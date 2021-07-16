Власти Германии пытаются списать катастрофу на изменение климата

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Антироссийские законы мешают Европе запастись газом к зиме

Ограничения для российских газопроводов выйдут европейцам боком opal-gastransport.de
Газпром разочарован решением Европейского суда юстиции, который поддержал Польшу и сохранил запрет на использование газопровода Opal на полную мощность. В эту трубу поступает газ из «Северного потока». В условиях дефицита газа в Европе и рекордного роста цен опечалиться таким вердиктом должны сами европейцы. Ведь к этой зиме подготовиться хорошо у них уже не получится. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Массовая вакцинация внесла вклад в победу в Великой Отечественной

Вакцинация спасла миллионы жизней во время Великой Отечественной Елена Микулина/Фотохроника ТАСС
Гигантские потери Красной армии во время Великой Отечественной могли бы быть еще больше – если бы не массовая вакцинация. Прямо во время войны советским медикам пришлось срочно разработать специальный препарат, защищающий военных сразу от семи опаснейших инфекционных болезней. Документы тех лет развенчивают популярные до сих пор мифы относительно заболеваемости в военных условиях. Подробности...
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Байден подослал к России «доброго полицейского»

Джон Керри видит светлое будущее в российско-американских отношениях Сергей Фадеичев/ТАСС
Первым представителем администрации Джо Байдена, который посетил Россию с визитом, стал его спецпосланник по климату – бывший госсекретарь Джон Керри. К Керри в Москве относятся лучше, чем к другим представителям американской элиты, а сам он, судя по всему, готов взять на себя «наведение мостов» между странами. Но получится ли? И причем здесь вообще климат? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Власти Германии пытаются списать катастрофу на изменение климата

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Германию каждый шторм застает врасплох – возможно, это одна из причин, почему в этой стране люди всегда ссылаются на глобальное потепление, когда происходят стихийные бедствия. Подробности...
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Куба рядом с нами на крутых поворотах судьбы

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Представители кубинских антиправительственных сил рассчитывают максимально дестабилизировать ситуацию, спровоцировать кровавые столкновения, усилить внутренний кризис. Чтобы однажды создать подходящий повод для «гуманитарного» вмешательства США. Подробности...

Семь нерешаемых проблем России

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Мы – кто? Мы – страна какого народа? Мы – чьи наследники? Царей, революционеров, интеллигентов, крестьян? Мы господа или слуги? Мы – победители внутри своей истории, или же мы вечные страдальцы? Подробности...
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Как Китай скупает другие страны

Ушел непотопляемый Аваков

«Цветная революция» на Кубе

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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве запустят пассажирские маршруты речных электротрамвайчиков

В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Игорь Мальцев

    Власти Германии пытаются списать катастрофу на изменение климата

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		16 июля 2021, 11:14

    В Западную Европу пришел циклон «Бернд» и началось. Удар сначала урагана, а потом наводнения из-за сильнейших ливней пришелся по Бельгии и по немецкой федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. И только в Германии все понеслось не так. Уже сотни пропавших без вести, и сообщают даже о 1300, количество погибших перевалило за восемьдесят человек – и речь в СМИ идет о «настоящей катастрофе».

    Впрочем, первыми, кто стал катастрофой, были сами СМИ. Дело в том, что в самый разгар внезапного паводка с населением начали работать частные вещатели – они отменили свою сетку вещания и начали помогать людям: информировали, направляли, предупреждали, делали включения с мест. Так называемый общественный вещатель (WDR, которая входит в ARD) ничего отменять не стал и на деньги-обязательные сборы с населения продолжил давать ночной хит-парад. Как будто ничего не происходит.

    Ну а потом их начало волновать не столько народное бедствие, сколько политические проблемы: «Наводнения в Северном Рейне – Вестфалии также создали проблемы для федеральной партии ХДС в Берлине. Представитель ХДС заявил в четверг в ответ на запрос, что с вечера среды около 19:00 в Райнбахе в Северном Рейне – Вестфалии, где расположены серверы партии, из-за наводнения отключилось электричество. По этой причине возникли проблемы с электронной почтой. Однако они не были непрерывными – иногда удавалось общаться по электронной почте. Пострадал также веб-сайт ХДС».

