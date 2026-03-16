Опубликованы кадры пролета ракеты «Искандер» над Киевом
В Сети появилась видеозапись, запечатлевшая пролет ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» над территорией украинской столицы.
Видеозапись полета боеприпаса обнародовала украинская пресса, передают «Вести» .
На размещенных кадрах отчетливо видно, как баллистическая ракета проносится высоко в небе над головой автора съемки.
По данным СМИ, в объектив камеры попала ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер». При этом конкретный район города, где именно было снято данное видео, в публикации не указывается.
Ранее в Харькове были зафиксированы два взрыва. В январе Минобороны сообщало о поражении в Киеве двух заводов по сборке ударных дронов.