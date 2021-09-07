Меркель в последней речи в Бундестаге поддержала кандидата от ХДС/ХСС

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге текущего созыва поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета, из-за чего ее несколько раз перебили депутаты от других партий.

«Отнюдь не все равно, кто будет в следующем правительстве. Либо это будет правительство с социал-демократами и «зелеными», которое принимает во внимание поддержку левых или как минимум не исключает такое развитие событий», – сказала канцлер, передает ТАСС. После того, как ее перебили неодобрительными выкриками со стороны, где располагается фракция Левой партии, Меркель ответила: «Я просто говорю правду».

«Либо в правительстве может быть ХДС/ХСС с Армином Лашетом, который на умеренных и центристских позициях поведет нас в будущее», – продолжала канцлер, вернувшись к выступлению. После этого ее перебили во второй раз, на что она ответила более эмоционально: «Я уже 30 лет являюсь депутатом Бундестага и не знаю, где еще обсуждать такое, как не тут – в сердце нашей демократии».

Одна из возможных будущих правительственных коалиций – социал-демократы (СДПГ), «зеленые» и левые. Меркель уже говорила, что лично она была бы однозначно против участия левых. Она критикует другие партии за то, что они, по ее мнению, открыто этого не говорят. В целом и СДПГ, и «зеленые» говорили, что ряд требований левых для них неприемлемы. В их числе – выход из НАТО и незамедлительное прекращение участия во всех военных операциях.

Лашет является премьер-министром земли Северный Рейн – Вестфалия – самой большой по населению. В середине июля там произошло сильное наводнение, с тех пор рейтинги Лашета, а также политического блока ХДС/ХСС. Согласно опросам, за них готовы отдать голос 20% населения, а за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) – 25%. Если такой отрыв сохранится до выборов, намеченных на 26 сентября, то канцлером станет представляющий СДПГ Олаф Шольц.

На прошлой неделе Меркель также поддержала своего однопартийца Армина Лашета, по ее мнению, он в состоянии успешно управлять следующим правительством ФРГ.

Между тем, в августе СДПГ увеличила отрыв в рейтинге от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. За СДПГ готовы проголосовать 24% избирателей (две недели назад было 22%) – это самый высокий показатель для партии с сентября 2017 года. ХДС/ХСС набирает 21% – в опросах INSA у блока Ангелы Меркель никогда не было такого низкого рейтинга. «Зеленых» поддержали 17% респондентов, Свободную демократическую партию – 13%, «Альтернативу для Германии» – 11%, Левую партию – 6%. В соответствии с результатами опроса INSA, сейчас в Германии возможна коалиция только с участием как минимум трех партий.