока», – добавили в ведомстве.
Между тем власти Калининграда надеются, что плакаты появились вследствие ошибки.
«Хочется надеяться, что это просто техническая ошибка дизайнера плаката, а не целенаправленная политическая акция. Насколько нам известно, у немецкой стороны нет претензий к территориальной целостности нашей страны», – заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Ранее СМИ сообщали, что в преддверии выборов в бундестаг в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания появились копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе. Представитель ХДС Ханнес Деттманн заверил, что партия не имеет отношения к установке указанных плакатов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к появившимся в Германии предвыборным плакатам. При этом он подчеркнул, что эти листовки не имеют отношения «к официальной позиции Берлина».
Завезенная в Сочи азиатская бабочка начала пожирать «цветы смерти»
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В Сочи азиатская бабочка-огневка уничтожила гибискусы, так называемые цветы смерти, ученые предполагают, что вредителя могли завезти на курорт туристы или поставщики товаров с Дальнего Востока или Восточной Азии.
«В этом году гибискусы объедены очень сильно. Стремительность питания свидетельствовала о высокой агрессивности вредителя. Наши исследования показали, что гибискус повреждается азиатской огневкой Haritalodes basipunctalis Bremer. Родина вредителя – Восточная Азия, Африка, Австралия и Океания. В России прежде встречалась только на Дальнем Востоке», – цитирует sochi-express доктора биологических наук Наталью Карпун.
Для определения причины гибели гибискусов на курорте ученые провели маршрутные обследования, собрали гусениц и куколок, дорастили их в лабораторных условиях. Определили вредителя по вылетевшим бабочкам.
В настоящий момент ученые пытаются выяснить, как азиатская огневка попала на курорт. Ее могли завезти туристы или поставщики товаров с Дальнего Востока или Восточной Азии.
Гибискус цветет обычно в сезон с апреля по сентябрь, но иногда цветение наступает в неподходящее время. Считается, что такое поведение растения является предвестьем смерти или болезней. Еще более грозной приметой является внезапное увядание растения, почернение и опадание листьев. Существуют приметы, связанные с неправильным цветением и увяданием, они касаются всех комнатных цветов, однако считается, что гибискус якобы приближает человека к смерти, впитывая его жизненную силу.
В Тбилиси резко ответили президенту Эстонии по поводу членства Грузии в ЕС
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Мэр Тбилиси и генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе резко ответил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, которая предположила, что Грузии, Украине и Молдавии понадобится не менее 20 лет, чтобы соответствовать критериям вступления в Евросоюз, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Пусть все приглядывают за своими странами», – заявил Каладзе.
«А мы как-нибудь сможем осуществить реформы и сделать все для того, чтобы наша страна как можно скорее стала членом ЕС», – сказал мэр столицы Грузии.
Грузия намерена в 2024 году подать заявку на членство в ЕС.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. Также она добавила, что на Украине, в Молдавии и Грузии есть «проблемы с системой правосудия».
Она отметила, что, возможно, есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдавии или Грузии сотрудничать с ЕС так, как они хотят.
Эксперт: Украина неспособна собрать сейчас даже «ведро с болтами»
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«Ранее на Украине строились авианосцы, самолеты и ракеты. Мало кто из европейских стран мог похвастаться такими промышленными и научными возможностями. Но сейчас они угробили то немногое, что у них оставалось», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя срыв концерном «Укроборонпром» планов по сборке американских вертолетов UH-1 к 30-летию независимости Украины.
«То, что «Укроборонпром» не смог наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез», говорит о полной потере всех возможных и невозможных компетенций. Дело в том, что этот вертолет эксплуатируется еще со времен войны во Вьетнаме. Грубо говоря, ситуация похожа на то, как ЗАЗ не смог бы наладить выпуск автомобилей «Запорожец», – отметил военный эксперт Дрозденко.
По словам эксперта, «если бы Украина сохранила связи с Россией, ее возможности в сфере авиации оставались бы на достойном уровне». «Был бы жив авиазавод «Антонов», не умирал бы завод «Мотор Сич», – уточнил собеседник.
«Ведь ранее на Украине строились авианосцы, самолеты и ракеты. Мало кто из европейских стран мог похвастаться такими промышленными и научными возможностями, какие были на Украине. Но после событий 2014 года они окончательно угробили то немногое, что у них оставалось. И даже такое ведро с болтами, как вертолет UH-1 «Ирокез», они собрать не смогли», – подытожил эксперт.
