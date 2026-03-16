    Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
    У самой влиятельной женщины США диагностировали рак
    Экс-спикер конгресса США предложил прорыть обход Ормузского пролива ядерными бомбами
    Журова: Никто не мог предположить, что восемь раз прозвучит гимн России на Паралимпиаде
    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску
    ВСУ потеряли более 2,5 тыс. солдат под Великой Михайловкой
    Герасимов сообщил о создании полосы безопасности в Днепропетровской области
    Журналист Грэм Филлипс ответил на санкции цитатой из фильма «Брат-2»
    Обломки сбитых Израилем ракет упали вблизи храма Гроба Господня в Иерусалиме
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    16 марта 2026, 21:48 • Новости дня

    Опубликованы кадры пролета ракеты «Искандер» над Киевом

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сети появилась видеозапись, запечатлевшая пролет ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» над территорией украинской столицы.

    Видеозапись полета боеприпаса обнародовала украинская пресса, передают «Вести» .

    На размещенных кадрах отчетливо видно, как баллистическая ракета проносится высоко в небе над головой автора съемки.

    По данным СМИ, в объектив камеры попала ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер». При этом конкретный район города, где именно было снято данное видео, в публикации не указывается.

    Ранее в Харькове были зафиксированы два взрыва. В январе Минобороны сообщало о поражении в Киеве двух заводов по сборке ударных дронов.

    16 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников

    @ DoroshenkoE

    Tекст: Вера Басилая

    Для удара по российской столице использовались беспилотники FP-1, способные преодолевать большие расстояния и нести крупный заряд, пишут СМИ.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью дронов FP-1. По данным источника, длина этих беспилотников составляет 3,5 метра, а дальность их полета достигает 1,2 тыс. километров, передает Lenta со ссылкой на Telegram Shot.

    Указывается, что FP-1 способны перевозить до 50 кг взрывчатых веществ, что делает их опасным средством для проведения диверсионных операций на значительном расстоянии. Согласно предварительной информации, запуск дронов осуществлялся с территории трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили около 250 беспилотников, которые направлялись на российскую столицу.

    В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА.

    16 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Defense Express: Упавший на Крещатик «Ланцет» был оснащен искусственным интеллектом
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Киева рядом с монументом Независимости впервые зафиксировали падение российского дрона-камикадзе «Ланцет», оснащенного искусственным интеллектом, сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники, изучившие фото обломков дрона.

    Дрон, который упал возле стелы Независимости в центре Киева, оказался российским дроном-камикадзе «Ланцет», оснащенным искусственным интеллектом, передают «Вести» со ссылкой на Defense Express.

    Эксперты, проанализировавшие фото обломков, пришли к выводу, что это была первая атака данным типом БПЛА на украинскую столицу. В публикации отмечается, что удар также «имел признаки искусственного интеллекта».

    В сообщении Defense Express подчеркивается, что «россияне впервые применили для удара по Киеву новый тип ударных дронов, представляющих значительную угрозу». По предварительным данным, дрон упал непосредственно рядом с монументом Независимости.

    По информации экспертов, стандартная дальность связи с такими беспилотниками составляет 50 километров, однако на линии боевого соприкосновения они иногда летают на расстояния до 90 километров, а рекордный полет составил 136 километров. Тем не менее, расстояние от границы с Россией до Киева – около 200 километров.

    Минобороны России пока не дало официальных комментариев по поводу инцидента. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в своем Telegram-канале высказал мнение, что эти дроны рассчитаны на поражение прифронтовых целей и не способны преодолевать большие расстояния из-за ограниченного ресурса аккумуляторов и радиоуправления.

    Ранее сообщалось, что на монумент Независимости в центре Киева могли упасть обломки дрона «Герань».

    16 марта 2026, 20:55 • Видео
    Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    15 марта 2026, 23:35 • Новости дня
    Украинский омбудсмен пожаловалась на переход детей во Львове на русский язык

    Tекст: Антон Антонов

    Дети во Львове начинают говорить по-русски после общения с русскоязычными сверстниками, заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.

    По словам Ивановской, нейролингвисты должны изучить специфику и структуру русского языка. «Потому что, замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский», – заявила Ивановская.

