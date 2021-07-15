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15 июля, четверг  |  Последнее обновление — 13:46  |  vz.ru
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Соль подорожает из-за железнодорожников

Производители соли заметили ценовой сговор на рынке вагонов Александр Рюмин/ТАСС
Только удалось решить проблему с резким ростом стоимости хлеба и подсолнечного масла, как на горизонте замаячила новая. Россиянам обещают рост цен на соль более чем на треть. Любопытно, что на этот раз общемировой рост цен, судя по всему, ни при чем. Производители соли видят в случившемся искусственно созданную ситуацию для обогащения ряда компаний.  Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Польша нацеливает на Калининград американские танки

Американские танки будут стоять рядом с Калининградской областью army.mil
Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 Abrams SEPv3. И это в добавление к уже существующему серьезному танковому кулаку, дислоцированному неподалеку от российских границ. Понятно и направление возможных танковых ударов – Калининградская область. Чем грозят России польские «танковые клинья» и чем их встретят в Калининграде?  Подробности...
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Байден подослал к России «доброго полицейского»

Джон Керри видит светлое будущее в российско-американских отношениях Сергей Фадеичев/ТАСС
Первым представителем администрации Джо Байдена, который посетил Россию с визитом, стал его спецпосленник по климату – бывший госсекретарь Джон Керри. К Керри в Москве относятся лучше, чем к другим представителям американской элиты, а сам он, судя по всему, готов взять на себя «наведение мостов» между странами. Но получится ли? И причем здесь вообще климат? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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БЛМ и ЛГБТ Афганистану еще лет двести не пригодятся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия, слава Богу, может с полным правом уклониться от участия в обустройстве афганской жизни. Мы в этой стране похлебали свое большими половниками. Но американцы другие, они рефлексировать не будут. Их ждет веселый хоровод на празднике прощания со своим величием. Подробности...

Идеалы гуманизма достигаются жестким принуждением

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Почему Китай не введет войска в Афганистан

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Байден подослал к России «доброго полицейского»

    Джон Керри видит светлое будущее в российско-американских отношениях    15 июля 2021, 13:30
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Первым представителем администрации Джо Байдена, который посетил Россию с визитом, стал его спецпосленник по климату – бывший госсекретарь Джон Керри. К Керри в Москве относятся лучше, чем к другим представителям американской элиты, а сам он, судя по всему, готов взять на себя «наведение мостов» между странами. Но получится ли? И причем здесь вообще климат?

    Джона Керри принимали в Москве как дорогого гостя, что по меркам 2021 года нетипично, ведь Керри не только американец, но и спецпредставитель президента США Джо Байдена, от которого в Москве не ждут ничего хорошего.

    Визит оказался двухдневным, причем со своим непосредственным коллегой, спецпредставителем президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, Керри встретился уже после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. С Владимиром Путиным американский гость тоже успел пообщаться, но по телефону. 

    Включал его вояж и еще несколько встреч, в том числе с депутатом Госдумы и послом доброй воли ООН Вячеславом Фетисовым, который пригласил Керри на хоккейный матч на Северный полюс (американец увлекается хоккеем, виндсерфингом и игрой на бас-гитаре) и подарил ему хоккейную форму с надписью «Давайте играть вместе во имя климата и природы».

    Керри, казалось, был доволен всем увиденным и услышанным. «Нам абсолютно точно нужно двигаться вместе, – говорил он Лаврову, имея в виду борьбу с изменением климата. – Мы считаем, что есть пространство для нашего взаимодействия, возможно, для того, чтобы мы смогли открыть какие-то новые возможности или другие вопросы по мере того, как мы сотрудничаем».

    Рефреном всего этого общения была установка, многократно повторенная за последние дни и в Кремле, и в Белом доме: несмотря на все разногласия, у России и США есть общие интересы, а климатическая повестка – один из них.

    Однако даже политизированным наблюдателям, следящим за геополитическим противостоянием РФ – США, зачастую невдомек: причем тут вообще климат и почему он настолько важен, что первого представителя администрации Байдена, прибывшего к нам из официально недружественного государства, встречают как старого доброго знакомого и принимают на уровне главы МИД.

    Во-первых, так оно и есть ­– Керри старый добрый знакомый, но об этом ниже. Во-вторых, климатические проблемы актуальны для политической элиты обеих стран, даже безотносительно тех катастроф, которые сулят планете климатологи в том случае, если мы не «ужмемся» по части выброса парниковых газов. 

    Для Демократической партии США зеленая и климатическая повестка ­­– один из важнейших идеологических стержней. Внимание и интерес к этому в Америке значителен – в разы, а может и в десятки раз значительнее, чем у нас. Как следствие, климат стал той темой, ради которой экологические активисты требуют взяться за руки с Москвой (и со всем остальным миром), и для Байдена это самый удобный предлог, чтобы снять напряжение на российском направлении. Такой, за который однопартийцы не предъявят, что, мол, «прогнулся под Путина», хотя обещал «противостоять» и «наказывать».

