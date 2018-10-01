Ученый рассказал, как глобальное потепление повлияет на Россию

«Если будет потепление, то южные границы многолетней мерзлоты (67% территории России) будут отступать к Северу, это имеет негативные последствия, например, для фундаментов жилых зданий и технических сооружений», – заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель института Глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Сергей Семенов.

В понедельник в Южной Корее представили специальный доклад «1,5 градуса», среди авторов которого были трое российских ученых из института Глобального климата и экологии Росгидромета. Документ содержит актуальные оценки влияния климатических изменений на регионы мира. Ученые объяснили, почему странам лучше ограничить глобальное потепление именно уровнем 1,5 градуса, а не 2.

«В конце 2015 года подписывалось Парижское соглашение, некоторые страны поставили вопрос о том, что надо более жесткую цель указать – не 2, а 1,5 градуса. С их точки зрения потепление в 1,5 градуса уже вызывает определенные риски, которые необходимо избежать. Будем учитывать, что из этих 1,5 градусов от доиндустриального уровня, 0,9 градуса мы уже «съели», поэтому условия требует быстрых мер ограничения антропогенного потепления», – сообщил эксперт.

По словам Семенова, единство мнений участников Парижского соглашения достигнуто не было, поэтому было решено спросить у экспертов в обрасти изменения климата. Разбирались два вопроса: какие события произойдут в мире между 2 и 1,5 градусами, и второй – существуют ли экономические, технологические и другие способы, чтобы удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градусов, или, если допустить временное превышение, то потом вернуться на уровень ниже 1,5 градусов.

«Был подготовлен доклад, где указывались последствия для некоторых регионов и отраслей экономики. Если допустить повышение глобального потепления именно уровнем 1,5 градуса, риски негативных последствий будут меньше, чем если порог будет в 2 градуса. В докладе указано, для каких регионов, каких систем и в какой степени опасно глобальное потепление», – заявил газете ВЗГЛЯД Семенов.

Что касается осуществимости, то удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градусов возможно, но стоит это недешево. В этом должны участвовать все страны в большей степени, сообщил Научный руководитель института Глобального климата и экологии Росгидромета и РАН.

«Какие есть способы удержать глобальное потепление? Внедрение других источников энергии, например, возобновляемых (солнечной, ветровой), использование биотоплива, экономия энергии, стимулирование инвестиции в отрасли, которые сберегают энергию и дают меньшие выбросы. Есть способы вплоть до откачивания углекислого газа из атмосферы, но все равно таких путей немного, стоит это дорого, потому что связано с дополнительными усилиями, ограничением роста экономики и т.д.», – подчеркнул Семенов.

По его словам, глобальное потепление влияет на сокращение арктических льдов, но для судоходства по Северному морскому пути имеет положительные последствия.

«Про влияние глобального потепления на Россию в докладе не сказано ничего, говорилось не столько о России, сколько о проблеме многолетней мерзлоты (как известно, 67% территории России покрыто многолетней мерзлотой). Если будет потепление, то южные границы многолетней мерзлоты будут отступать к Северу, это имеет негативные последствия, например, для фундаментов жилых зданий и технических сооружений», – подытожил Семенов.

Между тем, ведущие мировые ученые-климатологи предупредили, что для сохранения глобального потепления максимум на 1,5 градуса требуется всего лишь 10 лет, после чего даже полградуса значительно ухудшат риски засухи, наводнений, экстремальной жары и бедности для сотен миллионов людей, сообщает The Guardian

Согласно исследованию, разница в полуградусе может также предотвратить полное уничтожение кораллов и ослабить давление на Арктику,

«Повышение уровня моря из-за таяния льдов затронет еще 10 миллионов человек к 2100 году. Океаны уже страдают от повышенной кислотности и более низких уровней кислорода в результате изменения климата. Исследования показывают, что морской промысел потеряет 3 млн. тонн при 2 градусах, что вдвое больше, чем при 1,5 градусах», – отмечает источник.