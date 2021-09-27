Какие власти Германии больше устроят Россию

Парламентские выборы в Германии завершились победой Социал-демократической партии и наихудшим результатом блока ХДС/ХСС Ангелы Меркель с 1949 года. Теперь партиям предстоит длительный процесс формирования коалиции в правительстве. Как результаты выборов в Бундестаг повлияют на отношения Берлина с Москвой и могут ли перестановки в кабмине ФРГ отразиться на судьбе «Северного потока – 2»?

В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,7% голосов, блок ХДС/ХСС идет вторым с 24,1% голосов, а «Зеленые» набирают 14,8%. За Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. Партия «Левые» по партийным спискам не преодолела пятипроцентный барьер. При этом «Левые» с 4,9% голосов все же будут представлены в парламенте, так как получили три прямых мандата в избирательных округах.

Примечательно, что для ХДС/ХСС это самый низкий результат за всю историю с 1949 года. Теперь партии начнут предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «Большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «Зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «Зеленых» и либералов.

Кандидат в канцлеры ФРГ, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц поспешил отказаться от коалиции с блоком Меркель (ХДС/ХСС), заявив, что следующее правительство должны сформировать социал-демократы с либералами и «Зелеными».

Кроме того, отвечая на вопрос о «Северном потоке – 2, он заявил, что все стороны должны взять на себя гарантии в связи с запуском газопровода, а Украина должна остаться транзитером российского газа в Европу. Шольц добавил, что Германия «приложила значительные усилия» для того, чтобы такие гарантии были даны и «на них можно было положиться».

Лидер СДПГ также пообещал, что Германия в первую очередь займется формированием более сильного и суверенного Евросоюза. «Я думаю, что первым вопросом для политики Германии будет формирование более сильного и суверенного Европейского союза», – сказал он, отвечая на вопросы о внешней политике. Он отметил, что эта задача повлияет на международную стратегию и внешнюю политику Германии.

Президент США Джо Байден с удивлением отреагировал на результат выборов в Германии, а американские СМИ предсказали ослабление лидерства Германии в Европе из-за слишком долгих переговоров по формированию нового правительства.

Между тем немецкий политик Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил , что если «Зеленые» войдут в правительство Германии, они попытаются торпедировать «Северный поток – 2», но вряд ли добьются успеха. В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил , что любая из наиболее вероятных коалиций в Бундестаге окажется благоприятной для Украины.

В Кремле оценили результаты выборов в Германии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва с большим вниманием наблюдает за итогами выборов в Германии и рассчитывает на преемственность в отношениях.

Он напомнил, что Москву и Берлин объединяет понимание, что разногласия надо решать только в диалоге. «Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога. Кроме того, Германия является очень крупным нашим торгово-экономическим и инвестиционным партнером», – сказал Песков.

«Результаты выборов вполне ожидаемы. Чуда не произошло. Несмотря на не очень хороший результат, правящая партия ХДС/ХСС по-прежнему удерживает рычаги управления и манипулирования повесткой», – полагает депутат от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт.

Он добавил, что формирование правительства будет очень тяжелым процессом. «Вне зависимости от конфигурации внутри коалиции Германия все дальше будет отходить от консервативно-прагматического начала к идеологическому маразму, – убежден Гердт. – В ближайшее время Германию ожидают серьезные испытания. Все кризисы, которые начались при Ангеле Меркель, будут усиливаться. И каким бы ни было новое правительство, оно будет не способно провести нашу страну через эти мрачные времена».

«Всегда, когда политики ставили идеологию впереди прагматизма, страна скатывалась к негативным последствиям. А сейчас «зеленый маразм» оказался в приоритетах страны», – уверен собеседник.

По мнению депутата, в настоящее время любой вариант коалиции остается реалистичным, несмотря на заявления некоторых политиков – и традиционное объединение СДПГ с ХДС/ХСС, и их кооперации с малыми партиями («Зеленые» и СвДП). «Главный вопрос в том, кто продаст больше своих принципов. Им придется поступаться тем, что они обещали своим избирателям. В итоге получится странная мешанина людей, предавших свои идеалы», – пронозирует он.

Что касается внешней политики и отношений с Россией, то ситуация однозначно усложнится. «Те немногие, кто отстаивал «Северный поток – 2», на этих выборах потеряли проценты. А те, кто продвигал иную повестку, не смогут за ночь изменить свое отношение к газопроводу. Поэтому все вопросы внешней политики и позиции по «Северному потоку – 2» усложнятся», – предполагает Гердт.

При этом для Украины результаты выборов действительно можно назвать удачными: «Зеленые», которые выступали с резкой антироссийской риторикой, набрали необходимое количество голосов. На этой волне украинцы будут иметь надежду, что немцы и дальше будут их спонсировать и отстаивать интересы украинской олигархии в ущерб своему народу».