    В России внешнеполитическую линию определяет президент, а Владимир Путин всегда был неравнодушен к природоохранной теме. ­Но сейчас акцент на ней нужен еще и для того, чтобы в перспективе не потерять рынки сбыта для российских товаров. А это более чем возможно в том случае, если их покупатели (прежде всего, Европа) введут т.н. «углеродный налог» на недостаточно «зеленые» предприятия.

    То есть они его неизбежно введут ­– вектор тут очевиден, вопрос лишь в сроках и в деталях. России важно влиять на эти детали и самой формировать климатическую повестку, чтобы грядущий переход западных экономик на «зеленые рельсы» обернулся для нас не убытками, а прибылью. И в этом смысле у нас есть свои «козыри», например, перевыполнение плана по сокращению вредных выбросов на годы вперед (правда, в основном из-за того, что в 1990-е годы промышленность в стране попросту рухнула).

    В общем, это важно для нас, это важно для них, но есть подозрение, что идущий сейчас дипломатический процесс имеет, скажем так, «второе дно» и охватывает более масштабный комплекс российско-американских отношений.

    Еще в апреле, когда «новая холодная война», как тогда казалось, вышла на очередной пик и стремится к следующему, российская и американская делегации обнаружили себя в одном отеле в Нью-Дели, что привело к как бы случайной встрече Лаврова и Керри. По одной из почти конспирологических версий, именно она сделала возможной дальнейшую встречу Путина и Байдена, за которой последовала небольшая «разрядка»: мы с американцами все еще жестко соперничаем, но все-таки сотрудничаем, поэтому вообще всю посуду бить не будем.

    Лавров и Керри знакомы давно и хорошо. По информации «Коммерсанта», в 2016-м, например, году, они общались по телефону и очно 76 раз. Весь второй срок Барака Обамы нынешний спецпосланник по климату провел в кресле госсекретаря – как раз в тот период, когда на Украине произошел госпереворот, Крым вернулся в состав России, в Донбассе началась война, а отношения Москвы и Запада приняли характер глобального противостояния.

    Несмотря на все это, Керри так и не стал заведомо отрицательным персонажем в российских медиа. Обама стал, канцлер Германии Ангела Меркель ­– тоже, над спикером Госдепа Джейн Псаки вообще не издевался только ленивый (и в основном по делу), а над главой того же Госдепа - нет, а почему?

    Есть версия, что Джон Керри – слишком приятный человек, хотя в современных, сильно полевевших США его могут искренне не любить как потомственного богатея и «белую кость» Америки.

    Отец - летчик-испытатель и дипломат, мать - из состоятельных господ, оба при этом - ветераны Второй мировой (она как медсестра). Сын получает блестящее образование в Европе и на родине (в Йеле), тоже воюет (во Вьетнаме), но потом становится антивоенным активистом и с головой уходит в публичную политику - с переменным успехом.

    За пределами Америки Керри стал известен, когда вышел в финал президентских выборов против Джорджа Буша-младшего ­-­ и проиграл, несмотря на все свои добродетели. Одна из них ­– дипломатический талант при редком добродушии, обычно не свойственном богатым людям (Керри входил в число наиболее состоятельных сенаторов, хотя миллиардером не был), но свойственном высоким (рост политика – 193 сантиметра). Он своего рода идеалист, который искренне верит в дружбу и мирное сосуществование, благодаря чему Москве и Вашингтону даже на фоне украинского кризиса удалось организовать, например, иранскую ядерную сделку.

    Керри не из тех, кто хамит, читает нотации, позволял себе русофобские высказывания или сравнения всего мира с Америкой в пользу Америки. То есть практически антипод Энтони Блинкена – нынешнего госсекретяря, настроенного исключительно на противостояние с Россией, Китаем и кем угодно еще ввиду своих идеологических установок.

    В общем, он в хорошем смысле интеллигент и, повторимся, очень опытный дипломат, высоко ценимый Байденом. Когда-то Керри стал его преемником на посту главы сенатского комитета по международным делам. Потом ­- по факту напарником, поскольку нынешний президент, будучи вице-президентом, плотно курировал внешнюю политику в администрации Обамы.

    А теперь Керри оказался на только что созданным посту спецпредставителя по климату, был введен в состав Совета безопасности и по сути играет роль посредника в отношениях с Москвой, где к бывшему госсекретарю относятся с уважением при том, что о доверии к державе, которую он представляет, и речи быть не может.

    Большой путь начинается с оного шага не только в китайской политической традиции. Отношения ядерных сверхдержав, низведенные до нижней точки (еще недавно, напомним даже послов пришлось отозвать), тоже выравниваются только таким путем - оттолкнувшись от частного, переходим к общему, а то, что это «частное» сейчас - климатические проблемы, удобно для обеих сторон. Фраза Керри про «открытие другие вопросы по мере того, как мы сотрудничаем» - как раз про это.

    Беда челночной дипломатии Керри только в том, что потолок ее возможностей ограничен его постом: любые намеки, предложения и обещания спецпредставителя президента США вне зеленой повестки должны быть подтверждены самим президентом США, от чего Байден явно хотел бы устраниться - для минимизации политических рисков. А в случае, когда Белый дом взваливает самую сложную дипломатическую работу на «доброго полицейского», но уходит от корпоративной ответственности, улучшение отношений останется идеализмом того же рода, как и борьба с глобальным потеплением.


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