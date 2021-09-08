Меркель пугает немцев призраком ГДР

Прощальная речь Ангелы Меркель в Бундестаге оказалась бурной. Канцлера, покидающего свой пост после 15 лет правления, перебивали криками. Сама Меркель выдала неутешительный прогноз: министерские портфели в новом кабинете получат «левые», в том числе прямые наследники правящей партии ГДР. Тревожит ли немцев эта перспектива и уйдет ли Меркель на пенсию с репутацией проигравшей?

Последнее выступление Ангелы Меркель в Бундестаге текущего созыва фактически оказалось предвыборной речью. Канцлер, которая руководила Федеративной республикой без малого 16 лет, делала все возможное, чтобы на предстоящих 26 сентября парламентских выборах победил преемник – кандидат от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет.

За 14-минутную речь Меркель несколько раз призвала голосовать за партию Лашета, из-за чего ее перебивали депутаты от других партий. «Отнюдь не все равно, кто будет в следующем правительстве. Либо это будет правительство с социал-демократами и «Зелеными», которое принимает во внимание поддержку «Левых» или как минимум не исключает такое развитие событий», – сказала канцлер.

В ответ послышались неодобрительные выкрики депутатов от Левой партии. Меркель, парируя, заявила, что «просто говорит правду». «Либо в правительстве может быть ХДС/ХСС с Армином Лашетом, который на умеренных и центристских позициях поведет нас в будущее», – продолжала канцлер, вернувшись к выступлению. После этого ее перебили во второй раз, на что она ответила более эмоционально: «Я уже 30 лет являюсь депутатом Бундестага и не знаю, где еще обсуждать такое, как не тут – в сердце нашей демократии».

В своей речи Меркель подводила итоги долгой работы на посту канцлера, говорила о достижениях правительства и борьбе с изменением климата, о развитии «зеленой» энергетики, а также о противодействии терроризму, киберпреступности и пандемии коронавируса. Но лейтмотивом выступления оставалась тема грядущих парламентских выборов.

Нервозность Меркель понятна. По данным социологов, за ХДС/ХСС готовы отдать голос около 20% избирателей, а за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) – 25%. Об этом, как сообщает ТАСС, свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса по заказу телеканала n-tv. Рейтинги христианских демократов и их выдвиженца Лашета падают после того, как федеральную землю Северный Рейн – Вестфалия, чье правительство возглавляет Лашет, постигло сильное наводнение. Немецкие политологи предполагают, что если подобный отрыв в рейтингах сохранится, то по итогам выборов преемник Меркель может и не получить канцлерский пост, который достанется кандидату от СДПГ Олафу Шольцу.

Оба соперника – управленцы с серьезным опытом. Шольц – вице-канцлер и министр финансов, Лашет – премьер-министр самого густонаселенного региона. Но критики считают, что христианские демократы прогадали с выдвижением кандидатуры, а ставку нужно было делать на другого политика – лидера консервативного ХСС Маркуса Зедера.

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Если победят социал-демократы, то они сформируют правительственную коалицию с «Зелеными» и партией «Левые» (Die Linke) – наследниками Социалистической единой партии Германии, которая правила в ГДР.Меркель уже говорила, что лично была бы однозначно против участия в коалиции именно «Левых», которые призывают к выходу Германии из НАТО и незамедлительному прекращению участия страны во всех военных операциях. Но, к слову, и СДПГ, и «Зеленые» называли эти требования Die Linke неприемлемыми.

Возможно, самым серьезным кандидатом от ХДС/ХСС могла бы стать сама Меркель, но она предпочла не участвовать в выборах и выйти на пенсию, которая составит 15 тыс. евро в месяц. Кроме того, она получит собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем.

У уходящего канцлера за плечами блестящая политическая карьера. Уже с 1990 года она регулярно избиралась в Бундестаг, параллельно работала в правительстве Гельмута Коля, а затем, после недолгого пребывания в оппозиции, возглавила страну.

Предшественник Меркель, социал-демократ Герхард Шредер нашел работу в России (с 2017 года занимает должность председателя Совета директоров компании «Роснефть»). К слову, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» предположил, что Меркель может пойти по проторенной Шредером дорожке. Но, как полагают в Германии, канцлер и в отставке продолжит оказывать влияние на немецкую политику – по мнению ряда политологов, ее считают одним из самых успешных руководителей за всю историю ФРГ.

