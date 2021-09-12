Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

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12 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Белоруссия сделала большой шаг к объединению с Россией

Граждан Белоруссии и России уравняют в правах Егор Еремов/РИА Новости
Россия и Белоруссия делают серьезный шаг к еще более тесному экономическую союзу. План состоит из 28 союзных программ, каждая из которых касается объединения конкретной экономической сферы: начиная с макроэкономики, налогов и торговли и заканчивая единым рынком нефти и газа. Кто – Россия или Белоруссия – выиграет от этого союза? И как будет выглядеть единый нефтегазовый рынок? Подробности...
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Как защитить «Северный поток – 2» от украинских гибридных атак

Jens Büttner/ dpa/picture-alliance/ТАСС
Завершение строительства второго «Северного потока» не стало для Украины поводом прекратить борьбу с проектом. Теперь Киев пытается не допустить сертификации трубопровода. Новой мишенью для атаки выбрана «Фортуна» – российское судно, уложившее трубы на дно Балтики, а точнее, его якорная система. Зачем Украина цепляется к якорям «Фортуны»? И стоит ли Москве опасаться таких угроз? Подробности...
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Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

Российское оружие планируется использовать только в оборонительных целях Эрик Романенко/ТАСС
Двести тысяч человек примут участие в масштабных стратегических учениях «Запад-2021», которые начинаются 10 сентября в России и Белоруссии. Реакция на это событие оказалась крайне нервной, особенно в странах Прибалтики, а Польша даже ввела на своей территории чрезвычайное положение. И у столь яркой демонстрации страха перед Россией у поляков есть весьма определенный мотив. Подробности...
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США извратили уроки трагедии 11 сентября

Этот дым над Нью-Йорком навсегда останется в памяти Америки Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Теракты 11 сентября 2001 года стали потрясением как для американского сознания, так и для всей системы международных отношений, для всего Запада и Востока. Двадцать лет назад многие говорили о том, что теперь вся цивилизация сплотится в борьбе с новым мировым злом. Мир действительно изменился, но совсем по другому сценарию. Почему? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Тайна 9.11 не будет раскрыта, пока в Америке не грянет революция

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Почему они так в себе уверены? Почему так откровенно плюют на все доказательства тотальной лжи? Да потому, что любое сомнение в «руке бен Ладена» неизбежно приведет к краху всю американскую систему власти. Подробности...
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Украина попала в зависимость от российского электричества

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Чтобы стать частью Европейской сети, Украина должна быть отделена от систем России и Белоруссии, а потом некоторое время работать в автономном режиме. А это означает наличие полностью самодостаточной генерации, которую Украина утратила. Подробности...
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Кто получит дивиденды от «Северного потока – 2»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия завершила строительство «Северного потока – 2». Время подвести итоги и посмотреть, кто выиграл от этой достройки, кто проиграл, а кто, вроде как проиграв, тоже на самом деле выиграл. Подробности...
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Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

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Провал ЦРУ на Украине

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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

    Как метод политической борьбы «меркелизм» уникален, свойственен одной лишь Меркель    12 сентября 2021, 12:15
    Фото: Focke Strangmann/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Чем ближе уход Ангелы Меркель с поста канцлера на почетную пенсию, тем чаще в СМИ и речах немецких политиков проскальзывает слово «меркелизм». Чаще о нем говорят, как о чем-то, что хотелось бы сохранить. Но что такое «меркелизм»? Каковы его отличительные особенности? И почему надеждам на «меркелизм без Меркель» не суждено сбыться?

    Ангела Меркель пребывает на посту главы государства 16 лет - на два года меньше, чем Брежнев, но по сроку лидерства в своей партии превзошла советского генсека. Она многократно признавалась самой влиятельной женщиной планеты и самым влиятельным человеком Европы. Она знакома каждому, кто хоть немного интересуется «международкой», и оставит после себя значительное политическое наследство.

    Несмотря на всё это, слово «меркелизм», которое в преддверии долгожданного (для многих) ухода канцлера на пенсию активно форсят немецкие и прочие СМИ, не станет термином, в учебники не войдет и очень скоро забудется. Потому что Ангела Меркель есть, а «меркелизма» как чего-то самодостаточного не существует. 

    «При мне все будет, как при бабушке», - говорил император Александр I перед восшествием на трон. Кандидат в канцлеры от меркелевской ХДС Армин Лашет говорит примерно то же самое. Это в общем-то и есть «меркелизм» - продолжение курса Меркель, чего многие в Германии ждут, хотя мало кто готов этот курс сформулировать.

    Если попробовать, получится вязь из слов, которые ничего толком не прояснят и могут быть применены к каждому второму успешному лидеру от Лиссабона до Таллинна. «Политика возможного», «социальный прагматизм», «европейские ценности» и прочая, прочая, прочая.

    «Меркелизм» - это скорее про ощущения. Это когда предсказуемо, уютно и спокойно, как в доме родной тетушки с ее тихим голосом и корректными манерами. Она успешно ведет хозяйство и ненавязчиво приговаривает - «все сбудется, все сложится». Такой была Меркель для всей Германии.

    При ней немец мог быть уверен, что канцлер ни за что не позволит себе грубых слов, громких эскапад, лишних конфликтов, резких маневров и непродуманных решений. Не будет жертвовать экономикой ради своих амбиций и навязчивых идей. Все будет «как-то нормально». Почти по-семейному.

    Но такой политической платформы, которую можно было бы ограничить марками и окрестить «меркелизмом», так и не появилось. В политике подобные «именные» термины обычно применяют к авторской идеологии, когда новый лидер что-нибудь додумывает за старого и предлагает это в качестве концепции государственного устройства.