На ситуации в НАТО вряд ли сильно отразятся итоги парламентских выборов, «потому что это отдельный конструкт европейской политики». «Новое правительство Германии продолжит курс Меркель в рамках альянса. Скорее всего, США заставят их вновь войти в привычную колею и двигаться дальше в соответствии с планами Вашингтона», – полагает Гердт.

В свою очередь германский политолог Александр Рар считает, что предсказать, кто именно станет наследником Ангелы Меркель, по-прежнему сложно. «По этическим соображениям, если Шольц победитель, именно он должен попытаться первым создать правительство, – убежден собеседник. – Но за него из младших партнеров только «Зеленые», а Свободная демократическая партия хочет создавать союз с Лашетом».

Рар напомнил, что «сначала маленькие партии будут вести переговоры о правящей коалиции в новом правительстве» и указал на «противоположность их взглядов на финансовую и индустриальную политику страны, а также на климатическую политику Германии». «Как они договорятся, а также с кем им хочется создать коалицию – с Шольцом или Лашетом, сейчас сказать трудно».

Эксперт отметил прагматичное отношение к России со стороны лидеров ХДС/ХСС и СДПГ. «Другое дело, что «Зеленые» во главе с Бербок и либералы объединяются в общем подходе к внешней политике, а там превалирует тенденция защищать права человека по всему миру», – пояснил Рар и добавил, что в связи с этим «маленькие партии в будущей коалиции будут себя вести критически в отношении России и усложнят отношения с Москвой».

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«Либералы видят в России лишь соперника, который вмешивается в немецкие дела и создает в Европе нелиберальную общественную систему. Они призывают бороться с этим. Поэтому после выборов ситуация проще не станет, – рассуждает политолог, – но и сильно хуже не станет. Многое зависит от общей обстановки в Европе и в мире в целом».

Собеседник также удивился надеждам официального Киева на «благоприятную для Украины» коалицию в Бундестаге. «Сейчас есть тенденция к тому, что Европа абстрагируется от темы Украины. Немцы и французы займутся этой проблемой лишь после того, как стабилизируют собственные политические системы. В Германии около шести недель будет длиться бесправие, а во Франции скоро начнутся президентские выборы, поэтому президенту Макрону сейчас не до Украины», – пояснил эксперт.

Рар также обратил внимание на публикации в американских СМИ, где говорится об ослаблении Германии после выборов. «Да, Меркель была тяжеловесом в политике и лидером Европы. Будущий канцлер будет слабым, потому что, в отличие от Меркель, он имеет лишь около 25% поддержки населения. К тому же у него будет сложная коалиция», – указал политолог. По его словам,

«Германия проспала тот момент, когда в Европе стали появляться новые центры».

«В Восточной Европе идет крен вправо, а Германия уходит в сторону зелено-либеральной политики. Франция также не станет лидером Европы», – сказал собеседник. «Как американцы обошлись недавно с Макроном, так и на Германию они будут смотреть снисходительно. Это ослабевает коллективный Запад. Если бы Германия и Франция захотели, они могли бы сильнее выступать на мировой арене, но они заняты внутренними проблемами. Европа сейчас должна консолидироваться, поэтому от нее никаких новых импульсов в глобальной политике ожидать нельзя», – уверен Рар.

В то же время российский политолог Андрей Кортунов считает, что Москву устроят оба основных варианта коалиции. «Вариант, при котором главными остаются христианские демократы и новым канцлером становится Лашет, означает преемственность курса Меркель. Это синоним предсказуемости без каких-либо прорывов», – отметил собеседник.

«Если же коалицию возглавят социал-демократы, то Москве будет даже проще.

Но никакого революционного сдвига ни в том, ни в другом случае не будет», – заверил политолог. Он спрогнозировал «продолжение совместной работы по «Северному потоку – 2», сохранение активности Германии в Минском процессе и попытки возобновления диалога по линии Евросоюза».

Риски в отношениях с Москвой, по словам собеседника, связаны с младшими партнерами ХДС и СДПГ по коалициям. «Если в новой коалиции «Зеленые» получат портфель министра иностранных дел, то критический настрой к нашей стране будет проявляться и во внешней политике Германии. Особенно это касается госпожи Бербок. С другой стороны, за годы правления Меркель много фактических прав и активностей переместилось из МИД в аппарат канцлера. Поэтому если главой МИД станет представитель другой партии, но в аппарате канцлера сохранятся заложенные Меркель тенденции, то линия поведения Берлина на российском направлении будет определяться канцлером и его командой. Это смягчит возможные проблемы», – убежден Кортунов.

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