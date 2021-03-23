Президента Байдена слишком рано хоронят

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Путин привился от коронавируса

23 марта, вторник  |  Последнее обновление — 21:14  |  vz.ru
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Турецкая лира затягивает рубль в девальвацию

Обвал турецкой лиры перекинулся на российской рубль REUTERS/Murad Sezer
Турция снова балансирует на грани валютного кризиса. Обвал турецкой лиры после увольнения главы местного ЦБ может рикошетом жестко ударить по российскому рублю, у которого сейчас и своих проблем хватает. Все это грозит увести рубль к курсу 80 за доллар, не исключают эксперты. Почему турецкая лира так плохо влияет на рубль? Подробности...
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Россия призвала Китай дать бой санкциям и доллару

Лавров предложил выстроить глобальную защиту от «причуд» Запада mid.ru
В мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Об этом, в числе прочего, сказал Сергей Лавров в программном интервью накануне переговоров в Китае. Что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости? Подробности...
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Почему все меньше россиян считают себя европейцами

Желание ассоциировать себя с Европой все меньше распространено среди жителей России кадр из видео
Еще недавно незыблемое, казалось бы, убеждение большинства жителей России – ощущение себя европейцами, частью большой Европы – теперь существенно поколеблено. По крайней мере, соответствующие результаты показывают социологические опросы. В чем причины таких изменений общественного сознания и стоит ли им радоваться? Подробности...
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Пророссийские силы устроили зачистку черногорских спецслужб

Деян Вукшич устроил перестройку в АНБ Черногории gov.me
В Черногории разгорается крупный скандал, связанный с главной местной спецслужбой – Агентством национальной безопасности (АНБ). На этот раз сторонники и окружение президента страны Мило Джукановича обвиняют руководителя разведки Деяна Вукшича в некомпетентности, разглашении государственной тайны и чуть ли не в сознательной работе на Сербию и Россию. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Борьба за достойную смерть упрощает левым политикам жизнь

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Идея эвтаназии напрямую противоречит клятве Гиппократа, отвергается практически всеми религиями, но более чем усиленно продвигается политиками – в комплекте со свободным выбором из множества полов и расизмом наоборот. Подробности...

Собчак плавает в говне по самые брови

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
У Собчак эмпатия мороженой свеклы. Обсуждая, что делал маньяк Мохов с похищенной 14-летней девочкой, Собчак называет это «заниматься сексом». Пользователи соцсетей дискутируют о новом фильме Ксении Собчак про «скопинского маньяка». Подробности...
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Сокращение числа «православных» – хорошая новость для Церкви

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это может показаться парадоксальным – но важная часть православной миссии состоит в том, чтобы убедить людей в том, что они пока еще не православные. Подробности...
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

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В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    Президента Байдена слишком рано хоронят

    Иногда Байден путает сестру с женой, а вице-президента с президентом    23 марта 2021, 20:50
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Зрелищное падение Джо Байдена на трапе президентского самолета многократно увеличило количество разговоров о том, что глава американского государства слишком дряхл для того, чтобы управлять этим государством. Несмотря на это, Байдена еще рано списывать со счетов. И опыт поражения Советского Союза в холодной войне наглядно об этом напоминает.

    До избрания президентом США сперва Дональда Трампа, а потом и Джо Байдена самым возрастным руководителем американского государства был Рональд Рейган, впервые победивший на общефедеральных выборах в 69 лет.

    Для нации он был добрым дедушкой с твердым словом, но мягким голосом. Для внешнего мира - «ястребом», который раздул бюджет Пентагона и готовился к противостоянию с «империей зла» - СССР на земле, в море и в космосе.

    Кстати, сам термин «империя зла», также запущенный Рейганом, имел четкий контекст, о котором теперь позабыли. Изначально реплика прозвучала на собрании евангелистов, и президент имел в виду атеистический характер советского государства. Так «звездные войны» превратились в «крестовый поход».

    От других президентов эпохи «холодной войны» Рейгана отличало не только актерское прошлое, но и слабое здоровье. Спустя два месяца после избрания, он был тяжело ранен в легкое (стрелял не коммунист, но психопат), а всего перенес на высшем посту порядка десяти операций разной степени сложности.

    На его втором сроке уже всей американской нации было видно, что лидер сильно сдал. Иногда он заговаривался на ровном месте, как Байден сейчас. Иногда, по свидетельству журналистов, уходил в себя и будто бы не понимал, где находится. Возраст брал свое.

    Даже из этого американцы умудрились извлечь для себя кое-какую пользу - пример Рейгана отучил их стесняться слуховых аппаратов. Но постоянные спекуляции на тему того, не слишком ли дряхл господин президент для руководства страной на столь важном этапе «холодной войны», изрядно помотали нервы сотрудникам его администрации. Все как один яростно опровергали и до сих пор опровергают то, что глава государства демонстрировал какие-либо признаки старческого слабоумия, но слухи об этом будут жить вечно. Спустя несколько лет после отставки, у Рейгана диагностировали синдром Альцгеймера - одну из наиболее распространенных причин этого самого слабоумия.

    После оглашения диагноза всеамериканский дедушка больше не появлялся на публике. И хотя прожил еще десять лет, в последние годы узнавал только свою жену Нэнси и нескольких ближайших помощников.

