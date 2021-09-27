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27 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Немцы задержали Меркель до Рождества

Шольц надеется, что Германия избавится от Меркель хотя бы к Рождеству Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Смена власти в Германии откладывается. На выборах в Бундестаг голоса немцев разделились таким образом, что формирование правящей коалиции превратится для политиков в головную боль и растянется на несколько месяцев, а до тех пор обязанности канцлера будет исполнять Ангела Меркель. Кто получил шанс возглавить ФРГ и какие последствия эти выборы несут для отношений Москвы и Берлина? Подробности...
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    Немцы задержали Меркель до Рождества

    Шольц надеется, что Германия избавится от Меркель хотя бы к Рождеству    27 сентября 2021, 08:50
    Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Смена власти в Германии откладывается. На выборах в Бундестаг голоса немцев разделились таким образом, что формирование правящей коалиции превратится для политиков в головную боль и растянется на несколько месяцев, а до тех пор обязанности канцлера будет исполнять Ангела Меркель. Кто получил шанс возглавить ФРГ и какие последствия эти выборы несут для отношений Москвы и Берлина?

    В последние пять лет было много разговоров о том, что немцы устали от Ангелы Меркель и что она тянет свою партию на дно. Но стоило ей покинуть первую строчку в избирательном списке ХДС-ХСС, как миллионы избирателей, видевшие в политике канцлерин материнскую заботу о Германии, перебежали к социалистам. В итоге христианские консерваторы, по данным экзитполов, не только уступили победу социал-демократам из СДПГ (в последний раз это произошло 20 лет назад), но и получили худший результат в своей истории.

    «Не надо приукрашивать наши результаты. Они – катастрофа для ХДС и ХСС. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии», – причитает зампредседателя фракции консерваторов в Бундестаге Гитта Коннеман, призывая к «кадровым последствиям».

    Это прозрачный намек на кандидата в канцлеры от партии Меркель Армина Лашета. Его смех на траурной церемонии по погибшим от наводнения в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия (то есть в той земле, которую он сейчас возглавляет) попал в кадр и стоил партии несколько процентных пунктов рейтинга. 

    Как наводнение с «африканским» количеством жертв (почти две сотни) вообще стало возможным в одной из наиболее благоустроенных и технически продвинутых стран Европы, отдельный разговор. Кажется, сама природа воспротивилась тому, чтобы Меркель удалось оставить преемника и передать свой курс следующему правительству Германии.

    Однако худшего сценария, при котором власть перешла бы к коалиции левых партий – СДПГ, «Зеленые» и «Левые», Меркель удалось не допустить. В последнее время канцлерин буквально обрушилась на «Левых», чьи корни уходят в ГДР, а внешнеполитическую ориентацию можно описать словами «антинатовская» и «пророссийская». По мнению Меркель, союз со столь радикальной силой губителен для страны. В итоге «Левые» растеряли почти половину своего электората, с трудом проходят в Бундестаг и в роли коалиционного партнера никому не интересны.

    Еще одна евроскептичная и условно пророссийская партия «Альтернатива для Германии» тоже растеряла значимую часть электората: травма, нанесенная стране миграционным кризисом, начала подзабываться. Ни в одну из возможных коалиций «альтернативщиков» не позвали бы в любом случае (они – партия «неприкасаемых»), но теперь игнорировать их будет проще – «консервативный поворот» и «триумф евроскептиков», на который уповали некоторые российские политологи, откладывается.

    Более того, результаты голосования столь неоднозначны, что Меркель придется повременить с почетной пенсией и задержаться в своем кресле еще на несколько месяцев. Когда у кандидата в канцлеры от СДПГ и министра финансов Олафа Шольца спросили, когда, по его ощущению, закончатся переговоры о формировании нового правительства, он сказал: «К Рождеству». И это еще оптимистичный прогноз – в прошлый раз торг шел почти полгода.

    Сейчас Шольц один из двух кандидатов на канцлерство. Если по совести, это кресло должен занять именно он. Во-первых, соцопросы называют его лидером электоральных симпатий немцев в качестве потенциального главы правительства. Во-вторых, его партия, согласно прогнозам, должна опередить блок консерваторов XДС-ХСС на один-два процентных пункта. Подсчет голосов все еще идет, но на этом прогнозе настаивают экзитполы главных телеканалов Германии.

