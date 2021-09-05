Меркель поддержала кандидата от ХДС/ХСС

Азаров оценил реакцию в США на план Зеленского по «трансформации» Украины

«Если бы Владимир Зеленский хоть в чем-то разбирался, то никогда бы не назвал ту сумму затрат на реализацию «Плана трансформации Украины», которую он озвучил американцам – 277 млрд долларов», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-премьер Украины Николай Азаров. Так он оценил реакцию американских аналитиков на пакет проектов по модернизации Украины, который Зеленский презентовал во время визита в США.

«Удивительно то, что такое издание, как National Interest, вообще отреагировало на «план трансформации Украины», с которым приехал Зеленский. Многие американские СМИ вообще оставили эту презентацию без внимания. Меня это удивило, потому что любая поездка президента учитывает медийную составляющую. Включаются определенного рода лоббисты, которые организовывают публикации, освещают визит. Непрофессионализм команды Зеленского очевиден», – отметил Николай Азаров, возглавлявший правительство Украины с 2010 по 2014 год.

«Второе, что можно отметить – сам Зеленский явно не очень хорошо разбирается в тех вопросах, которые он поднимает. Если бы он хоть в чем-то разбирался, то никогда бы не назвал ту сумму затрат на реализацию «плана трансформации», которую он озвучил – 277 млрд долларов, – подчеркнул бывший премьер-министр. – Предположим, что завтра эту сумму выделят, а это два ВВП страны. Кто ее будет осваивать? Каким образом она будет реализовываться – если считать, что этот проект будет рассчитан на 10 лет, по 27,7 млрд долларов ежегодно?».

Следующий вопрос – кто будет воплощать масштабные инфраструктурные проекты, которые перечислил Зеленский в «плане трансформации», указал собеседник. Азаров напомнил, что Украина испытывает растущую нехватку рабочих рук, по его оценке, из страны уехало до 10 млн трудоспособных граждан. «У тебя элементарные сварочные работы некому выполнять, нет квалифицированных рабочих, а ты рассуждаешь о каких-то полетах на Луну», – заметил Азаров.

Действительно, в Верховной раде сообщили, что один из пунктов «плана трансформации Украины», который Зеленский представил в Вашингтоне, подразумевает участие Киева в космической программе НАСА по исследованию Луны «Артемида», в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс.

«Везде и во всем сказывается непрофессионализм команды Зеленского, ее заточенность на пиар», – констатировал Азаров. По его мнению, в окружении нынешнего президента Украины рассчитывают на то, что в обществе забудут конкретные детали поездки в США, но рассчитывают на сиюминутный пропагандистский эффект. «Американцы обещали – значит, дадут» – народу нравятся обещания таких благ, которые свалятся с неба, – заметил собеседник. – Примитивные расчеты пошли в ход. Но сама поездка абсолютно пустая: и для американцев, и для Зеленского».

«Единственный значимый сигнал – в том, что американцы продолжают свою политику, которую они с провальным результатом реализуют в Афганистане, а ранее – в Ираке, Ливии и на других подведомственных территориях. Это насаждение управляемого хаоса, а если говорить об Украине, то их интересует прежде всего превращение республики за небольшие деньги в анти-Россию. От этой бесперспективной политики, к большому сожалению, не отступили. Они дали понять это в совместном заявлении, которое, конечно, они готовили, и которое было написано под их диктовку».

Украинскую общественность удивило решение Владимира Зеленского презентовать «план трансформации Украины» не гражданам страны, а американским экспертам в ходе визита в Вашингтон, отметило американское аналитическое издание The National Interest.

Обозреватель журнала Мелинда Харинг посчитала неуместным действия Зеленского, который после презентации стал указывать на необходимость инвестиций в страну. «Неподходящая просьба, учитывая, что его аудиторией были бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие», – заключила автор.

Зеленский, по прилете в США 1 сентября, представил план трансформации Украины, содержащий проекты в области безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. «Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов», – сообщил президент Украины.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа киевской делегации во главе с Зеленским в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с украинским коллегой.

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