    Это в то время, когда люди буквально тонули в своих собственных домах.

    И я даже могу объяснить это странное поведение коллег. Дело в том, что руководитель федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия – Армин Лашет. А он – главный кандидат в следующие канцлеры ФРГ от партии ХДС. И, собственно, от того, как он сейчас справится с кризисом, зависит его рейтинг как кандидата. Тем более, что Меркель в стране в этот момент не оказалось. Она на встрече с Байденом в США, где выслушивает новые инструкции от Старшего брата. Хотя, впрочем, она наконец-то нашла слова сострадания дистанционно (неделю назад она не смогла сказать ни слова поддержки убитым очередным аллахакбаровцем в Вюрцбурге): «В заявлении, сделанном в посольстве Германии, Меркель выразила сочувствие и солидарность с жертвами».

    А тем временем началось нечто новое для страны под названием Германия: преступники грабят затопленные магазины в Штольберге.

    Представитель полиции заявил в четверг, что были отдельные попытки ограбления магазинов. В трех случаях очевидцы сообщили, что люди находились в затопленных магазинах. Полиция задержала подозреваемого в одном ювелирном магазине.

    Фото: SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Сто полицейских сейчас находятся в Штольберге, чтобы защитить заброшенные дома и магазины от разграбления. Мародерство раньше было не очень свойственно немцам (в собственной стране).

    Конечно, руководитель федеральной земли Армин Лашет – довольно опытный управленец, но даже он не смог удержаться, чтобы не проехаться на модной теме, заявив, что «в немецкой катастрофе виновато глобальное изменение климата» (оно же ранее – глобальное потепление).

    На что тут же получил отлуп, так как наводнение началось не только в Германии, а плачевные результаты именно там. Немногочисленные оставшиеся в своем уме местные ученые тут же рассказали ему, что «станут ли обильные осадки катастрофой, в любом случае зависит не только от изменения климата; гораздо большее влияние оказывают другие факторы. Прежде всего застройка, уплотнение почвы и дренаж определяют, станут ли дождевые паводки опасными для людей. Вода, которая не может просочиться, превращается в надземный паводок, отводимый тесно построенными дорогами».

    И действительно: в то время, как другие страны принимают меры предосторожности, Германию каждый шторм застает врасплох – возможно, это одна из причин, почему в этой стране люди всегда ссылаются на глобальное потепление, когда происходят стихийные бедствия. Древние канализационные системы, созданные для малонаселенных городов, не справляются с удалением осадков, которые обрушиваются на выросшие за это время города. Во время внезапных наводнений 2016 года на юге Германии прорвало трубы и канализацию. В течение долгого времени ученые, градостроители и даже Немецкая ассоциация городов призывали к улучшению канализационных систем, чтобы освободить больше места для наводнений.

    Но политики все это время бубнили про «глобальное потепление ужас-ужас» и не предприняли ничего.

    И правда – даже сейчас, перед лицом реальной, а не выдуманной катастрофы, Армин Лашет не находит других слов, нежели призывы к «усилению защиты климата».

    Это вызывает раздражение в обществе – потому что все прекрасно помнят, как губернатор Калифорнии, политик-демократ Гэвин Ньюсом в прошлом году обвинил изменение климата в смертоносных лесных пожарах в своем штате. С другой стороны, экологи, занимающиеся пожарами, назвали основной причиной неправильное управление лесами – Ньюсом смог использовать изменение климата, чтобы отвлечь внимание от своей собственной ответственности за пожары.

    Так что нынешний шторм в Германии не приведет к дискуссии о мерах безопасности, и проливные дожди будут продолжать провоцировать катастрофы – возможно, усиленные глобальным потеплением в будущем.

    А что оппозиция, которая, как мы знаем из учебников, обязательно внесет свой вклад в борьбу с последствиями ненастья и покажет правящей партии как надо действовать?

    Кандидатка в канцлеры от партии «Зеленые» Анналена Бербок послала соболезнования с курорта, на котором она отдыхает, и даже сказала, что «хочет вернуться как можно раньше». Какая отчаянная храбрость.

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