    Какой бы ни была медицинская карта Рейгана на самом деле, она не помешала ему выиграть «холодную войну» (да, к 1989 году она уже была американцами по сути выиграна), оставить преемника и войти в историю как один из наиболее любимых нацией президентов. В соответствующих соцопросах даже в XXI веке Рейган стабильно занимал либо первое, либо второе место, уступая только Джону Кеннеди, а при переизбрании в 1984-м легко победил в 49 штатах из 50.

    Когда мы в очередной раз шутим про Байдена и его «байденизмы», нужно вспоминать этот исторический урок. В середине 1980-х мало кому могло прийти в голову, что этот милый старик, несмотря на всю свою воинственность, способен похоронить великую советскую державу. Теперь, спустя много лет, уже не составляет секрета, что администрация президента-актера умело расставила несколько ловушек, в которых попалось советское руководство, начиная с нового витка «гонки вооружений», надорвавшего советскую экономику. Выводить в космос американские «суперспутники» для борьбы с «русской угрозой» не просто не потребовалось - их даже не собирались создавать.

    Да, президент Байден старше президента Рейгана - уже сейчас, в самом начале первого срока, ему 78 лет. Нельзя сказать, что он выглядит хуже, но заговаривается гораздо чаще. Его общение с журналистами и публикой сведено к минимуму, чего Рейган не позволял себе даже в самые тяжелые месяцы.

    Уже все, кажется, в курсе, что иногда Байден путает сестру с женой, а вице-президента с президентом (то есть с собой), что может вдруг забыть слово «Пентагон» или озвучить вслух совет аудисуфлера (и тут уже нельзя не вспомнить про Брежнева, но не настоящего, а из анекдотов).

    Однако последнее, что может делать наша страна в период глобального противостояния, это недооценивать своего врага. Нельзя недооценивать ни американскую медицину, далеко шагнувшую вперед со времен Рейгана, ни самого Байдена с его громадным политическим опытом, ни систему американского государства, расходующего громадные деньги на столь же громадный чиновничий аппарат - значительно более эффективный и самодостаточный, чем нам бы того хотелось.

    Повышенное внимание к промахам американского президента рисует несколько искаженную картину происходящего. Но если Байден действительно столь плох (или будет столь плох), как об этом говорят его противники внутри США, нам от этого не легче.

    «С ним определенно что-то не так, это безумие, то, что происходит - это безумие. Возникает вопрос: а понимает ли он вообще, что он подписывает?»

    - изгаляется Дональд Трамп. Правильно делает, что изгаляется, но тем самым республиканцы пытаются решить свои внутриполитические проблемы.

    Один из базовых конфликтов между ними и демократами - в распределении полномочий между федеральным центром и штатами. По мнению нынешней власти, чем больше у полномочий у Вашингтона, тем лучше, и этому обещают посвятить несколько весьма болезненных для республиканцев реформ. Ссылка на недееспособность Байдена – удобная линия обороны: нет хуже обстоятельств для воровства полномочий у местных властей, чем сомнительная дееспособность федеральной власти. Американцы этого просто не поймут, что дает консерватором надежду на менее радикальные перемены, чем предполагалось изначально.

    Другое дело – вопросы обороны и внешней политики. Если по большинству своих жизненных проблем американцы ориентируются на региональные власти, то характер сношений с внешним миром определяет исключительно президент. И Байден уже дал понять, что будет заниматься этим лично, когда сформировал свой внешнеполитический блок из лично преданных ему лиц и членов ближайшего окружения.

    В конце концов он занимается этими вопросами уже полвека и проводил переговоры в Кремле не только с Громыко, но и с Косыгиным. Сейчас, когда Байден наконец-то дорвался до главного государственного поста, просто так он эти вожжи не отпустит – не на того напали.

    Встречающиеся в СМИ спекуляции, что «на самом деле» американской внешней политикой теперь будет рулить вице-президент Камала Харрис, это именно что спекуляции. Вице-президент - это не заместитель президента, это «запаска». Обычно участие этой «запаски» в государственных делах минимально - хотя и не без исключений. Среди них - «серый кардинал» при Буше-младшем Дик Чейни, но его управленческий опыт (как и талант) на фоне шефа был колоссален, а у Харрис нет вообще никакого внешнеполитического опыта, как и права принятия каких-либо решений в этой области. Об этом осведомлены все, в том числе и главы тех государств, с которыми она уже успела провести переговоры. Она кто-то вроде секретаря - «да, конечно, все передам, большое спасибо за ваш звонок».

    В сухом остатке получается, что отдавать внешнюю политику на аутсорс Байден не хочет (да и не может), сколько у него на нее остается сил - вопрос открытый, а в этом возрасте у людей нередко портится характер. Это повышает риск резких и плохо продуманных, но совсем необязательно глупых решений. У людей с деменцией последними обычно отказывают именно профессиональные навыки (о чем хорошо осведомлены не только медики, но и переполненная великовозрастными профессорами академическая среда).

    Таким образом, глядя на трижды споткнувшегося на трапе президента Байдена, нужно думать не о его бессилии, а о том, придет ли в эту заслуженную голову мысль отомстить за свои невольные унижения. Глухота, простатит, три раковые опухоли и километры статей о возможном слабоумии не помешали Рейгану вторгнуться в Гренаду, разбомбить Ливию и подтолкнуть советское руководство к сдаче позиций по всему миру.


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