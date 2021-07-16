Режим военной катастрофы: Запад Германии выглядит как после авианалета

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16 июля, пятница  |  Последнее обновление — 15:41  |  vz.ru
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Безумный рост цен на жилье в Сочи основан на мутных схемах строительства

Многоэтажный дом в Сочи запросто может быть построен на земле, выделенной для строительства небольшого домика Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Сочи стал городом, где наблюдается наиболее фантастический для всей России рост цен на недвижимость. В некоторых объектах стоимость квадратного метра уже измеряется миллионами рублей. С чем связан столь значительный спрос на сочинское жилье, какие опасности подстерегают покупателей и когда рост цен наконец остановится? Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Массовая вакцинация внесла вклад в победу в Великой Отечественной

Вакцинация спасла миллионы жизней во время Великой Отечественной Елена Микулина/Фотохроника ТАСС
Гигантские потери Красной армии во время Великой Отечественной могли бы быть еще больше – если бы не массовая вакцинация. Прямо во время войны советским медикам пришлось срочно разработать специальный препарат, защищающий военных сразу от семи опаснейших инфекционных болезней. Документы тех лет развенчивают популярные до сих пор мифы относительно заболеваемости в военных условиях. Подробности...
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Режим военной катастрофы: Запад Германии выглядит как после авианалета

Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение STAFF/REUTERS
«Мы переживаем здесь величайшую трагедию со времен Второй мировой войны», – такими словами немцы описывают последствия беспрецедентного наводнения в Западной Германии. В результате стихии более 100 человек погибли, еще 1300 пропали без вести. Местные СМИ уверены: произошедшая катастрофа отразится на результатах осенних выборов в Бундестаг.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Власти Германии пытаются списать катастрофу на изменение климата

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Германию каждый шторм застает врасплох – возможно, это одна из причин, почему в этой стране люди всегда ссылаются на глобальное потепление, когда происходят стихийные бедствия. Подробности...
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Куба рядом с нами на крутых поворотах судьбы

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Андрей Манчук, политолог
Представители кубинских антиправительственных сил рассчитывают максимально дестабилизировать ситуацию, спровоцировать кровавые столкновения, усилить внутренний кризис. Чтобы однажды создать подходящий повод для «гуманитарного» вмешательства США. Подробности...
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Семь нерешаемых проблем России

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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    Режим военной катастрофы: Запад Германии выглядит как после авианалета

    Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение    16 июля 2021, 14:54
    Фото: STAFF/REUTERS
    Текст: Алексей Нечаев

    «Мы переживаем здесь величайшую трагедию со времен Второй мировой войны», – такими словами немцы описывают последствия беспрецедентного наводнения в Западной Германии. В результате стихии более 100 человек погибли, еще 1300 пропали без вести. Местные СМИ уверены: произошедшая катастрофа отразится на результатах осенних выборов в Бундестаг.

    Из-за проливных дождей на западе Германии из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. По последним данным, число жертв наводнений в Германии превысило 100 человек. При этом в земле Северный Рейн – Вестфалия насчитывается уже 43 жертвы, в Рейнланд-Пфальце – 51. Пропали без вести более 1,3 тыс. человек.

    Масштабы последствий наводнения на западе Германии в полной мере можно будет оценить лишь в последующие дни. Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Меркель также пообещала финансовую помощь пострадавшим районам.

    Кроме того, Минобороны ФРГ объявило режим военной катастрофы в западных районах страны. «Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед – точнее, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии», – говорится в заявлении представителя бундесвера.

    «Целые долины находятся под водой. В Бад-Мюнстерайфеле смыты массивные каменные мосты через Эрфт. Масса обломков прокатилась по историческому центру города, который сейчас выглядит как после авианалета. Это неописуемо.

    Телефон и интернет не работают. Сотовая сеть работает только с перебоями. У некоторых родственников нет электричества и воды. И остается пугающий вопрос: принесет ли изменение климата нам больше бед в будущем», – пишет Deutsche Welle.

    «Сначала они услышали шум, потом увидели воду. На западе Германии наводнение сметает на своем пути людей, машины, дома, целые деревни. Это шок, который на самом деле не является неожиданным», – указывает издание Süddeutsche Zeitung.

    «Без сомнения, мы переживаем здесь величайшую катастрофу со времен Второй мировой войны, – говорит начальник администрации Арвайлера Юрген Пфелер. – Наводнение обрушилось на нас в невероятных, невообразимых масштабах. В городе Альтенар вода поднялась выше семи метров. Последствия катастрофические».

    «В Зинциге из-за наводнения в общежитии для людей с ограниченными возможностями погибло двенадцать человек. Люди были размещены в доме, принадлежащем ассоциации Lebenshilfe. Управляющий директор Стефан Меллер подтверждает количество погибших», – пишет Zeit, приводя одно из многочисленных сообщений о жертвах стихии.

    «Было бы лучше, если бы река все это унесла. Тогда мы смогли бы здесь все перестроить», – говорит одна из пострадавших женщин посреди обломков разрушенного дома. Ее соседи пытаются откопать гаражи, покрытые толстым слоем грязи, и спасти хоть какое-то имущество, но их усилия тщетны, пишет журнал Focus. «Год назад мы купили дом, который сейчас не пригоден для жилья. Наши машины смыло в среду вечером. Мы до сих пор не знаем, где они», – говорит семейная пара из городка на реке Ар.

    При этом многие СМИ уверены в том, что данная катастрофа может отразиться на результатах грядущих парламентских выборов. В частности, все тот же журнал Focus, комментируя действия кандидата в канцлеры Армина Лашета во время наводнения, напомнил о схожей политической судьбе Гельмута Шмидта (канцлер ФРГ в 1974-1982 годах) и Герхарда Шредера (канцлер ФРГ в 1998-2005 годах). Этим политикам удалось привлечь голоса избирателей активной работой по устранению последствий наводнения.

    Вместе с тем наводнение возвращает тему борьбы с климатическими изменениями в избирательную повестку. «Германия не может позволить себе не инвестировать в программы, направленные на защиту климата», – пишет издание Die Welt. Такой подход также включает переосмысление политики расселения людей вдоль рек и подготовку инфраструктуры как к сильным дождям, так и к засухе. Лашет, к слову, уже призвал к более оперативным действиям в области защиты климата во всем мире.

    В то же время в партии «Альтернатива для Германии» считают, что «ураганная катастрофа не была вызвана изменением климата». «Наводнения – это природное явление», – цитирует Die Welt представителя партии по климатической политике в Бундестаге Карстена Хильсе.

    Схожую точку в беседе с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Вальдемар Гердт. «Нет власти, которая могла бы противостоять стихийным бедствиям такого уровня. Всегда можно найти виновных, но водосливные системы и системы безопасности в Германии находятся на самом высоком уровне. Они не сработали, потому что произошла неординарная ситуация. Не думаю, что мы можем говорить об ошибках власти», – резюмировал Гердт.


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