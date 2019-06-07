Стало известно, что произойдет с Сибирью из-за глобального потепления

Дальнейшее повышение среднегодовых температур изменит климат Сибири до неузнаваемости, предупреждают российские и американские климатологи.

Если мировая тенденция на увеличение выброса парниковых газов не изменится, то это произойдет уже к 2080 году, сообщает Environmental Research Letters.

Климат Сибири станет гораздо более теплым, мягким и пригодным для жизни человека, передает РИА «Новости».

«В том случае, если выбросы парниковых газов не будут остановлены, январские температуры в Сибири вырастут на 9 градусов Цельсия, июль станет жарче на 5,7 градуса, а уровень осадков повысится на 140 миллиметров. В результате этого климат станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25% к 2080 году», – отметила Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске.

За последние годы, отмечают эксперты, температура в Заполярье выросли на 6-7 градусов, а таяние вечных льдов уже привело к смещению климатических поясов и «переезд» представителей флоры и фауны.

Главной отличительной чертой азиатских регионов, как отмечают исследователи, было то, что на их территории, в отличие от европейской части России и прочих уголков мира, отсутствуют зоны с «благоприятными» и «наиболее благоприятными» условиями.

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С одной стороны, климатические изменения негативно скажутся экосистеме. С другой стороны, рост температур могут значительно облегчить жизнь человеку, сделав зимы менее суровыми, а почвы – более урожайными.

«Азиатская часть России пока остается одним из самых холодных мест на Земле. В будущем, когда климат станет теплее, продуктивность этих земель и их способность поддерживать население значительно вырастет. Тем не менее, сейчас ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке нет надлежащей инфраструктуры, от которой будет зависеть скорость освоения этих новых территорий», – заключает климатолог.

Ранее в России придумали способ спасения Земли от глобального потепления. Специалисты предложили создать большой «зонт» и закрыть Землю от солнечного излучения, что позволит за 30 лет снизить температуру на планете на 0,3 градуса Цельсия.