Грузия призвала западных послов к «адекватности» В Германии допустили ухудшение отношений с Россией после выборов 27 сентября 2021, 13:10

Фото: DPA/Picture Alliance/Reuters

Текст: Наталья Макарова

«Следующий канцлер будет слабее Меркель, США будут смотреть на Германию так же снисходительно, как и на Францию, а «Зеленые» и либералы усложнят отношения между Берлином и Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя прошедшие накануне выборы в Бундестаг. Там в ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. «Сложно предсказать, кто именно станет наследником Ангелы Меркель. Голоса избирателей на выборах в Бундестаг почти поровну распределились между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), поэтому у лидеров партий Армина Лашета и Олафа Шольца шансы 50 на 50», – считает германский политолог Александр Рар. «По этическим соображениям, если Шольц победитель, именно он должен попытаться первым создать правительство, – убежден собеседник. – Но за него из младших партнеров только «Зеленые», а Свободная демократическая партия хочет создавать союз с Лашетом». Рар напомнил, что «сначала маленькие партии будут вести переговоры о правящей коалиции в новом правительстве» и указал на «противоположность их взглядов на финансовую и индустриальную политику страны, а также на климатическую политику Германии». «Как они договорятся, а также с кем им хочется создать коалицию – с Шольцом или Лашетом, сейчас сказать трудно». Эксперт отметил прагматичное отношение к России со стороны лидеров ХДС/ХСС и СДПГ. «Другое дело, что «Зеленые» и либералы объединяются в общем подходе к внешней политике, а там превалирует тенденция защищать права человека по всему миру», – пояснил Рар и добавил, что в связи с этим «маленькие партии в будущей коалиции будут себя вести критически в отношении России и усложнят отношения с Москвой». «Либералы видят в России лишь соперника, который вмешивается в немецкие дела и создает в Европе нелиберальную общественную систему. Они призывают бороться с этим. Поэтому после выборов ситуация проще не станет, – рассуждает политолог, – но и сильно хуже не станет. Многое зависит от общей обстановки в Европе и в мире в целом». Собеседник также удивился надеждам официального Киева на «благоприятную для Украины» коалицию в Бундестаге. «Сейчас есть тенденция к тому, что Европа абстрагируется от темы Украины. Немцы и французы займутся этой проблемой лишь после того, как стабилизируют собственные политические системы. В Германии около шести недель будет длиться бесправие, а во Франции скоро начнутся президентские выборы, поэтому президенту Макрону сейчас не до Украины», – пояснил эксперт. Рар также обратил внимание на публикации в американских СМИ, где говорится об ослаблении Германии после выборов. «Да, Меркель была тяжеловесом в политике и лидером Европы. Будущий канцлер будет слабым, потому что, в отличие от Меркель, он имеет лишь около 25% поддержки населения. К тому же у него будет сложная коалиция», – указал политолог. По его словам, «Германия проспала тот момент, когда в Европе стали появляться новые центры». «В Восточной Европе идет крен вправо, а Германия уходит в сторону зелено-либеральной политики. Франция также не станет лидером Европы», – сказал собеседник. «Как американцы обошлись недавно с Макроном, так и на Германию они будут смотреть снисходительно. Это ослабевает коллективный Запад. В то же время, если бы Германия и Франция захотели, они могли бы сильнее выступать на мировой арене, но они заняты внутренними проблемами. Европа сейчас должна консолидироваться, поэтому от нее никаких новых импульсов в глобальной политике ожидать нельзя», – заключил Рар. В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным из более половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 24,1%, «Зеленые» набирают 14,8%. Для ХДС/ХСС это самый низкий результат за всю историю. За Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. Партия «Левые» по партийным спискам не преодолела барьер в 5%. При этом «Левые» с 4,9% голосов все же будут представлены в парламенте, так как получили три прямых мандата в избирательных округах – в Германии партии в таком случае предоставляются места в соответствии с полученными ею вторыми голосами (по партийным спискам). Президент США Джо Байден с удивлением отреагировал на результат выборов в Германии, а американские СМИ предсказали ослабление лидерства Германии в Европе из-за слишком долгих переговоров по формированию нового правительства. Немецкий политик Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что если «Зеленые» войдут в правительство Германии, они попытаются торпедировать «Северный поток – 2», но вряд ли добьются успеха. В свою очередь кандидат в канцлеры ФРГ, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что следующее правительство должны сформировать социал-демократы с либералами и «Зелеными». Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что любая из наиболее вероятных коалиций в Бундестаге окажется благоприятной для Украины. Напомним, в ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что смена власти в Бундестаге откладывается из-за формирования правительства.

