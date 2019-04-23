Подсчитан экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты

Климатологи считают, что уничтожение многовековых запасов вечной мерзлоты в Заполярье обойдется экономике планеты в несколько десятков триллионов долларов, что по сумме сравнимо с годовым ВВП всего мира, сообщается в журнале Nature Communications.

«Наше исследование показывает, что мы должны начать еще активнее бороться с глобальным потеплением и удержать температуры от перехода через отметку в два градуса Цельсия. Мы надеемся, что теперь мы сможем точнее оценивать роль различных нелинейных процессов на климат планеты как в Арктике, так и за ее пределами», – рассказал сотрудник Ланкастерского университета Великобритании Дмитрий Юмашев.

В последние годы климатологи озабочены потеплением Арктики и вероятным быстрым исчезновением всех запасов вечной мерзлоты в почве Сибири, Аляски и приполярных регионов Канады. Согласно текущим прогнозам ученых, треть вечной мерзлоты на юге Аляски и Сибири исчезнет уже к концу столетия, пишет РИА «Новости».

Это в свою очередь приведет к высвобождению огромного количества органики, которая вмерзала в почву и накапливалась миллионы лет. Останки растительного и животного происхождения начнут гореть из-за стихийных пожаров и гнить, выделяя метан и углекислоту. Ученые считают, что это еще сильнее ускорит глобальное потепление.

Процессы затронут не только климат, но и негативно скажутся на жителях Заполярья: согласно расчетам, таяние вечной мерзлоты коснется 70% инфраструктуры заполярных городов России, США и Канады. Отмечается, что эти процессы не удастся остановить уже ни при каком раскладе.

Юмашев со своими коллегами изучил влияние последствий природной катастрофы на два параметра, влияющих на скорость глобального потепления: количество отраженного поверхностью Земли тепла и света, а также влияние исчезновения вечной мерзлоты на скорость таяния Арктики.

Исследование климатологов показало, что оба этих фактора влияют на глобальное потепление гораздо сильнее, чем считалось раньше. Они подчеркнули, что этот эффект будет нелинейным. То есть даже при небольших изменениях параметров сила процессов может существенно увеличиться или уменьшиться.

По данным команды Юмашева, таяние вечной мерзлоты «прибавит» примерно 5% к последствиям от изменения климата и нанесет ущерб экономике планеты в размере около 20 трлн долларов в ближайшие три столетия, даже если Парижские соглашения будут соблюдаться.

А если глобальное потепление остановят на отметке в два градуса или свернут соглашения по борьбе с ним, то ущерб из-за нелинейного характера этих процессов, будет намного выше: от 50 до 67 трлн долларов.

Ранее ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на Россию.

Напомним, что в 2015 году 197 стран подписали Парижское соглашение по климату, обязуясь сократить выбросы парниковых газов. Однако президент США Дональд Трамп в 2017 году заявил о выходе из соглашения.