    Возглавить правительство Шольц может двумя путями. Первый – «большая» коалиция с ХДС-ХСС. Такая же правит Германией сейчас, но СДПГ играет в ней роль «младшего» партнера, а теперь может выбиться в «старшие». Проблема в том, что такой коалиции не хотят ни консерваторы, ни социал-демократы. По их комментариям видно, что они устали друг от друга и предпочли бы «сообразить на троих», разделив власть не с вечными соперниками, а с двумя малыми партиями – занявшими третье место «Зелеными» и либералами из СДП, «свободными демократами».

    Если Шольц с ними договорится, Германией будет править коалиция, которую немецкие политологи называют «светофором» – по основным партийным цветам участников (для социал-демократов это красный, а для либералов – желтый). Только вот «свободные демократы» в этом левом альянсе – инородное тело, они явно тяготеют к тому, чтобы работать вместе с ХДС-ХСС.

    В том случае, если к этой паре согласятся присоединиться еще и «Зеленые», получится так называемая ямайка (по цветам флага Ямайки, где ХДС-ХСС – это черный цвет), а канцлером тогда станет Армин Лашет.

    То есть партия Меркель останется ведущей политической силой Германии.

    Но «ямайка» – такая комбинация, о которой говорят уже долгие годы, но на федеральном уровне она не сложилась еще ни разу, а там, где сложилась на региональном, в итоге распалась. «Зеленые» все-таки слишком радикальная партия по меркам не только консерваторов, но и либералов. Вряд ли они согласятся с предложениями «экологов» в духе «отнять-поделить», не говоря уже об уничтожении скотоводства и целых отраслей промышленности ради защиты природы.

    Так что это «Зеленым» придется стать сговорчивее и умерить аппетиты до разнообразных «экологических программ», против которых мало кто возражает (акцент на защите окружающей среды в немецкой политике и без того сильный), тем более, что эта партия хотя и улучшила свой результат, но набрала значительно меньше, чем сулили ей еще несколько месяцев назад.

    Тем не менее «Зеленые» добились главного – стали третьей партией в стране. Вне зависимости от того, под чьей шапкой будет формироваться власть, немецкие политические традиции требуют отписать «экологам» пост вице-канцлера и министра иностранных дел. Скорее всего, его займет Анналена Бербок – кандидат «Зеленых» в канцлеры, прежде отвечавшая в партии за внешнюю политику.

    «Зеленые» – единственная крупная политическая сила ФРГ, выступающая против «Северного потока – 2». Хуже того, это крайне идеологизированная партия, делающая акцент на единстве западных стран и защите прав меньшинств. При этом саму Бербок регулярно упрекают в русофобии, а ее последние заявления по газовым поставкам из России доказывают, что упрекают небезосновательно.

    Другими словами, с точки зрения российско-германских отношений сложно подобрать в МИД кандидатуру хуже, чем Бербок, но ее шансы на это нужно оценивать как приоритетные при любой фамилии канцлера.

     

    Ни Лашет, ни Шольц русофобами не считаются. От первого можно ожидать продолжения политики Меркель, от второго – большей самостоятельности, поскольку Шольц сделал партийную карьеру и вышел на первый план в период Герхарда Шредера – канцлера, который выстраивал геополитический треугольник Берлин – Париж – Москва и пытался добиться того, чтобы внешняя политика Германии не была лишь приложением к внешней политике США.

    В любом случае в их отношениях с российским руководством не будет той личной «химии», которая сложилась за 16 лет Меркель, и решение ряда практических вопросов может быть отписано на уровень ниже – в МИД Анналены Бербок со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    При всех претензиях к канцлерин, уход Меркель не сулил для политики Германии на российском направлении ничего хорошего. Пока что результаты кампании в Бундестаг это подтверждают, даже несмотря на то, что немцы еще несколько месяцев останутся в неведении по вопросу, кому именно они доверили власть.

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