Россию предупредили о возможном предательстве Эрдогана после саммита в Сочи 26 сентября 2021, 19:41

Фото: Boris Pejovic/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Если Турция посчитает партнерство с Западом более выгодным для себя, то легко отвернется от России, заявил политолог Пол Антонопулос. «Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная», – рассказал эксперт в статье для портала InfoBrics, передает РИА «Новости». В качестве примера, с одной стороны, эксперт напоминает об интересах России и Турции в Сирии, где Анкара собирается вернуть себе контроль над территориями бывшей Османской империи. С другой, Антонопулос указывает, что у России и Турции существуют возможности для углубления сотрудничества, в том числе на общей платформе для урегулирования региональных проблем. «Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу», – заключил политолог. Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. СДПГ выиграла парламентские выборы в Германии 27 сентября 2021, 05:56

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Победу на выборах в Бундестаг одержала Социал-демократическая партия Германии, СДПГ набирает 25,7% голосов, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета данных всех округов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набирает 24,1%. Для ХДС/ХСС это самый низкий результат за всю историю. За «Зеленых» проголосовали 14,8% избирателей, за Свободную демократическую партию – 11,5%, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. Партия «Левые» по партийным спискам не преодолела барьер в 5%, передает РИА «Новости». При этом «Левые» с 4,9% голосов все же будут представлены в парламенте, так как получили три прямых мандата в избирательных округах – в Германии партии в таком случае предоставляются места в соответствии с полученными ею вторыми голосами (по партийным спискам), передает ТАСС. При распределении мест в парламенте СДПГ получит около 205–209 мандатов, ХДС/ХСС – 194–196, «Зеленые» – 116–118, СвДП – 91–93, «Альтернатива для Германии» – 84, Левая партия – 39–40. Напомним, в ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «Ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов. В Кремле назвали препятствие для встречи Путина и Зеленского 26 сентября 2021, 14:15 Текст: Елена Мирошниченко

Работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс, заявил в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик. Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте «четверки», предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины», – приводит его слова РИА «Новости». Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения. «Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже энное количество, сколько, уже три года», – рассказал представитель Кремля. Песков добавил, что «все написано на бумаге», и в них «нет ничего размытого», все предельно конкретно, все опубликовано. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Полуголая девушка выпала из окна во время секса на Тайване 26 сентября 2021, 21:19 Текст: Евгения Шестак

Фото: НАШ/Youtube

Текст: Антон Антонов

В Турции сломали позвоночник украинцу Михаилу Майману, который принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне Киева, а позднее сбежал с Украины от уголовной ответственности, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Кива заявил в Telegram, что «Турция с каждым годом становится все опасней и опасней для пребывания украинцев, скрывающихся от правосудия». По его словам, «Миша Майман (Моня-дырка), прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии». Депутат сообщил, что Майман госпитализирован в тяжелом состоянии – его «жестоко избили, сломав ему позвоночник». Кива подчеркнул, что жизни Маймана «уже ничего не угрожает, но ходить он будет не скоро». «Не злорадствуйте все те, кого он кинул на деньги и ограбил – Мише очень нужна наша с вами поддержка! По-христиански желаю ему скорей встать на ноги!» – заявил депутат. В начале 2020 года Кива и Майман подрались в ресторане в Киеве. СМИ сообщали, что перед этим Майман в переписке неоднократно оскорблял Киву и угрожал избить при встрече. В 2021 году Майман покинул Украину. Он заявил, что СБУ оказывала на него давление – шантажировала дракой с депутатом, требуя дать показания против мэра Киева Виталия Кличко, передает РИА «Новости». Преемник Меркель оценил предварительные результаты выборов в Германии 26 сентября 2021, 21:20

