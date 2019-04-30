В России придумали способ спасения Земли от глобального потепления

Специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» предложили создать большой «зонт» и закрыть Землю от солнечного излучения, что позволит за 30 лет снизить температуру на планете на 0,3 градуса Цельсия, следует из статьи научных сотрудников предприятия, опубликованной в корпоративном журнале «Космическая техника и технологии».

В материале указывается, что «ключевым элементом резервного космического энергоклиматического комплекса, выполняющим регулирование термического режима земной атмосферы, является солнечнопарусный корабль – барражирующий авторегулятор климата (БАРК)», передает РИА «Новости».

БАРК является огромным солнечным парусом радиусом 220 километров и массой конструкции 800 тыс. тонн, который запускается в точку Лагранжа между Солнцем и Землей (место в космосе, в котором уравновешивается тяготение Солнца и Земли в 2,57 млн километров от планеты – прим. ВЗГЛЯД), а после перекрывает поток идущего от звезды излучения.

По расчетам специалистов «Энергии», в случае выполнения странами –участницами Парижского соглашения по климату с поправкой на начало уменьшения выбросов с 2030 года, космическая система, в случае ее запуска в 2070 году, уменьшит за 30 лет глобальную температуру на планете на 0,3 градуса Цельсия.

Исследователи призвали начать реализацию проекта как можно скорее.

«Для увеличения эффективности космической системы регулирования термического режима атмосферы Земли, функционирование системы должно быть начато как можно раньше – до исчезновения полярных шапок на Земле», – пишут они.

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Для снижения стоимости и воздействия на экологию во время строительства БАРК должен, по их мнению, изготавливаться на Луне из лунных материалов роботами при непосредственном контроле людей.

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