    Так, ленинизм - это переработанный марксизм с поправкой на аграрную Россию, где крестьяне были объявлены революционной силой (Маркс считал их опорой старого порядка). Маоизм - это переформулированный ленинизм, но с опорой на одних лишь крестьян, поскольку рабочих в Китае тогда почти не было.

    Есть еще, к примеру, «тэтчерим». Маргарет Тэтчер философских работ не писала, но можно говорить о «тэтчеризме» как о единой концепции управления экономикой и государством, построенной на идеологических принципах «железной леди». Но отличительная черта политики уходящего канцлера Германии в том, что она мимикрировала под среду. У нее нет выстроенной идеологии на века, десятилетия и даже, кажется, на год.  

    Тут необходимо оговориться, что, возглавляя Германию как фактического лидера Западной Европы, Меркель остается восточноевропейским политиком. Не потому, что у нее польские корни, а потому, что начинала политическую карьеру еще в ГДР. В отличие от многих своих коллег, она знает, что такое проверки на лояльность, диктат силовиков, партийное доктринерство и внезапный обвал казавшейся вечной системы. Для лидеров, прошедших подобную школу, гуттаперчивость во взглядах почти норма, потому что вчера ты - комсомольский вожак, а сегодня уже крестишься в президиуме христианской партии.

    Тэтчер всегда была Тэтчер. Рейган всегда был Рейганом. Ширак всегда был Шираком. А Меркель действовала по обстоятельствам, отказываясь от прежних идей и перенимая чужие тогда, когда это становилось выгодным.

    Даже ориентация на США как на главного союзника Германии не стала для нее абсолютной догмой, хотя было весьма ярко выражено и могло бы претендовать на одну из основ «меркелизма». Под напором президента Дональда Трампа она стояла, как скала, отвергая его многочисленные «хотелки», а «Северный поток - 2» не сдала ни ему, ни Байдену, ни даже Обаме, с которым почти дружила. А ведь могла бы, политика Меркель - это переменная.

    Она добилась первых успехов как левый деятель социал-демократического толка с явным креном в тему экологии - таких немцев обычно прибирает партия «Зеленые». Однако карьеру сделала в оплоте христианских консерваторов - ХДС, воспользовавшись протекцией легендарного Гельмута Коля.

    Она возглавила свою страну как «ястреб» - сторонник внешних военных интервенций на Балканах и в Ираке. Но уже на посту канцлера, понимая, что массовый избиратель не хочет новых войн, избегала вмешательства Германии в них как-минимум в первых рядах (например, военную операцию против Сирии лоббировали из Парижа, но не из Берлина).

    Она отказывалась поддержать уравнивание однополых браков с традиционными, но не препятствовало тому, чтобы это было реализовано.

    Она говорила о крахе идей мультикультурализма и плохих адаптивных способностях мусульманских мигрантов в середине «нулевых». А через десять лет стала тем человеком, кто буквально пригласил в страну сотни тысяч беженцев с Ближнего Востока, повторяя, что другого пути нет.

    «Политика открытых дверей» остается самым непопулярным решением за ее карьеру, которое ввергло партию в системный кризис и обвалило ее рейтинги. Это то, что многие избиратели Меркель не простили, но немало и тех, кто простил. Симпатизанты объясняют - она не могла поступить иначе, будучи верующей христианкой и немкой с чувством исторической вины.

    Проблема в том, что этот гуманистический акт оказался глубоко антинемецким. В том смысле, что государство провалило работу по учету и регистрации мигрантов - легендарная германская бюрократия рухнула в латиноамериканский бардак. Но сейчас кризис как будто спал. Проблем, связанных с мигрантами, меньше не стало, но население вновь поверила успокаивающему тону канцлерин - «все сбудется, все сложится».

    Это, кстати, еще одна черта Меркель, отличающая ее от великих политиков прошлого. Те любили громко заявлять об инспирированных врагами проблемах и неизбежных победах будущего, а она избегала как пафосных реляций, так и тактики запугивания. Ее метод - убаюкивающее забалтывание, чтобы проблема больше не казалась актуальной и острой. Эдакая психологическая терапия для целой страны. Терапия работала - и немцы хотят еще.

    Если же попробовать определить «меркелизм» не как идеологию, а как метод политической борьбы, получится нечто строго индивидуальное и крайне далекое от универсальности. Так смогли бы немногие, возможно, одна лишь Меркель.

    Ее стремительный рост в партии во многом предопределен тем, что значительно более опытные политики не видели в ней конкурента - тихая, вежливая, работоспособная, лишенная харизмы серая мышь, менее всего похожая на лидера. Но дело совсем не в том, что, выждав нужного часа, мышь моментально превращалась в хищника, а в действительно редкой для политика особенности - абсолютной личной порядочности.

    «Абсолютной», поскольку за более чем тридцатилетнюю политическую карьеру не возникло ни одного скандала, который мог бы бросить тень на репутацию Меркель. В какой-то момент все бонзы и трибуны ХДС, боровшиеся за наследство Гельмута Коля, погорели на лжи и коррупционных схемах, включая самого Коля. Когда вызванный народным возмущением ветер смел всех «нечестивцев», серая мышь вдруг стала вожаком стаи - только ей стая могла доверять.

    Если скандалы не прилипают к политику, про таких говорят - тефлоновый. Но к Меркель нечему прилипать. Она возглавила страну как эталон честного функционера и уйдет в отставку как честный функционер, пусть даже наделавшая ошибок. Скорее всего, немцы будут вспоминать ее эпоху с ностальгией и симпатией, как в период тяжелых пертурбаций 1990-х в России вспоминали эпоху Брежнева, когда все было понятно, надежно, предсказуемо, сыто, а серьезные структурные проблемы страны заметались под ковер ради общественного спокойствия.

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