Фото: Michaela Rehle/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Кандидат в канцлеры Германии от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что недоволен предварительными результатами выборов в бундестаг. «Это гонка ноздря в ноздрю, чрезвычайная ситуация. На данный момент у нас нет точных конечных результатов, нет точных цифр, но мы можем уже сказать, что не можем быть довольны результатами. И несмотря на это, результат выборов еще полностью неясен», – цитирует ТАСС Лашета. По словам политика, «исход выборов совершенно непонятен» и «вечер будет долгим». Лашет также указал на готовность сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС. В свою очередь кандидат от социал-демократов Олаф Шольц назвал большим успехом результаты экзитполов на выборах. По его словам, выборы в парламент Германии продемонстрировали стремление граждан к смене власти. Также Шольц указал на необходимость дождаться официальных результатов, отметив готовность стать канцлером. Зампредседателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Гитта Коннеман заявила, что руководство фракции потребовало кадровых изменений в блоке в свете исторически худшего результата на выборах в Бундестаг. «Этот результат нельзя приукрашивать. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии. Поэтому дальше так не может продолжаться. Все должно подлежать перепроверке, сюда относятся и кадровые последствия», – отметила она. «Сейчас нужен глубокий анализ, во время которого мы должны задаться вопросами касательно содержания и кадров», – подчеркнула в свою очередь депутат Бундестага Яна Шимке. В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» – 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимияк заявил, что потери ХДС на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождатьсяокончательных результатов. Политолог Федор Лукьянов допустил, что Меркель может задержаться на посту канцлера ФРГ.

Германией будет управлять коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с «Зелеными» и Свободной демократической партией, а канцлером, вероятно, станет кандидат от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет, заявил немецкий политолог Александр Рар. «Для социал-демократов Германии сегодня победоносный день. Шольц получил больше голосов, чем Лашет. Госпожа Швезиг выиграла земельные выборы в Мекленбург-Передней Померании. Не забудем, что она обеспечила зеленый свет «Северному потоку – 2». В Берлине бургомистром вероятно станет госпожа Гифай, тоже социал-демократка», – написал Рар в Telegram. По его словам, «Зеленые» наверняка попадут в будущее федеральное правительство, «но с гораздо худшем результатом, чем предполагалось». «Госпожа Бербок не обеспечила «Зеленым» ожидаемую победу. Теперь ее могут не пустить в кресло министра иностранных дел. Но МИД все равно пойдет к «Зеленым», – добавил он. Рар подчеркнул, что ожидаются изнурительные переговоры четырех партий о создании правительства. По его мнению, «Лашет и Шольц будут обхаживать, умолять лидера Свободных демократов, Линднера, поддержать именно их, и Линднер предпочитает союз с Лашетом». «Вероятно Германией будет управлять коалиция ХДС/ХСС – «Зеленые» – СДП. Канцлером тогда станет Лашет. Но Шольц на один процент опережает Лашета. С какой стати канцлером станет не первый, а второй? Остается неопределенность», – заключил политолог. В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» – 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимияк заявил, что потери ХДС на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождатьсяокончательных результатов. Кандидат в канцлеры Германии от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что недоволен предварительными результатами выборов в бундестаг. Политолог Федор Лукьянов допустил, что Меркель может задержаться на посту канцлера ФРГ. Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе 26 сентября 2021, 17:47

Фото: kremlin.ru

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин провел несколько дней на отдыхе в Сибири на территории, примыкающей к Саяно-Шушенскому заповеднику, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Безусловно. Безопасностью президента <…> занимаются постоянно те, кому это положено», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Песков рассказал, что обеспечением безопасности президента во время его отдыха занимаются специальные люди. Тем не менее, по его словам, «дикую природу никто не может обуздать». «Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…» – добавил Песков. Ранее Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД. Эксперт: Меркель может задержаться на посту канцлера ФРГ 26 сентября 2021, 20:17