Напомним, концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин.
В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась.
При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются.
Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell.
UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме.
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Появились данные о массовой гибели талибов при взрывах в Кабуле
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Из 103 погибших при взрывах в четверг возле аэропорта Кабула по меньшей мере 28 были талибами, сообщило Reuters со ссылкой на представителя «Талибана» (движение запрещено в России).
«Мы потеряли больше людей, чем американцы», – приводит слова представителя запрещенного в России движения ТАСС.
Он также поделился мнением, что не видит причин для продления сроков вывода иностранных войск из Афганистана.
Запрещенное в России радикальное движение «Талибан» решительно осудило произошедшее возле аэропорта Кабула и пообещало привлечь виновных к ответственности.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. В частности, жертвами терактов стали 90 афганцев, еще 158 пострадали. В результате взрывов погибли также 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.
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Глава МИД Украины солгал об эвакуации россиян из Афганистана
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула.
Глава МИД Украины выступил с ложным утверждением, что российские «самолеты [якобы] летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов». Это, по утверждению Кулебы, якобы свидетельствует о «тесных связях» России с «Талибаном»* (движение признано террористическим и запрещено в России), передает РИА «Новости».
При этом на видео, которые публиковались в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. В частности, в сюжете турецкого агентства Anadolu можно увидеть стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, а также американских военнослужащих и самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из столицы Афганистана.
Кроме того, в видео агентства Ruptly, на котором запечатлен взлет Ил-62М из кабульского аэропорта, также видны воздушные суда стран НАТО.
Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организовало эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщали в военном ведомстве.
Напомним, из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту. Один из самолетов доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана в Гиссар. В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России.
ФАС оштрафовала Booking.com на более чем миллиард рублей
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов, сообщает ведомство.
«Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке», – говорится в сообщении ФАС.
Ведомство установило, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения. Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com. ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц.
Как указывает антимонопольная служба в четверг, до настоящего момента компания не исполнила предписание.
Между тем компания намерена обжаловать решение о штрафе, передает ТАСС.
Ранее ФАС признала компанию Booking.com B.V. нарушившей антимонопольное законодательство. В ведомстве считают, что агрегатор воспользовался своим доминирующим положением на рынке, вынуждая гостиницы заключать договоры на заведомо невыгодных условиях.
Захарова удивилась осведомленности США о местонахождении главарей ИГ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу осведомленности властей США о местонахождении главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*).
Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена, который заявил, что отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ* (группировка запрещена в России) после терактов в Афганистане. «То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ* (группировка запрещена в России)?!» – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. В частности, жертвами терактов стали 90 афганцев, еще 158 пострадали. В результате взрывов погибли также 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.
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Талибы назвали условия для желающих выехать из Афганистана
Талибан (движение запрещено в России) не будет препятствовать желающим покинуть Афганистан после того, как США покинут аэропорт Кабула, заявил в четверг представитель движения Забихулла Муджахид в эфире телеканала «Россия-1».
«Мы прорабатываем вопрос установления полного контроля над аэропортом <…> После того, как США покинут Афганистан и аэропорт в частности, каждый сможет уехать из страны в обычном порядке: купить билет, получить необходимую визу, мы никому не будем чинить препятствий», – передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта Кабула погибли более 40 человек. Руководство США возложило на ИГ* ответственность за взрыв в Кабуле.
До этого глава ЕС заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане после взрыва у ворот аэропорта Кабула.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные достижения на посту главы государства, к ним он отнес в том числе украинскую армию – «одну из самых мощных в Европе».
Одним из них он считает движение страны в сторону субъектности. «Мы точно субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением … Чтобы за нас не решали вопросы. Исторически, когда наши люди жалуются, что мы были под одними, под другими, под третьими, – я считаю, что это неправильное поведение», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».
Второе достижение, по его мнению, это развитие инфраструктуры. «Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди», – считает Зеленский.
Еще одним своим достижением он назвал то, что Украина обладает «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе».