    По ее словам, когда во Львов переезжают русскоязычные дети, «дети Львова начинают разговаривать по-русски, а не наоборот», пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке.

    16 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    NetEase: Уничтожена почти половина прибывших на Украину наемников
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия уничтожила почти половину иностранных наемников, прибывших на Украину, сообщает китайский портал NetEase.

    По оценкам NetEase, с начала активной фазы конфликта на украинской территории находилось около 13 тыс. иностранных наемников, значительная часть которых ликвидирована в результате недавних ударов российских войск, передает «Московский комсомолец».

    В публикации отмечается, что 14 марта российские военнослужащие нанесли удары по точкам дислокации иностранных наемников, где находились десятки французских и румынских боевиков. «Российские ракеты уничтожили их тренировочный лагерь, а беспилотники отстреливали убегающих, не оставляя ни единого шанса на спасение», – отмечает NetEase.

    Кроме того, российская армия поразила стратегически важный разведывательный пункт Службы безопасности Украины. Аналитики портала называют этот объект ключевым звеном в координации диверсионной деятельности и сборе данных, обладавшим развитой инфраструктурой и современным оборудованием. По информации NetEase, объект был полностью уничтожен всего за полчаса, а его персонал и техника «стерты с лица земли».

    Помимо ударов по лагерям иностранных формирований и разведцентру, российские силы нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, включая подстанции и линии электропередачи. Авторы материала считают, что такие действия существенно подрывают военный и ресурсный потенциал Киева, а также осложняют материально-техническое обеспечение украинских сил.

    Ранее у захваченного иностранного боевика на Украине обнаружили видеозапись первых минут после ракетной атаки на лагерь подготовки новобранцев.

    Накануне сообщалось, что российская авиация уничтожила лагерь наемников ВСУ в Сумской области.

    16 марта 2026, 12:38 • Новости дня
    На Украине сообщили об ударе БПЛА по монументу Независимости в центре Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Киева обломки дрона «Герань», предположительно, упали на монумент Независимости, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили украинские СМИ.

    Обломки дрона «Герань» упали на монумент Независимости в центре Киева, передает «Московский комсомолец».

    На кадрах, опубликованных изданием, видны дымящиеся части беспилотника вблизи стелы на главной площади города.

    Утром 16 марта в Киеве и Харькове были слышны взрывы, связанные с атаками дронов и ударами баллистических ракет ОТРК «Искандер». Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил падение обломков БПЛА в центре города. В Соломенском районе города обломки беспилотника повредили нежилое здание, а в Святошинском районе был зафиксирован пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. В Киеве и Киевской области начались перебои с электричеством. В городе Чернигове на севере Украины также раздался взрыв.

    16 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Визит французских представителей не принес новых предложений по урегулированию ситуации на Украине и сопровождался требованием конфиденциальности, но Париж сам все «слил» в прессу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Представитель Франции, действительно посещавший Россию для обсуждения вопросов по украинскому урегулированию, не привез никаких новых предложений, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что в ходе встречи не прозвучало ничего, что не было бы уже оглашено публично Парижем. По словам Лаврова, «ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих вот закрытых контактах мы не услышали».

    Лавров также отметил, что французская сторона просила сохранить визит своих представителей в Москву в тайне. Однако, по его словам, именно французы впоследствии передали информацию об этих переговорах в прессу. Глава МИД России предположил, что это могло быть сделано, «чтобы показать, что Европа старается, а ее не пускают в переговоры».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Также сообщалось, что советник Макрона по дипломатическим вопросам Эммануэль Бонн якобы посещал Москву в феврале.

    Официальный представитель Франции посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине.

    Лавров призывал президента Эммануэля Макрона не устраивать из дипломатических переговоров публичное шоу.

    16 марта 2026, 00:22 • Новости дня
    Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские войска рано или поздно направят на Украину, Евросоюз уже начал переход к военной экономике, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, Орбан заявил, что, по его мнению, война приближается, Брюссель уже «взялся за войну на Украине». Орбан отметил, что европейские структуры переходят на военную экономику и сознательно движутся к эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», – сказал Орбан

    По словам венгерского премьера, он обязуется максимально защитить Венгрию и сохранить ее как «остров безопасности и спокойствия» даже в условиях роста международной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов. В Будапеште тысячи человек вышли на акцию в поддержку Орбана и против давления со стороны Киева.