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Если первые данные экзитполов, согласно которым Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в ФРГ с 26% голосов, правильные, то канцлер Ангела Меркель может задержаться на посту на несколько месяцев. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов. «Если первые данные экзитпола соответствуют реальности, коалицию будут формировать до окончательного посинения. Не стоит спешить прощаться с Ангелой Меркель, она еще побудет с нами месяцев несколько», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram. Эксперт также подчеркнул, что прямые выборы канцлера «с огромным преимуществом» выиграл бы глава социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олаф Шольц. В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» - 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимияк заявил, что потери ХДС на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождаться окончательных результатов. Напомним, в Германии за два дня до выборов появились данные «экзитпола», согласно которым блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил с 22,1% голосов, социал-демократы набрали 22,7%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Свободная демократическая партия – 13,2%. Строка погасла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых». При этом телеканал ARD назвал тестом и ошибкой появление этих данных. 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если «Зеленые» войдут в правительство Германии, они попытаются торпедировать «Северный поток – 2», но вряд ли добьются успеха, заявил немецкий политик Штеффен Котре («Альтернатива для Германии»). Котре отметил, что «немецкая политика стала менее стабильной, произошло изменение политического ландшафта, и ясно, что в правительство войдут более, чем две партии», а «трехпартийное правительство означает, что все станет сложнее». «С этой нестабильностью мы должны будем жить дальше», – приводит его слова РИА «Новости». Он считает сложившуюся ситуацию «упущением «народных партий» и уходящего правительства ФРГ – не обеспечена стабильность экономике и политике», главные «политические силы перестали ориентироваться на Германию и потеряли себя на европейском пространстве». Котре полагает, что «Северный поток – 2» «будет работать», хотя «Зеленые» и «попытаются торпедировать его». Однако «остальные партии воспрепятствуют этому», сказал он. Политик подчеркнул, что с учетом нынешних цен на газ «заблокировать поставки» по «Северному потоку – 2» было бы «крайне неумным». «Едва ли «Зеленым» это удастся, «Северный поток – 2» будет подключен к сети. Все остальное было бы еще большим абсурдом в свете того, что мы переживаем в Германии», – сказал Котре, отметив, что положение Германии в ЕС также ухудшится, поскольку «Меркель ранее могла оказать значительное влияние», но «ни Лашет, ни Шольц не имеют такого веса в Европе». Напомним, согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» – 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Франция ревниво относится к успехам России в Африке 26 сентября 2021, 13:43

