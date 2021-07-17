Сильное наводнение разрушило миф о немецком порядке

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17 июля, суббота  |  Последнее обновление — 16:03  |  vz.ru
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Безумный рост цен на жилье в Сочи основан на мутных схемах строительства

Многоэтажный дом в Сочи запросто может быть построен на земле, выделенной для строительства небольшого домика Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Сочи стал городом, где наблюдается наиболее фантастический для всей России рост цен на недвижимость. В некоторых объектах стоимость квадратного метра уже измеряется миллионами рублей. С чем связан столь значительный спрос на сочинское жилье, какие опасности подстерегают покупателей и когда рост цен наконец остановится? Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Массовая вакцинация внесла вклад в победу в Великой Отечественной

Вакцинация спасла миллионы жизней во время Великой Отечественной Елена Микулина/Фотохроника ТАСС
Гигантские потери Красной армии во время Великой Отечественной могли бы быть еще больше – если бы не массовая вакцинация. Прямо во время войны советским медикам пришлось срочно разработать специальный препарат, защищающий военных сразу от семи опаснейших инфекционных болезней. Документы тех лет развенчивают популярные до сих пор мифы относительно заболеваемости в военных условиях. Подробности...
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Режим военной катастрофы: Запад Германии выглядит как после авианалета

Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение STAFF/REUTERS
«Мы переживаем здесь величайшую трагедию со времен Второй мировой войны», – такими словами немцы описывают последствия беспрецедентного наводнения в Западной Германии. В результате стихии более 100 человек погибли, еще 1300 пропали без вести. Местные СМИ уверены: произошедшая катастрофа отразится на результатах осенних выборов в Бундестаг.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Аваков ушел, чтобы вернуться

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Возможно, Зеленскому уготована роль сакральной жертвы, и спустя какое-то время он даже сядет. А Аваков примет страну такой, какой ему ее оставили, и станет новым диктатором территории Украина. Подробности...
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Мамонов был божьим посланником с важной миссией

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Владимир Можегов, публицист
Он был скорее шаманом. Но не тем шаманом, который заклинает духов «верхнего и нижнего мира», а тем шаманом, который заклинает собственных (да и наших) демонов и борется с ними у нас на виду. Подробности...
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Власти Германии пытаются списать катастрофу на изменение климата

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Германию каждый шторм застает врасплох – возможно, это одна из причин, почему в этой стране люди всегда ссылаются на глобальное потепление, когда происходят стихийные бедствия. Подробности...
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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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    Сильное наводнение разрушило миф о немецком порядке

    Ущерб от наводнения продолжает подсчитываться    17 июля 2021, 15:05
    Фото: BeckerBredel /Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Наводнение в Германии грозит стать одним из самых трагических стихийных бедствий в Западной Европе за последние годы. Но его последствия будут исчисляться не только потерянными человеческими жизнями и разрушениями инфраструктуры. Разрушениям подвергается в том числе миф о самом устройстве немецкого общества и государства.

    У «Уральских пельменей» есть такая сцена. Губернаторов вызвали на ковер к главе государства, они сидят в приемной и делятся своими проблемами.

    «У меня молния попала в телевышку и полобласти обесточила. А во второй полобласти сразу цены подпрыгнули в два раза. И пенсии куда-то делись, и очереди в садики сразу выросли-выросли-выросли. И дороги покрылись ямами. Но это ж не я, это ж молния, я же не виноват», - говорит один. «А у меня идентичный случай, только град просто вот такой прошел, с футбольный мяч. Все побило, разрушения похуже, чем у вас», - отвечает другой.

    «Э, вы чего такие хитренькие. Вы что все катаклизмы-то разобрали. А у меня тогда торнадо был», - находит выход третий.

    Смешно? На Западе, увы, это стало жизненно. Тамошние руководители не заморачиваются вариациями. Уже вторую (после энергетического коллапса в Техасе, когда там замерзли ветряки и остановились газовые станции) крупнейшую инфраструктурную катастрофу, сопровождающимся полным бардаком на местах – а именно массовые наводнения в Германии – местные власти списывают на «изменение климата». Об этом пишут ключевые СМИ, говорят политики – причем говорят так, что это выглядит именно как оправдание.

    Политический контекст

    Никто не спорит – природа постаралась. В ряде районов земли Северный Рейн-Вестфалия за двое суток выпало почти две месячные июльские нормы осадков. Однако природный катаклизм не привел бы к таким разрушениям, если бы не инфраструктурные особенности Германии. Специалисты (настоящие, а не те, кто пилит бюджеты на мульке об антропогенном изменении климата) и политики (более-менее честные, а не те, кто пытается позиционировать катаклизм как неизбежное) говорят о массовом освоении земли, в том числе и бетонировании-асфальтировании (из-за чего вода не может уходить в землю). Об устаревшей системе канализации в немецких городах, не рассчитанной на столь большое количество жителей. Ну и о других проблемах, которые привели Германию к ее «потопу века». Потопу, из-за которого, по состоянию на 16 июля около сотни человек числятся погибшими, еще около 1300 пропавшими без вести.

    Однако, как выясняется, немецкие элиты не только не готовы отвечать за действия, которые привели к таким большим жертвам. Они даже не смогли эффективно организовать борьбу с последствиями потопа.

