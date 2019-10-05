Последствия потепления в Альпах показали глазами орла

Ученые решили запечатлеть последствия глобального потепления и таяния ледников в Альпах, закрепив камеру на шее орла, который пролетел над горными вершинами.

Видео опубликовала на YouTube организация Eagle Wings Foundation. На кадрах, запечатленных орлом по кличке Виктор, видны горные вершины Альп и ледники, тающие из-за изменения климата.

Птица также пролетела над рядом сооружений на вершинах гор, которые раньше были покрыты снегом, но теперь он заметно отступил от зданий.

«Пять ледников за пять дней в пяти странах, это вызов для орла Виктора, чтобы повысить осведомленность о таянии ледников и изменении климата», – говорится в подписи к видео.

Eagle Wings Foundation – благотворительная организация, которая специализируется на работе с детьми в Мексике.