Фото: Adj Nicolas-Nelson Richard/

Xinhua/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Истеричная позиция Франции обусловлена признанием того, что в регионе у Парижа все идет не так гладко, как хотелось бы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на критику Парижа, разъяснил порядок сотрудничества властей Мали с российскими ЧВК, добавив, что Москва не имеет к этому отношения. «Мали и зона Сахеля входили в колониальную империю Франции, поэтому связи между франкоговорящими регионами и бывшей метрополией очень сильны», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, речь идет не только об экономическом и военно-политическом взаимодействии, но и о культурно-исторической связи. «Большинство политических элит в этих странах – франкоговорящие, более того, многие учились во Франции, поэтому влияние Парижа там традиционно очень значительно», – объяснил он. Что касается Мали, то там французы с 2014 года проводят антитеррористическую операцию «Бархан». «В республике есть джихадистские группы и отдельные радикальные формирования, которые воюют с избранной властью», – рассказал Федоров. Эксперт также отметил, что в Мали очень неустойчивый политический режим – «за последнее время там несколько раз менялось правительство в ходе государственного переворота». «Несмотря на все попытки Франции заручиться поддержкой других стран ЕС, мало кто из европейских коллег Парижа хочет посылать свои войска в отдаленную республику, – отметил Федоров. – Во многом из-за этого Франция решила сократить свой контингент войск. В частности, президент Макрон объявил о переформатировании участия Франции в Мали – основной упор предполагалось сделать на подготовке местных вооруженных сил и объединении стран в районе Сахеля перед лицом общей угрозы исламских радикалов». Однако, по мнению политолога, договоренности с Францией не мешают нынешнему руководству Мали контактировать и с другими участниками – в том числе и с российскими ЧВК, которые имеют репутацию серьезного и эффективного партнера. «Поэтому истерики Франции по поводу возможного присутствия российских ЧВК в республике необоснованные, – полагает он. – Что в этом криминального, учитывая, что официальных российских военных там нет? Частные военные компании ведут переговоры с руководством Мали об обеспечении охраны правительства, обучении вооруженных сил республики. Что здесь противоречит международному праву? Тем более, что другие страны, в том числе и США, в других точках мира действуют аналогичным образом». «Лицемерная позиция Франции и ЕС, демонстрирующая, что одним странам можно так делать, а другим – нельзя, вызывает много вопросов», – указывает эксперт. «Франция ревниво относится к успехам России в Африке. Хотя непонятно, в чем виновата Москва. Возможно, это просто признание того, что в регионе у Франции все идет не так гладко, как хотелось бы. Они не смогли добиться каких-то кардинальных перемен к лучшему в борьбе с джихадистами в этой стране. Отсюда – нервные заявления на возможное присутствие в республике российских ЧВК», – предположил Федоров. Тем не менее на фоне неудач в Африке, а также из-за подлодочного скандала с Австралией на фоне создания альянса AUKUS, нельзя сказать, что внешняя политика Франции при Макроне провалена. «Макрон многого добился в Европе – сейчас он главный лидер ЕС, учитывая уход Ангелы Меркель из политики и неясного будущего Германии, – объяснил политолог. – Роль страны в ЕС остается высокой. Скорее всего, Франция вновь реанимирует идею создания общеевропейской армии, которую сейчас будут готовы поддержать многие страны Евросоюза. Другое дело, что создание AUKUS и разрыв дорогостоящего контракта на создание подлодок с Канберрой очень сильно ударил по самолюбию и интересам Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, где она хотела усилить свои позиции. Фактически это была пощечина со стороны ее союзников». В то же время, кроме Мали, Россия также укрепляет сотрудничество с Центрально-Африканской Республикой (ЦАР) – еще одной бывшей колонией Франции в Африке. «Эта страна с нестабильной политической обстановкой, где российские ЧВК участвуют в обучении местного персонала и исполняют функции охраны правительства. И это, кстати говоря, тоже вызывало раздражение Франции и всяческие упреки в адрес России, что говорит о политике двойных стандартах в этом контексте», – резюмировал Федоров. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что малийские власти обратились к частной военной компании из России с просьбой помочь в борьбе с терроризмом, российские власти не имеют к этому отношения. Он также указал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который убеждал РФ «не работать» в Африке в сфере безопасности, потому что это «место Европы», передает РИА «Новости». В пятницу тему «присутствия ЧВК Вагнера в Мали на встрече с Лавровым поднимал и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По словам Лаврова, лучше было бы синхронизировать действия и ЕС, и РФ в том, что касается борьбы с терроризмом – «не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе». Кроме того, глава российского МИД напомнил Франции и Британии о сохранившихся колониальных владениях, отметив, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Позже глава правительства Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что Франция, приняв решение завершить антитеррористическую операцию «Бархан», «будто бы выбросила» Мали, поэтому Бамако приходится искать новых партнеров. Выступая на Генассамблее ООН, он подчеркнул, что «одностороннее объявление» было сделано Парижем без согласования с Бамако, «очертания» новой конфигурации сил неясны, передает РИА «Новости». Напомним, Париж объявил о решении изменить модель военного присутствия в регионе Сахеля и завершить операцию «Бархан», которую должен заменить международный альянс. Закрытие военных баз на севере Мали должно завершиться в начале 2022 года. В прошлую среду Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. В частности, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что подобное сотрудничество властей в Бамако «абсолютно несовместимо с нашим присутствием». Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера назвали слухами. Глава малийского МИДа Абдулай Диоп после встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил о намерении Бамако укреплять сотрудничество с Россией. При этом, комментируя тему ЧВК и встречу с Лавровым, он заявил: «Нам не нужно обсуждать эту сферу – в частности, данный вопрос». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Жириновский и Миронов обменялись колкостями в присутствии Путина 26 сентября 2021, 17:14

Фото: Евгений Паулин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Лидеры парламентских партий перед совещанием с президентом России Владимиром Путиным шутили, думая, что глава государства их не видит и не слышит. Лидеры партий, ожидая подключения президента к онлайн-встрече, обменивались колкостями и шутками между собой. «Им нечего сказать!» – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – возразил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. «Последним перед арестом, в камеру идет последний», – пошутил Жириновский. В это время Путин уже сидел на рабочем месте и слышал их разговор. «Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – сказал президент. В ответ Жириновский попросил: «Если можно – дайте мне время «Новых людей», они все новые, пусть послушают, а я возьму две квоты за «Новых людей» и за ЛДПР». В субботу глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с руководством политических партий. В ней участвовали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду» и партии «Новые люди». По словам президента, состав новой Думы определили граждане России, а сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Также Путин отметил, что «Единой России» удалось сохранить лидерство. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым. Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Экзитпол: Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Германии 26 сентября 2021, 19:22

