Россия представила Европе грехи Украины

Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?

В четверг Россия впервые в истории подала межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Ответчиком названа Украина. В жалобе Генпрокуратуры говорится об «ответственности властей Украины за гибель мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе имевшим место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году». Именно там нарушены главные статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это статьи 2 и 3, которые, напомним, гарантируют право на жизнь и запрет пыток.

«Силовой захват власти в Киеве, сопровождавшийся более чем сотней жертв, впоследствии перерос в националистический террор на Украине, войну в Донецкой и Луганской областях с тысячами жертв среди мирных жителей, в том числе детей, а также десятками тысяч разрушенных жилых домов, административных зданий и объектов критически важной гражданской инфраструктуры», – подчеркивается в иске.

Так называемая антитеррористическая операция в Донбассе, которая длится уже больше семи лет, также нарушает уже упомянутые статьи 2, 3 конвенции и статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни, жилище). Похищения и пытки жителей Донбасса превратились в массовую практику СБУ и украинской армии. Также власти Украины ответственны за вынужденное перемещение беженцев. Генпрокуратура России называет происходящее в Донбассе гражданской войной. По данным ООН, ее жертвами стали уже более 13 тысяч человек.

Напомним, о причинах трагической ситуации на Украине упоминал в своей недавней статье и президент России Владимира Путин. По его словам, «жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор – после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь?»

Помимо этого украинские воруженные формирования не раз совершали обстрелы приграничных районов России. Таже поводом для обращения в ЕСПЧ стал тот факт, что российские дипломаты на Украине работают в атмосфере постоянных угроз, с риском для здоровья и даже жизни. За 5 лет Москва направила в Киев 33 запроса о правовой помощи по инцидентам с российским дипломатами, но ни один не исполнен должным образом.

Киевские власти ведут физическое устранение оппозиционных политиков и журналистов, нарушая право на свободу слова и запрет на дискриминацию. Повсеместно ущемляются права русскоязычных граждан Украины на использование русского языка.

Кроме того, Москва попросила ЕСПЧ обязать Киев прекратить водную блокаду Крыма, ущерб от которой составил уже более 1,4 трлн рублей. Такая блокада, по ее мнению, нарушает целый ряд статей Евроконвенции.

Иск Москвы призван не только привлечь внимание ЕСПЧ «к грубым и систематическим нарушениям прав человека», но и заставить власти Украины прекратить их совершение, немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, «восстановить мир и согласие на территории Украины», говорится в документе.

«Обвинения, которые касаются гибели людей во время Евромайдана, подавления свободы слова, дискриминации русскоговорящего населения, – это железобетонные факты»,

– считает бывший украинский историк, живущий теперь в Москве политэмигрант Владимир Корнилов: «Это самые кричащие преступления украинских властей, по которым им давно нужно было предъявить претензии». Правда, Корнилов призвал не «строить иллюзий» – он ожидает, что в Страсбурге отклонят иск еще на стадии предварительного рассмотрения. «В этой ситуации важно будет сравнить то, как ЕСПЧ рассматривает иски против России и иски, поданные самой Россией», – пояснил политолог. «Кроме того, надо отметить, что именно Киев первым начал подавать иски против России во все возможные международные инстанции. Москва просто зеркально отвечает», – пояснил эксперт.

Корнилов убежден, что подача иска обусловлена последними событиями – таким стал ассиметричный ответ Москвы на решение ЕСПЧ принять к рассмотрению иски Украины и Голландии против России по делу о крушении малазийского Boeing MH17. Причем на Западе в четверг уже начали осуждать Москву за иск, указывая, что самолет был сбит якобы российской ракетой. «Замечу, что в иске указано: речь идет о явной ответственности Украины из-за незакрытого воздушного пространства над местом боевых действий», – пояснил Корнилов газете ВЗГЛЯД.

Действительно, в жалобе Москвы в ЕСПЧ говорится о том, что Киев в полной мере отвечает и за крушение малайзийского Boeing MH17 над Донбассом 17 июля 2014 года, поскольку не закрыл свое воздушное пространство над районом вооруженного конфликта. Также отмечается, что Киев представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину за авиакатастрофу на Москву. Жертвами той трагедии стали 298 человек. Украина, как известно, обвинила в уничтожении самолета ополченцев Донбасса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия вправе ожидать от ЕСПЧ соответствующей реакции на негативные процессы на Украине. В МИДе напомнили, что на протяжении многих лет Москва «била в набат» о вопиющих нарушениях прав человека на Украине, однако на Западе предпочитали ее не слышать.

В отличие от Корнилова, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин уверен, что Россия свой иск выиграет. «Такого рода заявления в ЕСПЧ, как правило, подают при гарантированных, стопроцентных шансах на успех. Думаю, ЕСПЧ и забьет последний гвоздь в крышку гроба постмайданной украинской власти», – надеется Кузьмин.

Российский сенатор Алексей Пушков также полагает, что обвинения Генпрокуратуры «не могут быть легко отброшены ЕСПЧ». Более того, о дискриминационной политике Украины теперь много говорят, в том числе и политики на площадках Евросоюза – венгры, поляки, румыны.

«У покровителей Украины будет желание сделать так, чтобы ЕСПЧ по сути не стал рассматривать российский иск.

Но если ЕСПЧ начнет искусственно затягивать рассмотрение, то он поставит под серьезное сомнение свой авторитет и свою компетентность», – убежден Пушков.

В окружении президента Украины Владимира Зеленского расчитывают, что иск России будет отклонен. «У этой жалобы России в ЕСПЧ нет никакой юридической перспективы и практического смысла», – заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк изданию «Украинская правда». «Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов быть удовлетворенным и он подан Россией исключительно с пропагандистской целью», – вторил ему глава МИДа Дмитрий Кулеба.

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Как предполагает Пушков, Москва перевела свои отношения с Киевом в юридическую плоскость именно сейчас, поскольку «исчезли надежды на улучшение отношений с Украиной при президенте Владимире Зеленском. Кроме того, накопился большой объем претензий к Украине с точки зрения соблюдения ею прав и свобод человека. Последние законы стали катализатором этого обращения в ЕСПЧ. Речь идет о законе «О коренных народах Украины», который ставит в дискриминационное положение представителей всех народов, проживающих на территории Украины, кроме самих украинцев и еще двух-трех небольших этнических общностей».

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов тоже считает, что иск Москвы отражает «разочарование российского руководства» поведением Зеленского. «Возможно, это еще и некий упредительный ход накануне возможной встречи двух президентов. А, может быть, это создание определенного информационного фона перед визитом Зеленского в США», – перечисляет эксперт. «Нет гарантий, что российский иск будет удовлетворен. Но сам факт такого обращения можно рассматривать все равно как позитивный», – подчеркивает Кортунов.

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