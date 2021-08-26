Что ждать Москве от нового кандидата на пост канцлера ФРГ

До выборов в немецкий бундестаг остался месяц. Почему для нас это важно? Потому что уходит Меркель, которая была все 16 лет своего правления более или менее понятна русскому руководству и лично Владимиру Владимировичу. По результатам выборов будет сформирована правящая коалиция, которая выдвинет нового канцлера. Да, канцлера не выбирает немецкий народ – его выбирают депутаты. Но нам с этим жить – как-никак, Германия во многом определяет облик Евросоюза.

К выборам «народные партии», как называют тут самые крупные политические партии типа ХДС/ХСС, социалистов СДП и даже «Зеленых», пришли изрядно потрепанными ковидом. Последние полтора года шла жесточайшая борьба политического класса против собственного населения под знаменем борьбы за общественное здоровье.

Буквально все партии, кроме «Левых» и «Альтернативы для Германии» (АдГ) занимались политическим обоснованием отъема гражданских прав немцев, а правящая партия и лично канцлер проводили это в жизнь. Кроме прав и свобод личности, за полтора года пострадали: федеральное устройство страны (земли были лишены самостоятельности в принятии ковидных решений), свобода слова и собраний (осуществляется жесточайший прессинг не согласных с мерами государства) и уверенность населения в том, что в Германии коррупции нет (несколько депутатов вылетели из бундестага из-за «конфликта интересов», но министры – лоббисты «биг фармы» остались на местах).

Поэтому неудивительно, что вместе с настроением граждан рейтинги начали быть похожими на роллеркостер, он же «русские горки», он же горки американские. Причем основных рейтингов – два: партийный и кандидатов в канцлеры.

Сильнее всех колбасило партию власти ХДС/ХСС: на прошлых выборах в 2016-м у нее был рейтинг больше 30%, далее он начал снижаться по мере того, как избиратель не заметил, что в стране что-то (а точнее – последствия миграционного кризиса – 2015) меняется к лучшему. Более того, именно после 2015-го и далее стало понятно, что Меркель и ее партия не потерпят критики своей политики беспредельной миграции диковатых народов в сердце Европы: каждый, от журналистов до демонстрантов в Хемнице, получил ярлык нациста, фашиста и т. д.

И только COVID-19 в первые месяцы пандемии принес партии власти небывалый взлет – аж за 45% рейтинга – таковы были надежды. Немцы были уверены, что локдаун и отмена гражданских прав – это экстренная мера и все кончится довольно скоро. Первый же провал в рейтинге совпадает со вторым локдауном и осознанием, что ничего другого это правительство предлагать не хочет.

А совсем чудовищный провал до 26% совпал с природной катастрофой на юге Германии, когда затопило города, которые якобы не должно было затопить, и погибли люди. По тому, как действовали лидеры партий и кандидаты в канцлеры, избиратель составлял свое мнение – кого он получит в сентябре 2021 года. Сейчас рейтинг правящей партии еще ниже – 21%. Это на самом деле скандал.

На праймериз союза ХДС/ХСС из кандидатов в канцлеры был вышвырнут начальник Баварии и босс ХСС Зёдер, и остался только Армин Лашет – начальник земли Северный Рейн – Вестфалия и босс ХДС. Он опытный политик и управленец. Его позиции относительно России ничем не отличаются от позиций Меркель («Свободу Навальному», «Северный поток – 2» должен быть запущен в срок»), и он собирается продолжить эту линию и дальше.

Скандалы с закупками масок (поставщиком была фирма, где работает сын Лашета) не сильно на нем отразились. А вот смех в кадре во время обращения президента ФРГ по поводу жертв наводнения обрушил его шансы не по-детски. К тому же он – член команды, которая ассоциируется у немцев с афганской катастрофой. Будучи бывшим лидером гонки, сейчас он опустился до уровня невыносимой кандидатки от «Зеленых» Анналены Бербок, чей рейтинг рухнул также.