Фото: Christoph Soeder/

dpa/picture-alliance/

ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидирует на выборах в Бундестаг ФРГ с 26%, следует из exit poll исследовательского института Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF. Выборы в Бундестаг завершились в воскресенье в Германии. Согласно данным экзитпола ZDF, социал-демократы получают 26%, партия немецких консерваторов – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – во главе с Армином Лашетом 24%, передает РИА «Новости». Как сообщает ТАСС, данные экзитпола ARD свидетельствуют о том, что социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов – по 25%. Партия «Союз 90/Зеленые» во главе с Анналеной Бербок предварительно получает на выборах в бундестаг третье место с 15% голосов. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%. Тем временем партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. При этом отмечается, что левая коалиция из Социал-демократической партии Германии, партии «Союз90/Зеленые» и партии «Левые» не набирает достаточных голосов для формирования правящей коалиции. По прогнозам института, такая коалиция может набрать 376 мест в бундестаге, в то время как для большинства необходимы 379 голосов. По данным Федерального статведомства, правом голоса обладают примерно 60,4 млн жителей ФРГ, они определят будущий состав парламента. После выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером. . В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. Своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Реальные шансы на попадание в парламент имеют только блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, социал-демократы, «Зеленые», Свободная демократическая партия (либералы), правопопулистская «Альтернатива для Германии» и Левая партия. Напомним, что в воскресенье избирательные участки в 8.00 по местному времени (9.00 мск) открылись для голосования на парламентских выборах в Германии. Ранее в Германии за два дня до выборов появились данные «экзитпола», согласно которым блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил с 22,1% голосов, социал-демократы набрали 22,7%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Свободная демократическая партия – 13,2%. Строка погасла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых». При этом телеканал ARD назвал тестом и ошибкой появление этих данных. 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера. Космический турист предпочел «Союз» кораблю Маска 26 сентября 2021, 15:11 Текст: Елена Мирошниченко

Потенциальный новый космический турист предпочел российский корабль «Союз» кораблю Илона Маска Crew Dragon из-за надежности отечественной космической техники, сообщил глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко. «Один из потенциальных космических туристов, с которым мы сейчас ведем переговоры – у него позиция: он хочет лететь только на «Союзе». Буквально на прошлой неделе с ним разговаривали. Да, он с уважением относится ко всему, что делает Илон Маск, он считает, что у него статистика безопасных полетов пока недостаточно большая», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, в июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что место в «Союзе» обойдется туристам дешевле, чем на кораблях Starliner и Crew Dragon. Украину обнадежили результаты выборов в Германии 27 сентября 2021, 04:02

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Любая из наиболее вероятных коалиций в Бундестаге окажется благоприятной для Украины, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По словам министра, «Украину интересует одно – какой будет коалиция». Хотя «имя канцлера важно, но еще важнее, какой будет коалиция», сказал Кулеба. Глава МИДа заявил, что «сейчас из тех комбинаций», которые он видит, «коалиция будет благоприятной» для Киева «при любых обстоятельствах», если «не будет никаких форс-мажоров». Кулеба заявил, что украинская сторона «системно работала со всеми ведущими силами Германии», «прошлась по каждой политической силе, которая сейчас будет вести коалиционные переговоры». Министр подчеркнул, что Германия – это «страна, где нужно системно работать». По его словам, «туда нельзя приехать и один раз поговорить», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1». Напомним, по результатам exit poll телеканала ARD, Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в Бундестаг с 25,7% голосов, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набирает 24,5%. «Зеленые» порлучают 14,3%, Свободная демократическая партия (либералы) – 11,5%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Левые – 5%. Немецкий ЦИК опубликовал предварительные данные голосования на выборах в Бундестаг из более чем половины округов Германии. СДПГ лидирует с 25,4%, ХДС/ХСС набирает 25,1%, «Зеленые» – 13,8%, СвДП – 11,2%, «Альтернатива для Германии» – 10,6%. При этом «Левые» пока не проходят пятипроцентный барьер, у них 4,2%. Эти данные не учитывают разницу результатов по одномандатным округам и партийным спискам.