При этом украинский лидер подчеркнул, что «еще не закончил» деятельность на своем посту.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года: во втором туре выборов он набрал 73,22% голосов, а его соперник, тогдашний глава государства Петр Порошенко – 24,46%. С тех пор рейтинг Зеленского значительно снизился. По данным социологического центра «Социс» от 10 августа, сейчас он составляет 19,5%, следом идет Порошенко с результатом 14,3%. При этом опрос социологической группы «Рейтинг» показывает, что действующего президента готовы поддержать 27,2% украинцев, а Порошенко – 14,9%.
В Пентагоне подтвердили потери среди американцев при взрыве в Кабуле
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В результате взрыва у аэропорта Кабула «есть потери» среди американцев и гражданских, написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем Twitter.
«Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Эбби (один из главных входов на территорию аэропорта) был результатом комплексной атаки, которая привела к ряду потерь среди американцев и гражданских», – приводит его слова ТАСС.
Под словом «потери» могут иметься в виду как погибшие, так и пострадавшие. «Мы также можем подтвердить по меньшей мере еще один взрыв в отеле «Барон», который расположен поблизости от ворот Эбби или рядом с ним», – добавил он.
Как сообщил телеканал Al Jazeera, число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек. Точных данных о пострадавших не приводится.
О гибели солдат ВС США также сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники.
Как уточняется, инциденты, произошедшие в результате самоподрывов террористов-смертников, имели место возле отеля «Барон».
Ранее сообщалось, что трое американских военных ранены у аэропорта Кабула, два человека погибли, еще 15 человек пострадали при взрыве около аэропорта в Кабуле.
В Пентагоне подтвердили взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах от взрыва пока нет.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
Группа ABBA объявила о выпуске новых песен после 40-летнего перерыва
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Шведская музыкальная группа ABBA после почти 40-летнего перерыва представит новые песни на шоу с голограммами, сообщило издание The Sun.
«ABBA наконец возвращаются и планируют выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу – это грандиозно», – сообщил источник британскому таблоиду, передает РИА «Новости».
Группа запустила новый сайт ABBA Voyage, где ее поклонники могут зарегистрироваться, чтобы быть в курсе новостей. В Twitter-аккаунте ABBA Voyage также размещено сообщение с изображением четырех светящихся планет на черном фоне и указанием даты: 02.09.21.
Издание отмечает, что помимо новых песен ожидается шоу с голограммами. Это планировалось еще в 2019 году, однако реализации мешала пандемия коронавируса. По данным шведских СМИ, речь идет о пяти новых песнях.
ABBA – один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, официально не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен.
Ранее американская музыкальная рок-группа Guns N ’Roses представила свою первую с 2008 года песню, она носит название Absuяd.
Увеличилось число погибших в результате теракта в Кабуле американцев
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Число погибших в результате теракта в Кабуле американских военнослужащих возросло до 13 человек, сообщил представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Уильям Урбан.
«Могу подтвердить, что <…> тринадцатый военнослужащий США умер от ранений, которые он получил в результате атаки у ворот Эбби [в воздушную гавань столицы Афганистана]», – приводит слова представителя американского военного командования ТАСС.
«Согласно последним данным, общее число раненых [американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле] теперь составляет 18 человек, все они сейчас находятся в процессе эвакуации по воздуху из Афганистана на специально оборудованных самолетах С-17 <…>», – добавил Урбан.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 пострадали. Кроме того, погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Байден, ссылаясь на мнение разведки, также возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ.
В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. При этом стало известно, что США передали талибам список желающих уехать из Афганистана американцев, обладателей грин-карт и сотрудничавших со Штатами афганцев.
Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. После терактов в аэропорту Кабула Байден заявил, что Соединенные Штаты якобы уже эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Однако ранее в администрации Байдена считали, что на эвакуацию всех помогавших американским войскам афганцев потребуется более двух лет.
После терактов в Кабуле США пообещали продолжить вывоз людей из Афганистана. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. Однако талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа.
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Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ
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После взрывов в столице Афганистана вооруженные силы США подготовят планы нанесения ударов по позициям группировки «Исламское государство* в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Я также приказал своим военачальникам разработать оперативные планы нанесения ударов по объектам и руководству «ИГ* в Хорасане». Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем», – приводит слова Байдена ТАСС.
