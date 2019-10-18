Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в десятки миллиардов рублей

Россия ежегодно теряет от 50 млрд до 150 млрд рублей (2,3 млрд долларов) в результате таяния льдов в результате глобального потепления, сообщил заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики Александр Крутиков.

«Эту проблему нужно решать, потому что сумма ущерба будет расти с каждым годом. (…) Масштаб очень серьезный. Трубы взрываются, сваи рушатся», – заявил Крутиков в интервью Bloomberg.

Агентство отмечает, что потепление в Арктике происходит вдвое быстрее, чем в среднем в мире.

«Изучение вечной мерзлоты – одна из самых несправедливо забытых задач и приоритетов государства», – заявил Крутиков, добавив, что его ведомство не может игнорировать эту тему, поскольку она прямо влияет на экономическое развитие.

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Согласно исследованию, проведенному группой ученых, включая профессора Университета Джорджа Вашингтона Дмитрия Стрелецкого, к 2050 году потепление может затронуть около пятой части сооружений и инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты, что обойдется стране примерно в 84 млрд долларов, или 7,5% ВВП России, сообщает Bloomberg. По их оценке, более половины находящейся там жилой недвижимости стоимостью 53 млрд долларов может быть повреждено.

Ранее российские и американские климатологи предупреждали, что дальнейшее повышение среднегодовых температур изменит климат Сибири до неузнаваемости.

По оценке климатологов, уничтожение многовековых запасов вечной мерзлоты в Заполярье обойдется экономике планеты в несколько десятков триллионов долларов, что по сумме сравнимо с годовым ВВП всего мира.