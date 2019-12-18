Как глобальное потепление даст заработать России

Взгляд
18 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:18  |  vz.ru
Разделы

За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

«Нафтогаз» запугивает население всплеском цен, если не будет транзита газаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
«Нафтогаз» снова проводит эксперимент над собственным населением. Сначала там в 12 раз подняли тарифы на газ, а теперь решили перейти на рыночное ценообразование. Без транзита российского газа с нового года рыночная стоимость подскочит в два раза, пугает «Нафтогаз». И тут же предлагает «спасательный круг», который на самом деле им не является. Есть ли у украинцев выход из этой ловушки? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
Перейти а раздел…

Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республикиФото: Zuma/ТАСС
Верховный суд Польши бьет тревогу: проводимые в стране реформы входят в острое противоречие с законодательством ЕС, а это значит, что Варшава рискует покинуть Евросоюз. Принципиально важно тут то, что польские власти сознательно идут на это обострение, а польский народ их в этом поддерживает. Как скоро «единую европейскую семью» покинут те, кому она принесла больше всего добра? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Импичмент – это способ расставить ловушки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Даже либеральным медиа в США становится с каждым днем сложнее прикрывать заговор против Трампа, в котором участвовали и сами СМИ, и спецслужбы, и высокопоставленные функционеры Демпартии. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Пришло поколение писателей седьмой воды на киселе

Сергей Лукьяненко, писатель
Они не читали ничего – вне рамок школьной программы. Их спросишь – а что у вас любимое у Цвейга? И на тебя пустые глаза. Я их даже не виню. Слишком высокий темп, слишком большой информационный поток. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария

Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Великобритания продолжает обсуждать сокрушительную победу Бориса Джонсона на досрочных парламентских выборах. Фокус дискуссии постепенно переходит со «что это было» на «что теперь будет». Ответа на этот вопрос нет ни у кого, включая самого премьера. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главные ошибки автомобилистов зимой

    За что казнят бывших президентов

    Чьи чувства оскорбила Собчак?

      Перейти а раздел…

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

          Перейти а раздел…
          Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?
          • Да

          • Нет

          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

            Перейти а раздел…

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эстонские власти пригрозили сотрудникам «Sputnik Эстония» уголовными делами
              В ЕС раскритиковали санкции США против «Северного потока – 2»В центре Москвы введут особый режим доступаМеркель объяснила высылку российских дипломатов в связи с делом ХангошвилиВ Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на покупку российских машин
              На заводе «Авангард» пояснили, куда уходила взрывчаткаВыдано разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского мостаВ Госдуму внесли законопроект об агрегаторах таксиУкраина разблокировала реверсные поставки газа через Румынию
              Россия сочла ненужным иностранное военное присутствие на СевморпутиКиев ужесточил правила пересечения границы с РоссиейМузей объяснил самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеоритаПрезидент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

              украинский транзит


              Меркель назвала последствия санкций США против «Северного потока – 2»

              «дело Скрипалей»


              «Отравившегося» в Солсбери британца осудили за изнасилование

              угрозы и шантаж


              В МИД назвали «омерзительной» публикацию немецкими СМИ «американской пропаганды» о «шпионах ГРУ»

              Видео

              правда или пропаганда


              Признание геноцида индейцев ударит по дружбе народов России

              борьба за транзит


              Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

              гендерное равенство


              Запад подтасовал рейтинг равноправия российских женщин

              рост тарифов


              За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

              европейская семья


              Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

              Предвыборные обещания


              Глеб Простаков: Как Зеленский стал своим для украинских националистов

              Стратегическая автономия


              Василий Федорцев: Пойдут ли немцы на «китайский фронт»

              Любовь и зависимость


              Марина Ахмедова: Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

              на ваш взгляд


              Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?

              Как глобальное потепление даст заработать России

              Глобальное потепление дает России в том числе огромные урожаи зерновых   18 декабря 2019, 17:35
              Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
              Текст: Владимир Добрынин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Фантастически теплая для декабря погода в Центральной России лучше других аргументов убеждает в реальности глобального потепления. Запад активно борется с этим явлением – однако для России оно, судя по всему, способно принести гигантские выгоды. Каким образом и какие сложности при этом все же возникнут?

              Если климат меняется – значит, кто-то должен извлечь из этого какую-то выгоду?

              Часто звучат прогнозы, что глобальное потепление может настолько прогреть почву в районах вечной мерзлоты, что превратит изрядных размеров территории в поля, пригодные для выращивания пшеницы. Особенно это касается России – предполагается, что наша страна увеличит объемы производства сельхозпродукции, а также расширит добычу энергоносителей ввиду облегчения доступа к ним. Кроме того, заявляется, что исчезновение льда в Арктике поможет России и с точки зрения расширения транспортных возможностей.

              Но действительно ли нашей стране удастся заработать на климатических изменениях? Попробуем разобраться.

              Прибыль не только для России

              Начнем с вечной мерзлоты. Общая площадь земель, находящихся в этом состоянии, составляет 35 миллионов квадратных километров. И расположены они не только в России, но также в Финляндии, Канаде, США и некоторых других странах. Так что если кому-то повезло с глобальным потеплением, то не только нам, но и кое-кому еще. И среди этих «кое-кого» – США и Канада, два крупнейших мировых производителя пшеницы.

              Обозреватель издания National Interest Час Голдман даже позволил себе такую формулировку, как «благодаря таянию льда и освобождению земель Россия может превратиться в сельскохозяйственную сверхдержаву». Кроме того, издание считает, что «транспортировка товаров из Китая в Европу Севморпутем даст России невообразимое экономическое превосходство». Голдман, правда, опускает важные подробности: СМП – не ручеек, по которому дети по весне кораблики запускают. Его требуется соответствующим образом оборудовать: порты, пункты и базы, отвечающие за безопасный проход судов, и т. д. То есть нужны деньги, деньги, деньги.