«В экономическом плане Германия прошла при Меркель хороший путь. Для борьбы с пандемией ее правительство также принимало достаточно разумные решения. Проиграла она, я думаю, в долгосрочном плане – историки определят, что миграционный кризис еще будет иметь последствия для Германии и Европы в целом», – полагает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, ошибка канцлера состоит в том, что она ориентировала Германию на либеральные ценности и забыла, что у ФРГ есть собственные интересы в глобальной геополитической игре.

«Меркель затормозила развитие Европы как международной силы, проспала ситуацию в Афганистане, ничего не смогла сделать на Ближнем Востоке,

не помогла создать европейскую армию, – перечислил Рар. – Она намеревалась сделать Европу более автономной от США, но этого не получилось». При этом, добавил собеседник, Меркель вряд ли можно назвать политической неудачницей – а именно так ее будет сейчас называть оппозиция.

В отличие от Рара, российские аналитики полагают, что прощальный спич Меркель действительно отчасти можно назвать речью неудачницы. «Меркель старается сохранять лицо при плохой игре, но все видят, какой низкий рейтинг у ее партии, – полагает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. – Если сравнить рейтинг партии в тот момент, когда она возглавила страну, с нынешним, то видно – рейтинг пошел по нисходящей. Если говорить о доверии избирателей, похвастаться госпоже Меркель нечем». Российский эксперт упомянул потрясения, которые пережила Германия за время правления канцлера: в частности, финансовый коллапс 2008 года и миграционный кризис 2015-го.

Угрозу Меркель о том, что на следующее правительство будут влиять наследники лидера ГДР Эриха Хонеккера, это попытка высмеять и остановить подъем партии «Левые», которые сейчас хотят войти в коалицию с социал-демократами, пояснил Рар. «Сейчас правые партии, христианские демократы будут пугать «призраком коммунизма». И эта несчастная Левая партия, которая имеет 6-7% процентов поддержки, будет получать все шишки от тех, кто пытается запугать немцев:

«Будете выбирать социал-демократов и Шольца – получите коммунистов!».

Это такой дешевый прием. Всерьез Меркель этого не боится», – считает Рар.

«Левых» отличает ярко выраженная антиамериканская и антинатовская риторика, – в свою очередь заметил Камкин. – Для немецкого политического дискурса – это непростительный грех, наравне с антисемитизмом. Это самая большая проблема. Вот почему социал-демократы все еще раздумывают, брать ли «Левых» в коалицию». Российский эксперт пояснил, что Меркель «не смогла не пнуть «Левых», тем самым подчеркнув, что нынешняя политическая культура Германии рассматривает ГДР как тоталитарное государство, ставя его на одну доску с Третьим рейхом.

Но далеко не факт, что эта критика наследников коммунистов скажется на шансах социал-демократов. Шансы Шольца на победу Камкин считает достаточно высокими. «Рейтинг СДПГ уверенно поднимается, а рейтинг ХДС снижается. Можно осторожно говорить о том, что популярность СДПГ растет за счет личной харизмы Шольца. Поэтому нельзя исключать, что «мега-Шольц» может выстрелить как новый канцлер», – признал российский политолог.

Рар также считает, что шансы социал-демократического кандидата стать канцлером объективно растут. Но, подчеркнул немецкий эксперт, абсолютного лидера в общественном мнении пока нет. «По моему наблюдению, примерно половина немцев не знают, за кого они будут голосовать через три недели. Сегодня им нравится Шольц, завтра им опять понравится Лашет, потом снова появятся «Зеленые»... Я считаю, финиш действительно будет интересен: три кандидата, три партии борются за первое место, и у всех пока есть шанс», – резюмировал немецкий эксперт.

В любом случае, отметил Камкин, немецкий лидер оставляет своему потенциальному преемнику сложное наследство – даже если ХДС успеет переломить тренд и одержит победу на выборах. Аналитик предрекает: «В любом случае «бабушку Ангелу» рано провожать на пенсию. Думаю, мы еще увидим ее где-нибудь в общеевропейских структурах».

Если же победит Шольц, то Меркель уже точно окажется в роли проигравшей, допускает эксперт. «Вспомните, как сама Меркель пинала Герхарда Шредера, когда он уходил. Здесь история отплатит ей той же монетой», – резюмировал аналитик.