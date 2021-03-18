Россию предупредили о тепловой угрозе экономике

Климат в России меняется быстрее, чем во всем мире. С одной стороны, теплая погода вроде как несет для нашей страны одни выгоды: станет проще добывать нефть в Арктике, снизятся траты на отопление, а Северный морской путь станет настоящей золотой жилой. Однако потепление климата несет в себе и новые риски и угрозы. Какие именно?

По данным Росгидромета, климат в России теплеет в два раза быстрее, чем в других странах. Изменение климата угрожает отдельным отраслям экономики, прежде всего сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко на форуме «Чистая страна». «Эти отрасли должны в первую очередь адаптировать и учитывать прогнозирования изменения климата», – считает Абрамченко.

На первый взгляд, глобальное потепление обещает неплохие выгоды, например, сельскому хозяйству. «Потепление расширяет ареал по выращиванию агрокультур и увеличивает количество пригодных для развития сельского хозяйства площадей», – говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Россия условно сможет использовать для сельского хозяйства традиционно более холодные территории Сибири или Дальнего Востока. Однако влияние температуры будет неоднозначным. Ведь, с другой стороны, юг страны станет чаще страдать от засухи, что для фермеров страшная беда.

Потепление делает погоду еще менее предсказуемой.

«Рост температуры может привести как к более частым засухам, что негативно отражается на урожае. Так и наоборот, к переувлажнению почв, что сдерживает темпы уборочных работ»,

– говорит Востриков. В пример он приводит засуху этим летом на юге и в Черноземье, из-за которой серьезно пострадали посевы подсолнечника, сахарной свеклы и других технических культур, что в итоге привело к удорожанию сахара и растительного масла внутри страны. Засуха также пагубно влияет на урожаи зерновых, благодаря которым Россия кормит не только себя, но и зарабатывает неплохие деньги на экспорте.

В других регионах потепление будет приводить к более частым наводнениям и лесным пожарам, что не менее печально для растениеводства. Кроме снижения урожая, это приводит к деградации почв.

Аномально высокие температуры и влажность также провоцируют резкий рост числа насекомых и вредителей, что увеличивает затраты на средства защиты и отражается на себестоимости сельхозпродукции, добавляет собеседник.

Животноводство тоже страдает от высоких температур. Известны случаи и в Европе, и в России, когда из-за аномальной жары в 40 градусов погибали куры: системы вентиляции оказывались не готовыми к таким аномалиям. Крупный рогатый скот и свиньи также тяжело переносят жару: надои уменьшаются, вес набирается плохо. Поэтому рост температуры потребует и от животноводства дополнительных средств для защиты бизнеса от причуд погоды.

«Однако, на наш взгляд, глобальное потепление – не приговор. Ведь технологии в АПК тоже не стоят на месте. Регионы вполне могут успешно справляться с климатическими вызовами за счет расширения использования новых технологий, в том числе для более точных прогнозов, экспериментов с новыми сортами, корректировок в севообороте и перечне применяемых средств защиты растений и удобрений с учетом специфики каждой конкретной местности», – говорит Востриков. Все это, конечно, потребует дополнительных инвестиций.

Влияние потепления на транспорт и ЖКХ тоже выглядит неоднозначным. С одной стороны, это открывает новые возможности для более безопасной и круглогодичной навигации для Северного морского пути. Это откроет просто невероятные возможности для экспорта товаров из Европы в Азию по кратчайшему пути. Уже к 2030 году ожидается рост грузоперевозок по Севморпути с текущих 30 млн тонн до более 100 млн тонн в год.

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«Потепление позволит использовать судоходные реки в течение более длительного сезона. Но само потепление может сделать климат более засушливым и привести к обмелению рек, что ударит как по отдельным транспортным путям, так и по гидроэлектростанциям. Например, Бразилия в 2014-2017 годах уже пострадала от маловодности рек вследствие засухи», – отмечает Антон Прокудин, ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА».

«С одной стороны, станут более доступными для разработки северные месторождения природных ресурсов. С другой стороны, уже сейчас в северных широтах наблюдаются проблемы с потерей несущей способности вечной мерзлоты под зданиями, объектами инфраструктуры, жилыми домами, и по прогнозам, данный негативный эффект будет с годами усиливаться», – отмечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

Потепление приводит к разрушению дорог, особенно в Сибири, где вместо замерзшего полотна дороги появляются болота, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. И вот инвестиции в дорожную и жилищную инфраструктуру потребуются действительно колоссальные.

От потепления могут пострадать также стратегические объекты – тепловые станции, АЭС и другие, что в результате грозит ростом техногенных катастроф, отмечает Деев.

«При таянии вечная мерзлота превращается в болотистую жижу. И во время этого небыстрого процесса возникают риски различных аварий и нештатных ситуаций. Чтобы энергетические коммуникации в районах вечной мерзлоты не проваливались, потребуется изменить технологии для их укладки. Это достаточно серьезные дополнительные инвестиции», – говорит старший эксперт фонда «Институт энергетики и финансов» (ФИЭФ) Сергей Кондратьев.

С другой стороны, это может быть и полезным для экономики. По мнению эксперта, коммунальные системы могут начать децентрализовывать. «На примере Якутии и Ханты-Мансийского округа видно, как потепление стимулирует потребителей и местные энергокомпании уделять больше внимания развитию локальных систем энергоснабжения. Например, вместо того, чтобы тянуть ЛЭП в удаленной поселок, можно поставить ветряки, солнечные батареи с накопителями и небольшую тепловую генерацию в качестве резервных мощностей на случай долгой безветренной погоды и отсутствия солнца», – говорит эксперт ФИЭФ.

Более короткая зима, по идее, должна снизить расходы россиян на отопление, однако радоваться рано. Во-первых, коммуналка может вырасти в летний период за счет более частого использования кондиционеров, ведь станет жарче.

Во-вторых, потребуются огромные средства на изменение централизованной энергосистемы России под новые условия потребления. За эти расходы тоже придется заплатить.

«Нашу централизованную отопительную систему сложно регулировать, она не рассчитана на существенное снижение спроса зимой, ей будет тяжело работать в таком режиме. Это чревато техническими неполадками. Поэтому придется перестраивать эти системы. А это опять дополнительные инвестиции», – отмечает Сергей Кондратьев. То же самое касается и роста нагрузки на электросети и подстанции в летние пики. «Потребуются новые технологии, потому что техника может не выдержать летние нагрузки, что увеличивает опасность возникновения блэкаутов и нештатных ситуаций», – говорит собеседник.

В целом изменение климата ведет к росту числа экстремальных явлений, что создает опасность для энергосистемы. «Если крупная энергосистема, например, Московская или Петербургская, будет сталкиваться с ледяным дождем не один раз в несколько лет, а по несколько раз в сезон, то придется пересмотреть технические требования к инфраструктуре. Например, увеличить допустимую нагрузку на опоры ЛЭП или нарастить долю кабельных сетей, чтобы застраховаться», – отмечает Сергей Кондратьев.

Также из-за потепления могут возникать проблемы с гидроэнергетикой и со стабильной поставкой воды населению и промышленности. «Показательна ситуация, которую мы наблюдали в последний год в Крыму, где выпало небольшое количество осадков и регион столкнулся с засухой. Если это распространится на большие территории европейской части страны и Сибири, то это будет уже более серьезный вызов», – отмечает Кондратьев.

Ситуация с дорожной инфраструктурой и жилищным фондом из-за потепления может оказаться намного сложнее.

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