    Так, главой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (одного из самых пострадавших районов) является Армин Лашет – лидер партии ХДС и главный кандидат на пост канцлера. Казалось бы, наводнение дает возможность Лашету показать свои организаторские способности перед всей страной. Продемонстрировать, как он готов действовать в сложных ситуациях. И Лашет продемонстрировал.

    «После нескольких часов беспорядочных телефонных разговоров между Штутгартом, Берлином и Дюссельдорфом Армин Лашет решил вечером отменить запланированное партийное мероприятие в Баварии и поехать в Хаген, где непогода ударила особенно сильно», - пишет немецкая Taggeschau. И непонятно, что из двух указанных моментов выглядит страшнее – «беспорядочные телефонные разговоры» с попыткой понять, кто за что должен отвечать, или неспособность лидера региона (претендующего, еще раз, на место канцлера Германии) сразу понять, что в столь критический момент для его избирателей он должен быть на своем рабочем месте, а не на партийном собрании.

    Тем более что наводнение, вкупе со ссылками властей на «изменение климата» усиливает предвыборные позиции «зеленых» - главного конкурента ХДС. Особенно с учетом того, что Армин Лашер считается в Германии человеком, скептически относящимся к глобальному потеплению.

    А был ли мальчик?

    За всей этой немецкой трагедией пристально наблюдают внешние наблюдатели – в том числе и из России. И когда они видят полную импотенцию элит ФРГ, когда читают сообщения германских СМИ о том, что в пострадавших районах уже начались мародерства (там грабят брошенные дома и затопленные магазины), то у россиян возникает один вопрос – как же так?

    Нам же с детства рассказывали о том, что Германия – это дом высокой культуры быта, где закон превыше всего. Где все работает четко и отлаженно, почти как швейцарские часы. Где, в конце концов, во всем четкий орднунг. Где, проще говоря, организационный рай, к которому вроде как все должны стремиться. 

    Куда же делся пресловутый немецкий орднунг? Ведь о том, что его больше нет, стало понятно не только после этого наводнения.

    Можно привести другие примеры тотального паралича немецких элит – ситуация вокруг коронавируса (когда власти не могли эффективно обеспечить немецкий народ вакциной, прогнувшись перед желанием производителей вакцины подзаработать), миграционный кризис (когда Меркель фактически впустила в ЕС почти миллион мигрантов с Ближнего Востока). Наконец, можно просто спуститься с высоких материй на грешную землю немецкой столицы.

    «Никакого орднунга в Германии нет. Берлин - погрязший в мусоре город, на инфраструктурных проектах пилят больше, чем в где либо. В районе Александрплац долгострои уже лет десять. Реконструкция аэропорта Темпльхоф - с 2008 года идёт. Вначале хотели за пару лет, сейчас хотят в 2023 открыть. Денег потратили уже раза в три больше сметы», - говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Ответ на этот вопрос очень прост, и он вряд ли понравится тем, кто верит в генетические предрасположенности. С орднунгом не рождаются – его лишь впитывают в процессе воспитания. Воспитания как со стороны родителей, так и со стороны государства. Прусская армия Фридриха не рождалась лучшей в Европе – она становилась ей благодаря жесткой, иногда даже жестокой системе обучения и поддержания дисциплины.

    Европейцы были законопослушными не потому, что им в крови передалась Великая хартия вольностей – они становились ими из-за внедряемым им в процессе воспитания ценностям (например, протестантской этике) и суровым европейским законам.

    Неудивительно, что сейчас, когда система традиционных ценностей разрушилась, когда европейское общество становится все менее европейским и все более аморфным (даже не арабским или мусульманским, а именно аморфным, с размытой идентичностью, зараженной всякими вирусами наподобие ультралиберализма), исчезает всяческая основа и для орднунга. В результате Германия начинает все больше и больше напоминать страну третьего мира. С элитами, не умеющими решать реальные проблемы и вместо этого сублимирующими за счет борьбы с раздутыми сказками, этакими ветряными мельницами (наподобие «сдерживания России). И с населением, которое в трудный час занимается мародерством или чем похуже – как, например, негритянское население Луизианы в ходе урагана Катрина.

    При этом подобная люмпенизация Германии, понятно, мало кому нравится – в том числе и немецким элитам. «Международная конкуренция нарастает, качество жизни в целом снижается, в демократию веры особой уже нет. Меньше всего в демократию верят популисты, причём совершенно любого толка - хоть правые, хоть левые. А именно сейчас они у власти в Европе», - продолжает Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Западные элиты понимают, что пока они играют в демократию, страны реального орднунга (например, китайцы) организованно идут вперед, обходя Европу и Штатах на поворотах истории. Поэтому не исключено, что, например, на следующем электоральном цикле власти Германии и других попытаются снова привить населению орднунг. Правда, сделать это будет непросто – ведь вводить орднунг можно либо при помощи сознательности населения (см. пункт «воспитание» в традиционных ценностях), либо через жесткий диктаторский кнут. Первого в Германии с каждым днем все меньше, а второй вариант в немецких условиях сразу же напомнит о 1933 годе. А может и приведет к нему.


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