Он выразил уверенность, что террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России) «не одержит победу». «Мы спасем американцев [в Афганистане]. Мы вывезем наших афганских союзников, <…> Америку не запугать», – заверил Байден. «Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим поплатиться», – добавил политик.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 пострадали. Кроме того, погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Байден, ссылаясь на мнение разведки, также возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. При этом стало известно, что США передали талибам список желающих уехать из Афганистана американцев, обладателей грин-карт и сотрудничавших со Штатами афганцев.
Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. После терактов в аэропорту Кабула Байден заявил, что Соединенные Штаты якобы уже эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Однако ранее в администрации Байдена считали, что на эвакуацию всех помогавших американским войскам афганцев потребуется более двух лет.
После терактов в Кабуле США пообещали продолжить вывоз людей из Афганистана. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. Однако талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа.
-
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В Германии появились плакаты с Калининградской областью в составе страны
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В преддверии выборов в бундестаг в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания появились копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, пишет местная газета Nordkurier.
Как пишет издание, плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) были развешаны на улицах города Тетеров, на них изображена карта Германии довоенных лет с изображением Восточной Пруссии и частью нынешней территории Польши, передает РИА «Новости».
Как заявили местные правоохранители, исторические плакаты появились по всей федеральной земле, при этом среди них была агитация и других партий.
Представитель ХДС Ханнес Деттманн заверил, что партия не имеет отношения к установке указанных плакатов. Он отметил, что подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана». В полиции Тетерова сообщили, что расследование по факту размещения исторических плакатов поручено прокуратуре города Ростока.
Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября.
Современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР и впоследствии России.
Роснефть попросила разрешения на поставку газа в Европу
Глава Роснефти и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин попросил президента России Владимира Путина разрешить компании экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе.
Роснефть просит разрешить ей экспорт в Европу 10 млрд кубометров газа в год и готова платить на эти объемы повышенный уровень НДПИ. С таким предложением 13 августа обратился к президенту Владимиру Путину глава компании Игорь Сечин. Речь не идет об отмене экспортной монополии Газпрома и изменении законодательства. Роснефть хочет подписать с монополией соглашение, по которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит Газпром. В письме говорится, что поставки «целесообразно ограничить наличием действующих контрактов с новыми потребителями, которые не являются покупателями газа ПАО «Газпром». В 2017 году Роснефть подписала с BP меморандум о возможности поставок в Европу 10 млрд кубометров газа в год, пишет «Коммерсант».
Главный аргумент, который Сечин приводит в пользу этого предложения, это возможность увеличить доходы бюджета России. Он отмечает, что биржевые цены на газ в Европе достигли рекордного уровня, но текущие поступления в бюджет от экспорта газа «не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру». В связи с этим Сечин предлагает платить НДПИ на экспортируемый Роснефтью газ «согласно фактической рыночной конъюнктуре».
При текущих ценах на газ в Европе ставка НДПИ может составить «около 5 тыс. рублей» на 1 тыс. кубометров, пишет глава Роснефти, что «более чем в 3,5 раза» выше текущей ставки НДПИ для Газпрома. Дополнительные доходы бюджета – то есть разница между «повышенным» экспортным НДПИ Роснефти и текущим НДПИ Газпрома – составят до 37 млрд рублей в год, отмечает Сечин. Он считает возможным увеличение экспортных поставок Роснефти в будущем, что обеспечит рост дополнительных доходов до 150 млрд рублей. Это соответствует экспорту 40 млрд кубометров в год.
В письме Сечина не содержится однозначных указаний на то, по какому маршруту Роснефть хотела бы экспортировать газ. Однако сказано, что поставки «будут способствовать снятию ограничений» со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а также Opal (продолжение «Северного потока – 1»). Сейчас незадействованная мощность Opal составляет как раз 12,8 млрд кубометров в год.
Глава Роснефти, как следует из письма, предлагает привязать размер НДПИ для экспортируемого из РФ газа к его биржевой цене в Европе, внеся поправки в Налоговый кодекс. Сейчас, пишет газета, в формуле расчета НДПИ для Газпрома уже есть параметр «цена газа в дальнем зарубежье», который определяется ФАС РФ на основе динамики котировок нефтепродуктов. Однако эта цифра уже имеет мало отношения к реальным экспортным ценам Газпрома, которые более чем на 70% привязаны к форвардным котировкам на газовых биржах ЕС.
По данным издания, Путин уже поручил вице-премьеру Александру Новаку и главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть предложение Сечина и «доложить свое мнение».