              Интересно, что эффект среднегодового повышения температуры на Земле начал себя проявлять вовсе не в последнее десятилетие или двадцатилетие. Как на днях было отмечено в докладе Стэнфордского университета (Калифорния, США), «Финляндия, Исландия, Канада, Норвегия, Швеция пользуются плодами глобального потепления уже на протяжении как минимум 50 лет». Финские СМИ обнаружили в этом документе данные, свидетельствующие, что «ВВП Финляндии был бы в настоящий момент на несколько десятков процентов ниже, если бы потепления не происходило». Остальные страны, расположенные близко к Северному полярному кругу, внакладе тоже не остались.

              Американский национальный совет по разведке в своем докладе «Глобальные тенденции – 2025: изменившийся мир» еще десять лет назад говорил, что «экономика России и Канады выиграет от глобального потепления, поскольку природные ресурсы, сосредоточенные на севере, станут более доступными для разработки». По данным Геологической службы США, «в Арктике может залегать до 30% нефти и 13% газа, до настоящего момента нетронутых».

              «Открытие водных путей Арктики, которые из-за потепления очистятся ото льда, может принести экономические выгоды»,

              – говорится в том же документе. У кого-то остались еще вопросы, почему американцы требуют лишить Северный морской путь российского национального статуса и объявить его ценностью, принадлежащей всему международному сообществу? 

              Правда, Соединенным Штатам этот же комитет в своем прогнозе предрекает «снижение господства, но сохранение ведущего положения в мире». На территории США мерзлота будет таять как-то по-иному или «снижение господства» явится результатом экономического усиления других государств – Китая, Индии, России, Германии? Ответа нет.

              В докладе есть и предупреждение России и Канаде, что вместе с преимуществами от таяния мерзлоты возникнут и сложности. Среди них – размягчение грунтов, на которых возведена инфраструктура (дома, заводы, линии электропередач, газопроводы etc). Вашингтон не забыл пожаловаться на то, что «из-за подъема уровня океана Соединенным Штатам придется переносить и перестраивать некоторые военные базы, попадающие в зоны затопления».

              Как меняется климат и чего это стоит

              Теперь попробуем оценить, на каких научных данных зиждутся такие прогнозы.

              Во Втором оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации (2015 год) отмечается, что «средняя температура приземного воздуха в России повышается со средней скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет». Это явление наблюдается с середины 1970-х годов. Скорость потепления в приполярной и заполярной зонах превышает скорость мирового глобального потепления в 2,5 раза.

              Согласно утверждениям Би-би-си, «с 80-х годов прошлого столетия толщина морского льда в Арктическом бассейне уменьшилась в среднем на 40%». Вечная мерзлота тает, бьют тревогу наши западные «партнеры», с удовольствием цитирующие все тот же доклад Росгидромета: «с середины 1990-х годов отмечается увеличение средней глубины сезонного протаивания многолетнемерзлых пород на 1-2 см в Западной Сибири и Якутии и на 2-6 см на европейской части России».

              Учеными из лаборатории космических исследований Главной Пулковской астрономической обсерватории Российской академии наук уже давно установлено существование 200-летней цикличности изменения солнечной светимости. В соответствии с которой точно с такой же периодичностью меняется и климат на Земле. По оценкам специалистов из Пулково, глобальное потепление может смениться похолоданием уже примерно в 2050 году.

              А если похолодание?

              К чему это отступление? Да к тому, что процесс потепления не вечен. А точечные объекты инфраструктуры добывающих отраслей (нефтеносного месторождения, например) рассчитаны на 20-30 лет. За этот период с ними ничего глобально-катастрофического не случится. 30 лет истекают в 2050 году, когда потепление сменится постепенным похолоданием. Затраты на обслуживание инфраструктуры более долгосрочного действия – нефте- и газопроводов – обходятся государству примерно в 55 миллиардов рублей в год ($850 млн).

              То есть о бесплатных подарках природы российской экономике говорить нет оснований. Более того, после 2050 года температура не упадет резко и вечномерзлые грунты не вернутся в свое привычное состояние в одночасье – и, вполне возможно, в течение двух-трех десятков лет на укрепление трубопроводов, железных и автомобильных дорог потребуется выделить дополнительные средства. «Техническое решение проблемы существует, просто стоит оно дороже, чем обслуживание всего этого в стандартных для северных районов условиях», – приводит Би-би-си слова руководителя отдела Государственного гидрологического института Росгидромета Олега Анисимова.

              Сложнее выглядит ситуация со зданиями, в частности, с жилыми домами. Изменения климата привели к уменьшению несущей способности мерзлоты по сравнению с 1970 годами на 17%, а в некоторых районах – до 45%,

              утверждает Росгидромет, а МЧС и вовсе говорит о происшедшей деформации в нескольких северных городах от 20% до 100% зданий.

              Подводя итог, есть основания говорить, что глобальное потепление дает возможность России улучшить свои экономические показатели. Однако это не произойдет автоматически, а потребует приложения не только сил, но и финансовых средств. Причем вполне возможно, что собственных денежных запасов у страны окажется недостаточно и тогда к освоению северных просторов будут широко привлекаться иностранные инвесторы.

              У которых, кстати, вот-вот появится дополнительный стимул вкладываться в Россию, чтобы уберечь свои капиталы от грабительских поборов, которые предусматривает «Европейский зеленый пакт» (European Green deal). Но судьба ведущих фирм ЕС – это предмет отдельного разговора.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............