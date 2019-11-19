Эксперт оценил намерение ЕС отказаться от финансирования нефтегазовых проектов

Альтернативная энергетика развивается, но вряд ли сможет полностью заменить нынешнюю в ближайшее время, а последствия решения ЕС проявятся только через десять лет, заявил газете ВЗГЛЯД доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Европейские министры финансов выдвинули Евросоюзу предложение перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты. Сейчас ЕС не только финансирует добычу ископаемого топлива, но и поддерживает проекты борьбы с глобальным потеплением, планируя уменьшить зависимость от ядерной энергии или угля.

«Когда речь шла о финансировании, говорилось о будущих проектах, а не о существующих. Так что последствия такого решения начнет проявляться только спустя десять лет», – говорит Хестанов.

При этом эксперт отметил, что текущим проектам на данный момент ничего не грозит, и какую-то альтернативу им не рассматривают. Тем не менее развитие альтернативной энергетики уже идет, но это очень медленный процесс, который не гарантирует сильных изменений в ближайшем будущем, говорит экономист.

«Желание Евросоюза и других стран постепенно отойти от ископаемого топлива декларировалось уже давно. Если это все-таки удастся осуществить, то последствия будут только для России и других поставщиков энергоресурсов, выражающийся в падении спроса», – сказал Хестанов, добавив, что вряд ли ЕС ощутит на себе последствия от такого шага.

Ранее Министры финансов Евросоюза поддерживали только декларацию о прекращении выделения средств угольным электростанциям.