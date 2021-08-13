Перед встречей с Зеленским Меркель сначала послушает Путина

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13 августа, пятница  |  Последнее обновление — 22:48  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит бензина

Цены на АЗС все растут и растут Максим Богодвид/РИА «Новости»
Правительство принимает срочные меры по борьбе с повышением цен на один из ключевых для россиян товаров – бензин. Звучала даже идея полностью запретить экспорт топлива за границу, чтобы нарастить предложение внутри страны и тем самым сбить цены. Почему в итоге эта инициатива одобрена не была, но предпосылки для роста цен все же остались? Подробности...
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Что заставляет россиян быть патриотами

Поводом для гордости за Россию стали успехи наших спортсменов на токийской Олимпиаде Виталий Тимкив/РИА Новости
Судя по опросам, у россиян в последнее время появилось достаточно новых причин быть патриотами. Свежий повод – победы наших олимпийцев в Токио, что вызвало чувство гордости за страну более чем у 70% сограждан, говорят социологи. Причем запрос общества на самоуважение растет – и политики обязаны на него ответить. Как «фактор гордости» скажется на сентябрьских выборах и президентской кампании – 2024?  Подробности...
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Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Ракеты комплекса С-500 станут угрозой даже для космических спутников Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь? Подробности...
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США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну

Америка очень хочет снова на Луну, но пока не может nasa.gov
Через пятьдесят лет после триумфальных полетов американцев на Луну выяснилось, что США не в состоянии повторить это достижение. Новая американская лунная программа столкнулась с целым рядом колоссальных технических трудностей. Оказалось, что за несколько десятилетий США растеряли специалистов и знания, позволившие им выиграть космическую гонку с СССР. Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Как начались 500 лет западного господства

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
13 августа 1521 года, день падения Теночтитлана, можно считать символическим началом эпохи доминирования Запада. На самом деле это был долгий, растянувшийся на столетия процесс. Так и завершение этой эпохи не случится в один день. Но уже началось. Подробности...
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Русофобию надо пресекать яростно и жестко

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наши великие спортсмены, особенно с Кавказа, могут написать у себя в соцсетях: ты неправильно себя ведешь, Куат. Не по-мусульмански, не по-братски. Давай-ка, извинись перед пожилой женщиной. Подробности...
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Когда России станут безразличны соседи

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Мы привыкли думать, что для России главное – это чтобы у соседей все было тихо и мирно, а новости приходили только хорошие. Но это точка зрения может оказаться устаревшей. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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    Перед встречей с Зеленским Меркель сначала послушает Путина

    Меркель хочет завершить долгую карьеру канцлера на волне успеха «Северного потока – 2»    13 августа 2021, 22:20
    Фото: Markus Schreiber/Pool via REUTERS
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Под занавес своего пребывания на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель совершит визит в Россию и на Украину и встретится с лидерами обеих стран. Если о поездке в Киев сообщалось заранее, то намерение непосредственно перед этим посетить Москву стало сюрпризом. Какое значение этот двойной визит имеет для судьбы Донбасса и газопровода «Северный поток – 2»?

    Ровно через неделю, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он также подтвердил – 22 августа Меркель направится в Киев, где пройдет ее встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

    О предстоящем визите в Киев неоднократно сообщала киевская пресса, а затем и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров – по его словам, канцлер и президент обсудят гарантии ФРГ по «Северному потоку – 2» и ситуацию в Донбассе. Будет идти речь о том, «как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай... если Россия после запуска «Северного потока – 2» попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным состоянием», – рассказывал тогда глава пресс-службы президента Украины. Однако о том, что перед Киевом Меркель побывает в Москве, ничего не говорилось.

    Синхронно с сообщением о приезде немецкого лидера на Украину в Киеве заговорили о том, что уже готова имплементация (то есть введение в законодательство страны) формулы Штайнмайера по Донбассу. В пятницу советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил порталу Pavlovsky News, что соответствующий законопроект «всех удивит».

    Напомним, что формула, которую еще в 2016 году предложил экс-глава МИД ФРГ, а ныне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, гласит: выборы на неподконтрольной на данный момент Киеву территории Донбасса должны пройти до передачи Украине контроля над границей. Киев требует ровно обратного – чтобы выборы проходили после того, как Киев начнет контролировать границу с Россией. В конце июля МИД Германии потребовал, чтобы Киев прописал формулу Штайнмайера в своем законодательстве. Арестович объясняет позицию Берлина по вопросу имплементации формулы договоренностями с Россией по «Северному потоку – 2», отмечает «Страна.ua».