    16 марта 2026, 02:18 • Новости дня
    МИД указал Украине на неприкосновенность дипломатической недвижимости
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Любые попытки посягательств на здания российских дипломатических представительств на Украине вызовут жесткий ответ со стороны Москвы, заявил МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что неприкосновенность дипломатической недвижимости гарантируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. В министерстве напомнили, что разрыв дипломатических отношений или вооруженный конфликт не отменяют действия этих международных норм.

    МИД России отметил, что исходит из соблюдения этих принципов в отношении представительств России на Украине. «Любое посягательство на них не останется без жесткого ответа», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Служба внешней разведки России уже указывала, что Киев может совершить теракты против дипмиссий России в Европе.

    16 марта 2026, 05:55 • Новости дня
    Фицо: Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Зеленский никогда не пустит нефть, никогда. Это вы запомните. Мы тут все можем разорваться», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Фицо подчеркнул, что словацкое правительство намерено оказывать давление на Зеленского. Он рассказал о недавнем телефонном разговоре с украинским лидером, который, по его словам, был «очень странным» и во время которого стало ясно, что Зеленский не заинтересован в возобновлении поставок нефти в Словакию и Венгрию.

    Премьер-министр Словакии также отметил, что считает нежелание Киева возобновить транзит нефти наказанием за мирную позицию Братиславы по урегулированию конфликта на Украине. Фицо заявил, что Словакия будет бороться за реализацию предоставленного ей исключения из санкций Евросоюза на получение российских энергоресурсов, действующего до 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Словакии Сергей Андреев заявил, что надежды на разблокировку нефтепровода «Дружба» и возобновление поставок нефти из России в Словакию в ближайшее время нет. Фицо выразил опасения, что нефтепровод «Дружба» может быть целенаправленно уничтожен по инициативе Владимира Зеленского.

    16 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Тегеран обвинил Зеленского в попытке втянуть Украину в конфликт с Ираном

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть украинский народ в новый конфликт на Ближнем Востоке.

    По его словам, украинский лидер намерен отправить военных советников для поддержки союзников США в борьбе с иранскими беспилотниками, передает ТАСС.

    Багаи подчеркнул, что подобные действия Киева не помогут решить внутренние проблемы страны и только усугубят международную ответственность Украины. «Проблема Украины и болото, в которое загнали народ Украины, не испарятся такими методами и попытками вмешательства в другие конфликты», – сказал он.

    Ранее в Иране признали Украину законной целью за поддержку Израиля.

    Сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Зеленскому с запросом о борьбе с иранскими беспилотниками.

    16 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Лавров: ЕС заставляет Сербию занять свою сторону по украинскому конфликту

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Евросоюз рассматривает присоединение Сербии к войне на Украине как условие для продолжения евроинтеграции.

    Европейский союз рассматривает присоединение Сербии к политике Брюсселя по украинскому конфликту как обязательное условие дальнейшей евроинтеграции, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что ЕС требует от Белграда полного следования внешнеполитическому курсу Евросоюза, включая вопросы безопасности и поддержку антироссийских санкций.

    Лавров отметил, что Москва регулярно обсуждает с сербскими коллегами, как Белграду реагировать на два ключевых ультиматума Брюсселя: признание независимости Косово и интеграцию во внешнеполитическую доктрину ЕС. По его словам, эти вопросы сохраняют актуальность на фоне стремления Сербии сохранить европерспективу.

    «То, что брюссельская бюрократия под требованием полностью поддерживать внешнеполитические действия, действия в сфере безопасности, которые Евросоюз предпринимает, требует этого и от Сербии, и то, что она прежде всего понимает под этим присоединение к войне против Украины, у меня сомнений никаких нет», – заявил Лавров. Министр добавил, что, по мнению Москвы, Сербия оказалась в сложной ситуации под давлением европейских требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться выполнения задач спецоперации на Украине непосредственно «на земле».

    16 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску

    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Южная» успешно продвигаются в сторону Славянска широким фронтом, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции выполнения боевых задач этой группировкой.

