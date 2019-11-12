России предрекли успех в торговле из-за изменений климата

Климатические изменения и выгодное географическое положение помогут России укрепить ее статус на международной арене, пишут израильские СМИ.

Журналист газеты Haaretz Джонатан Якобсон напомнил, что около 10 лет назад геологи выяснили, что 30% мировых запасов природного газа и 13% мировых запасов нефти находятся под ледниками полярной зоны Северного полушария. По мере того, как происходит таяние вечной мерзлоты в Арктике, эти запасы ресурсов становятся более доступными, в том числе для России, передает РИА «Новости».

Кроме того, отмечает автор статьи, изменение климата открывает новые торговые маршруты через Северный Ледовитый океан. И наибольшую выгоду из этого извлекут страны, у которых есть порты в Северном и Балтийском морях, – в первую очередь это Россия.

В связи с этим журналист считает, что России удастся изменить карту глобальной торговли, характер которой долгое время определял Запад во главе с Соединенными Штатами. Москва также может извлечь выгоду из глобального потепления в связи с ростом объемов сельскохозяйственного производства, считает автор материала.

Между тем в октябре сообщалось, что Россия ежегодно теряет от 50 млрд до 150 млрд рублей (2,3 млрд долларов) из-за таяния льдов в результате глобального потепления.

Также российские и американские климатологи предупреждали, что дальнейшее повышение среднегодовых температур изменит климат Сибири до неузнаваемости.

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