Перелетные птицы в США уменьшились

Американские исследователи выяснили, что за последние 40 лет размер тела перелетных птиц в США уменьшился, однако при этом длина их крыльев увеличилась, говорится в опубликованном в журнале Ecology Letters исследовании.

Ученые предполагают, что такие «морфологические последствия» связаны с глобальным потеплением. В рамках исследования были проведены измерения более 70 тысяч птиц, которые принадлежат к 52 различным видам. Эту коллекцию создавали в чикагском Музее естественной истории с 1978 года, сообщает РИА «Новости».

При этом изменения невозможно заметить невооруженным взглядом, так как в весе птицы потеряли несколько граммов, а длина крыла увеличилась на несколько миллиметров.



«Наши выводы говорят о том, что вызванное повышением температуры уменьшение тела является принципиальным ответом на изменение климата и обнаруживает предсказуемый и неожиданный одновременно сдвиг в размерах. Мы предполагаем, что увеличение длины крыльев представляет компенсаторную адаптацию к перелетам, поскольку миниатюризация тела повысила энергетические затраты при полете», – отмечается в исследовании.

Ранее ученые показали последствия глобального потепления в Альпах глазами орла.