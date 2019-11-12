России предрекли успех в торговле из-за изменений климата

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12 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 10:23  |  vz.ru
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Россия перестала зависеть от цен на нефть

Россия легко переживает падение нефтегазовых доходов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Для экспорта нефти и газа 2019 год оказался не лучшим. Россия заработала на своих главных сырьевых ресурсах меньше, чем годом ранее. Доходы от экспорта нефти упали на 4%, от экспорта газа – в три раза сильнее. Несмотря на это, российская экономика не скатилась в рецессию, а российский бюджет сохранил профицит. Подробности...
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Три сценария жизни свергнутых правителей

Хуан Перон вернулся в президентский дворец в столице Аргентины спустя 18 лет, проведенных в эмиграцииФото: AP/ТАСС
Потеря власти в Боливии Эво Моралесом и сообщения о покупке семьей Башара Асада квартир в «Москва-Сити» стали поводом для потока шуток насчет «бегства в Ростов». И хотя в обоих случаях ни о каком переезде в Россию отрекшихся от власти иностранных лидеров речи не идет, сама тема заграничного изгнания бывших глав государств достаточно интересна. И вовсе не так однозначна, как кажется. Подробности...
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«Дело Соколова» показало тревожную особенность российского общества

Соколов раскаивается – но есть признаки того, что его преступление не было случайностьюФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Следователи, психиатры и обыватели ищут причины чудовищного преступления, совершенного петербургским историком Олегом Соколовым. Адвокаты утверждают, что Соколов убил свою любовницу «в состоянии аффекта», но есть свидетельства, что он мог применять насилие и по отношению к другим своим женщинам. И это уже является показателем того, как в России относятся к насилию как таковому. Подробности...
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Из основателя «Белых касок» будут делать нового Скрипаля

Джеймс Ле Мезюрье имеет весьма загадочную биографиюФото: AP/ТАСС
В Стамбуле найден мертвым один из основателей НГО «Белые каски», подданный Великобритании Джеймс Ле Мезюрье. Данные полиции свидетельствуют или о несчастном случае, или о самоубийстве, но уже практически все англоязычные СМИ успели (прямо или косвенно) обвинить в его гибели Россию. И история эта, похоже, только начинается. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Того, кто уходит, надо отпускать

Сергей Худиев, публицист, богослов
На религиозные сообщества оказывается огромное давление с тем, чтобы заставить их принять либеральную повестку дня. В отличие от большевиков, которые стремились просто и грубо физически уничтожить Церковь, основная стратегия либералов состоит в растлении ее изнутри. Подробности...

Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью

Николай Гурьянов, журналист
Грудное вскармливание – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. И кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его. Подробности...
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Арабская весна может грянуть и в ноябре

Андрей Манчук, политолог
В Ливане уже несколько недель продолжаются массовые протесты под социальными лозунгами. Их уникальность в том, что протесты объединили практически все политические, конфессиональные и этнические силы этой маленькой странной страны. Подробности...
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      В России празднуют День народного единства

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          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

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          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

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          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

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              России предрекли успех в торговле из-за изменений климата

                 12 ноября 2019, 09:11
              Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
              Текст: Алина Назарова

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              Климатические изменения и выгодное географическое положение помогут России укрепить ее статус на международной арене, пишут израильские СМИ.

              Журналист газеты Haaretz Джонатан Якобсон напомнил, что около 10 лет назад геологи выяснили, что 30% мировых запасов природного газа и 13% мировых запасов нефти находятся под ледниками полярной зоны Северного полушария. По мере того, как происходит таяние вечной мерзлоты в Арктике, эти запасы ресурсов становятся более доступными, в том числе для России, передает РИА «Новости».

              Кроме того, отмечает автор статьи, изменение климата открывает новые торговые маршруты через Северный Ледовитый океан. И наибольшую выгоду из этого извлекут страны, у которых есть порты в Северном и Балтийском морях, – в первую очередь это Россия.

              В связи с этим журналист считает, что России удастся изменить карту глобальной торговли, характер которой долгое время определял Запад во главе с Соединенными Штатами. Москва также может извлечь выгоду из глобального потепления в связи с ростом объемов сельскохозяйственного производства, считает автор материала.

              Между тем в октябре сообщалось, что Россия ежегодно теряет от 50 млрд до 150 млрд рублей (2,3 млрд долларов) из-за таяния льдов в результате глобального потепления.

              Также российские и американские климатологи предупреждали, что дальнейшее повышение среднегодовых температур изменит климат Сибири до неузнаваемости. 

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