    «На правом фланге соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска», – заявил Герасимов, передает ТАСС. По его словам, российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях спецоперации на Украине.

    Герасимов подчеркнул, что выполнение задач спецоперации продолжается.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.

    Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.

    16 марта 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» не дали спецназу ВСУ прорваться в Сопычь в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» не позволила штурмовым группам спецназа ВСУ прорваться в Сопычь в Сумской области.

    В селе Сопычь продолжились ожесточенные столкновения. «Враг тремя штурмовыми группами 48 отдельного отряда специального назначения при поддержке БТР М113 пытался прорваться в населенный пункт. В результате комплексного огневого поражения штурмовые группы украинских спецназовцев и военная техника ВСУ уничтожены», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» вели бои и продвинулись на семи участках Сумского района и двух – в Глуховском, суммарно до 400 м.

    В районе Ямного украинские военные перебросили артиллерию, однако огневое воздействие российских войск привело к уничтожению значительной части личного состава и орудий ВСУ.

    В Краснопольском районе сводные украинские штурмовые группы предприняли контратаку, но большинство украинских военных были уничтожены, а уцелевшие отступили вглубь территории.

    На Харьковском направлении российские войска продвигались с боями, нанося удары по скоплениям противника в нескольких населенных пунктах. На Волчанском направлении отмечено продвижение на пяти участках до 400 м. Российская разведка выявила местоположение украинских боевых групп в районе Караичного, после чего армейская авиация нанесла по ВСУ.

    На Липцовском направлении подразделения РХБЗ уничтожили скопление личного состава ВСУ в лесу севернее Избицкого, а на Великобурлукском направлении авиация атаковала сосредоточение ВСУ.

    Силами ВКС России нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Веселого, Терновой, Рубежного, Митрофановки, Нестерного, а также около сел Белый Колодезь и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    16 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 2,5 тыс. солдат под Великой Михайловкой

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате боев в районах Великой Михайловки и Покровского украинские войска понесли значительные потери, лишившись более 2,5 тыс. солдат, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Бойцы группировки «Восток» продолжают успешно отражать атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов во время проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Южная».

    Герасимов подчеркнул: «Одновременно с этим частью сил группировка отражает многочисленные атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское. Только на этом направлении в течение февраля – марта противник потерял более 2,5 тысячи человек личного состава, уничтожено свыше 120 единиц техники».

    По его словам, действия российских военных привели к значительным потерям ВСУ на данных направлениях за последние два месяца. Количество уничтоженной техники на этом участке превысило 120 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска за две недели марта освободили 12 населенных пунктов.

    16 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 32, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    Собянин сообщил в Max, что силами ПВО «отражена атака двух беспилотников». Затем он опубликовал еще два сообщения, в каждом из которых говорилось об уничтожении двух БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Главное
    Опубликованы кадры пролета ракеты «Искандер» над Киевом
    NetEase: Уничтожена почти половина прибывших на Украину наемников
    Мерц отказался втягивать Германию в войну с Ираном
    В России предложили ограничить доступ подростков к интернету ночью
    Суд отпустил Лерчек из-под ареста из-за болезни
    В российском прокате отменили премьеру фильма «Скуф» с украинским блогером
    Умер один из старейших актеров МХАТ Голиков

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Иран держит в запасе козырь против США

    Еще один важнейший для мировой торговли пролив – Баб-эль-Мандебский, который закрывает выход из Красного моря в Индийский океан, может быть перекрыт. По крайней мере, соответствующую угрозу озвучила йеменская группировка хуситов. Но почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Красим яйца на Пасху – 2026: рубиновый, оливковый и золотой цвет без химии – традиционные рецепты

      Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля – светлый праздник, который одинаково любим и взрослыми, и детьми. Из года в год мы возвращаемся к одним и тем же хлопотам: печем куличи и ищем самый надежный способ покрасить яйца. Но даже в рамках традиции есть место для разнообразия. Луковая шелуха – это классика, но если хочется, чтобы яйца на вашем столе заиграли глубокими рубиновыми, благородными оливковыми или даже праздничными золотыми оттенками, можно обойтись без «химии». В этом материале – только натуральные красители и проверенные временем методы, которые не подведут.

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