    Судя по всему, представитель Киева в ТКГ считает, что украинской стороне удастся убедить немцев в правоте своей интерпретации и формулы Штайнмайера, и Минских соглашений по Донбассу. Но теперь стало ясно – прежде чем говорить с Киевом, в Берлине решили «сверить часы» с Москвой.

    Еще раз отметим, что кабинет Меркель официально оповестил о планах канцлера всего лишь за неделю до ее визитов в Россию и на Украину. Эта поездка проходит накануне двух важных событий, которые имеют прямое отношение к российско-германским отношениям.

    Во-первых, 26 сентября пройдут выборы в Бундестаг, на которых список Христианско-демократического союза (ХДС) возглавляет уже не Меркель, а ее преемник Армин Лашет. Поэтому визит Меркель в Москву и Киев уже называют в прессе «прощальной гастролью» – она должна стать последним зарубежным визитом Меркель в качестве главы кабинета министров. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, шансы стать новым канцлером есть не только у Лашета, но и у лидера «Зеленых» Анналены Бербок. «Зеленые» известны как непримиримые противники «Северного потока – 2». Кроме того, Бербок критиковала правительство Меркель за недостаточную поддержку Украины – в том числе как страны – транзитера газа.

    Во-вторых, в ближайшее время должен заработать сам «Северный поток – 2». В среду компания – оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о готовности морского участка первой нитки газопровода. Тогда же начались пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом. В пятницу член профильного комитета Бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил «Известиям», что в парламенте ожидают – полный ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» произойдет еще до конца 2021 года.

    «Канцлер Германии Меркель, очевидно, намерена искать на встрече с президентом России Владимиром Путиным компромиссный вариант по участию Украины в качестве транзитера газа на фоне финальной стадии перед запуском российско-европейского проекта «Северный поток – 2», – высказал предположение в комментарии РИА «Новости» член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Киев попытается получить от встречи с Меркель «некие гарантии» того, что Украина не останется без российского газа, предположил депутат.

    «Действительно, визит Меркель в Киев планировался, а о планах ее приезда в Москву не сообщалось, но думаю, что на самом деле ее встреча с Путиным тоже готовилась», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    «Судя по предположениям, которые циркулировали в немецких политических кругах, Меркель изначально планировала поехать и в Киев, и в Москву, потому что она не хотела создавать впечатление, что каким-то образом отдает предпочтение одной из стран – Украине либо России», – в свою очередь отмечает немецкий политолог Александр Рар.

    По мнению Погребинского, для немецкого лидера важнее сохранить приемлемый статус отношений с российским президентом. «Канцлер ФРГ хочет уйти с поста на фоне успеха с «Северным потоком – 2», а Россия в этом проекте – главный партнер Берлина», – пояснил политолог. Погребинский также подчеркнул, что визит в Киев в преддверии заседания так называемой Крымской платформы и празднования 30-летия независимости Украины мог бы выглядеть как афронт в отношении Москвы. «Меркель понимает, что правильно будет сначала приехать в Россию и переговорить с Путиным», – объяснил аналитик.

    Эксперт предположил, что после встречи с российским лидером Меркель могла бы привезти в Киев предложения по выводу из тупика Минского процесса.

    В Киеве немецкий лидер хочет «оставить свое завещание» касательно того, как спасти Минские соглашения, соавтором которых она была. «Я не верю, что это принесет плоды. Без сильного давления Вашингтона этот процесс не продвинется. Но Меркель хочет отметить свое присутствие в урегулировании и еще раз обозначить позицию Германии», – детализировал Погребинский.

    Комментируя заявление Арестовича, эксперт отметил: ранее Зеленский не выказывал никакого намерения продвигать этот закон через Верховную раду. Но, как бы то ни было, именно сейчас его представитель вдруг говорит о некоей готовности пойти навстречу Берлину.

    Меркель считает одним из важных своих достижений заключение Минских договоренностей и создание системы международных гарантий в «нормандском формате», полагает Рар. По его оценке, все последние годы канцлер стремилась принудить Киев к исполнению соглашений, причем именно в том виде, в котором они были заключены в 2014–2015 годах.

    Канцлер опасается, что после ее ухода с высшего поста «американцы, включившись в процесс, формулу Штайнмайера выбросят в мусорное ведро, так же как и Минское соглашение», считает Рар. Хотя, полагает эксперт, было бы более продуктивно, если бы Меркель не спасала систему международного посредничества по Донбассу, а способствовала бы налаживанию прямого переговорного процесса между Киевом и Москвой.

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