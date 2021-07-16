Власти Германии пытаются списать катастрофу на изменение климата

В Западную Европу пришел циклон «Бернд» и началось. Удар сначала урагана, а потом наводнения из-за сильнейших ливней пришелся по Бельгии и по немецкой федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. И только в Германии все понеслось не так. Уже сотни пропавших без вести, и сообщают даже о 1300, количество погибших перевалило за восемьдесят человек – и речь в СМИ идет о «настоящей катастрофе».

Впрочем, первыми, кто стал катастрофой, были сами СМИ. Дело в том, что в самый разгар внезапного паводка с населением начали работать частные вещатели – они отменили свою сетку вещания и начали помогать людям: информировали, направляли, предупреждали, делали включения с мест. Так называемый общественный вещатель (WDR, которая входит в ARD) ничего отменять не стал и на деньги-обязательные сборы с населения продолжил давать ночной хит-парад. Как будто ничего не происходит.

Ну а потом их начало волновать не столько народное бедствие, сколько политические проблемы: «Наводнения в Северном Рейне – Вестфалии также создали проблемы для федеральной партии ХДС в Берлине. Представитель ХДС заявил в четверг в ответ на запрос, что с вечера среды около 19:00 в Райнбахе в Северном Рейне – Вестфалии, где расположены серверы партии, из-за наводнения отключилось электричество. По этой причине возникли проблемы с электронной почтой. Однако они не были непрерывными – иногда удавалось общаться по электронной почте. Пострадал также веб-сайт ХДС».

Это в то время, когда люди буквально тонули в своих собственных домах.

И я даже могу объяснить это странное поведение коллег. Дело в том, что руководитель федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия – Армин Лашет. А он – главный кандидат в следующие канцлеры ФРГ от партии ХДС. И, собственно, от того, как он сейчас справится с кризисом, зависит его рейтинг как кандидата. Тем более, что Меркель в стране в этот момент не оказалось. Она на встрече с Байденом в США, где выслушивает новые инструкции от Старшего брата. Хотя, впрочем, она наконец-то нашла слова сострадания дистанционно (неделю назад она не смогла сказать ни слова поддержки убитым очередным аллахакбаровцем в Вюрцбурге): «В заявлении, сделанном в посольстве Германии, Меркель выразила сочувствие и солидарность с жертвами».

А тем временем началось нечто новое для страны под названием Германия: преступники грабят затопленные магазины в Штольберге.

Представитель полиции заявил в четверг, что были отдельные попытки ограбления магазинов. В трех случаях очевидцы сообщили, что люди находились в затопленных магазинах. Полиция задержала подозреваемого в одном ювелирном магазине.

Сто полицейских сейчас находятся в Штольберге, чтобы защитить заброшенные дома и магазины от разграбления. Мародерство раньше было не очень свойственно немцам (в собственной стране).

Конечно, руководитель федеральной земли Армин Лашет – довольно опытный управленец, но даже он не смог удержаться, чтобы не проехаться на модной теме, заявив, что «в немецкой катастрофе виновато глобальное изменение климата» (оно же ранее – глобальное потепление).

На что тут же получил отлуп, так как наводнение началось не только в Германии, а плачевные результаты именно там. Немногочисленные оставшиеся в своем уме местные ученые тут же рассказали ему, что «станут ли обильные осадки катастрофой, в любом случае зависит не только от изменения климата; гораздо большее влияние оказывают другие факторы. Прежде всего застройка, уплотнение почвы и дренаж определяют, станут ли дождевые паводки опасными для людей. Вода, которая не может просочиться, превращается в надземный паводок, отводимый тесно построенными дорогами».

И действительно: в то время, как другие страны принимают меры предосторожности, Германию каждый шторм застает врасплох – возможно, это одна из причин, почему в этой стране люди всегда ссылаются на глобальное потепление, когда происходят стихийные бедствия. Древние канализационные системы, созданные для малонаселенных городов, не справляются с удалением осадков, которые обрушиваются на выросшие за это время города. Во время внезапных наводнений 2016 года на юге Германии прорвало трубы и канализацию. В течение долгого времени ученые, градостроители и даже Немецкая ассоциация городов призывали к улучшению канализационных систем, чтобы освободить больше места для наводнений.

Но политики все это время бубнили про «глобальное потепление ужас-ужас» и не предприняли ничего.

И правда – даже сейчас, перед лицом реальной, а не выдуманной катастрофы, Армин Лашет не находит других слов, нежели призывы к «усилению защиты климата».

Это вызывает раздражение в обществе – потому что все прекрасно помнят, как губернатор Калифорнии, политик-демократ Гэвин Ньюсом в прошлом году обвинил изменение климата в смертоносных лесных пожарах в своем штате. С другой стороны, экологи, занимающиеся пожарами, назвали основной причиной неправильное управление лесами – Ньюсом смог использовать изменение климата, чтобы отвлечь внимание от своей собственной ответственности за пожары.

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Так что нынешний шторм в Германии не приведет к дискуссии о мерах безопасности, и проливные дожди будут продолжать провоцировать катастрофы – возможно, усиленные глобальным потеплением в будущем.

А что оппозиция, которая, как мы знаем из учебников, обязательно внесет свой вклад в борьбу с последствиями ненастья и покажет правящей партии как надо действовать?

Кандидатка в канцлеры от партии «Зеленые» Анналена Бербок послала соболезнования с курорта, на котором она отдыхает, и даже сказала, что «хочет вернуться как можно раньше». Какая отчаянная храбрость.