На прошлых выборах «Зеленые» обитали где-то на уровне городской канализации, со своими 9% еле-еле протиснувшись в бундестаг. Но потом они оседлали тему «энергетического поворота», так что многие молодые избиратели поверили, что слово «Зеленые» в названии имеет отношение к экологии. На самом деле – нет. История этой партии – история чисто левацкой группировки, где среди достижений – борьба за легализацию педофилии и совершенно отмороженный Йошка Фишер. Но сейчас они рисуют себя защитниками атмосферы и прочих обиженных. Поэтому на фоне провалов рейтинга партии власти рейтинги «Зеленых» зеркально росли, достигнув аж 27%, чего не бывало никогда вообще.

В кандидаты на канцлерское место обсуждались оба сопредседателя «Зеленых», но, несмотря на то что Роберт Хабек – мужчина весьма консистентный, в рамках «квоты на женщин» выдвинули девушку Бербок. Это так возбудило немецкие СМИ, что от Анналены стало невозможно укрыться и спрятаться – интернет-ресурсы и телевидение включилось в небывалую раскрутку кандидатки в канцлерки. (Самое смешное, что в немецком языке, в отличие от русского, совершенно нет нужды ломать мозг нелепыми безграмотными феминитивами от фемок – там женский род стоит априори – kandidatin, kanzlerin и т. д.) Вместе с ее личной популяризацией начали расти и рейтинги партии.

Но небывалая, абсолютно бесстыжая раскрутка девушки в прессе принесла обратные результаты – она начала говорить. Она и до этого несла чушь (про электричество, которое хранится в розетке, про металл kobold («тролль») для аккумуляторов и т. д.), но все списывали на то, что политик-международник с образованием не обязан знать, как устроено электричество, которое он собирается вменить вместо нефти. А тут выяснилось, что и про образование она врет, и налоги она не платит, и какие-то деньги фонда Бёлля так и не отработала, и далее везде. А главное, что у нее даже в предвыборном варианте программа состоит из сплошных запретов и экспроприаций. И у нее нет руководящего опыта – даже руководства газетным киоском. «Что же будет после выборов?» – почесал репу электорат.

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Таким образом, кандидат от партии «Зеленых» мадам Хлестакова-Бербок опустилась до 33% (минус семь), а кандидат от Союза на пост канцлера Армин Лашет имеет всего 29 очков (минус 11). На этой неделе рейтинги партии власти 22%, а у «Зеленых» – 17%. Но тут ворвался Олаф Шольц. Он действующий министр финансов правительства Меркель и кандидат в канцлеры от партии СДПГ – Социал-демократической партии Германии.

Что касается личного рейтинга одобрения, то Шольц набрал 51%. Это делает его на сегодня – за месяц до выборов – самым главным кандидатом на пост канцлера ФРГ. Относительно России у него такая программа: прямой диалог между Евросоюзом и Москвой на манер Джо Байдена. «Я также выступаю за то, чтобы Россия и другие страны смирились с дальнейшей интеграцией Европы. Мы не хотим вернуться к политике XVII, XVIII и XIX веков, когда политику делали друг с другом крупные державы – Россия, Германия, Франция, Англия. Если мы хотим обеспечить общую безопасность в Европе, то этим должны заниматься Европейский союз и Россия», – говорит он. Сама партия СДПГ, к которой принадлежит на сегодня самый успешный кандидат в канцлеры, последние пять лет рассматривалась как одно большое недоразумение, чем, собственно, и является. Она давно уже забыла про защиту прав трудящихся и раздираема внутренними склоками.

На прошлых выборах она набрала чуть больше 20%, несмотря на свою былую славу при Шредере. Все ковидное время партия не испытывала никаких особых флуктуаций рейтинга потому, что, несмотря на то что она часть правительственной коалиции, всем было на нее плевать – от нее вообще ничего не зависело. В этом месяце ее провальный рейтинг слегка подкорректировали, не исключаю, что искусственно, – чтобы на этих выборах у нее было опять 20–22%. Никто не ожидал, что именно до 22% рухнет рейтинг партии власти и теперь ХДСС/ХСС стоит на уровне СДПГ.

Так что, насколько я вижу, – немцев опять готовят к красно-черно-зеленой коалиции с увеличившейся долей депутатов от «Зеленых» и с канцлером от социал-демократов. Для нас это ни хорошо, ни плохо. Никак.