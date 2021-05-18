В Берлине снова требуют «убить евреев»

По улицам Берлина снова идут толпы, требующие убить евреев. Раньше это были люди, которые выходили под лозунгом «Израиль – преступное государство», и их никто не трогал – типа, ну имеют право люди считать другое государство преступным. Неважно было, кто выходит на праздник – турки, арабы или немцы, потому что издавна и зеленая, и левая партия ФРГ, а также многочисленные «автономные леваки», включая антифа, боролись за народ Палестины и клеймили Израиль. Но долгие годы и те, и другие были на обочине политических процессов – типа, что с сумасшедших взять, у нас свобода слова.

Но за последние годы все переменилось. Даже партия Меркель ХДС отстоит от самой себя прежней настолько влево, что их прежние консервативные установки, перенятые партией «Альтернатива для Германии», или АдГ, теперь считаются «правым экстремизмом» и «нацизмом». А курс влево всегда означает отход от поддержки политики Израиля и поддержку «освободительной борьбы палестинского народа».

А потом мадам Меркель просто запустила в страну полтора миллиона молодых мусульман. Первым, кто сказал, что это будет иметь трагические последствия для еврейского сообщества ФРГ, тут же открутили голову, загнав публично в фашистский угол, обмазав дегтем и обваляв в перьях. Всем, кто указал на то, что странно каяться в преступлениях против еврейского населения, запуская в страну миллионы злейших врагов евреев, старательно затыкали рот. Кстати, предыдущую мысль очень четко озвучил покойный Карл Лагерфельд, единственный приличный дизайнер Германии, за что получил в газетах ушаты грязи. Тут же из «гордости Германии» Лагерфельд превратился в «старого нацистского маразматика». Хотя, казалось бы, он озвучил абсолютно очевидную вещь.

Но Германия уже лет шесть вообще не дружит с головой, и шизофрения – самый легкий диагноз, который можно поставить этой стране. Ну вот, смотрите. Немцев 70 лет учили каяться и посыпать голову пеплом. Причем тоже довольно-таки в ограниченном секторе – еврейском. Перед русским народом тут каяться и посыпать никто никогда не собирался. Русские как были врагом, так и остались. Про русских можно говорить что угодно.

Однако косой взгляд в сторону еврея, либо пренебрежительный текст, либо анекдотец, для немца означал не просто всеобщее осуждение, но и крах карьеры, и полный позор. Параллельно левые силы Германии раскачивали тему «гадкого Израиля», но на личности и этнос не переходили по вышеуказанным причинам. Никого даже особо не волновали кампании бойкота израильских товаров в стране, инициированные леваками, хотя налицо шокирующие параллели с гитлеровским: «Не покупай у еврея».

Но теперь города и улицы Германии наполнены мусульманами, застроены мечетями и в каждом действует эрдогановский центр «Дитиб», который выполняет функции идеологической обработки в том числе и в антисемитском направлении. То есть вдруг, по гениальной задумке мадам Меркель (хотя я считаю, что она не была суверенна в своем решении) в стране появилась как минимум трехмиллионная прослойка людей, для которых вот эти лицемерные немецкие реверансы в сторону евреев не только непонятны, но и глубоко отвратительны.

И, да – им, в отличие от коренных немцев, никто не в состоянии заткнуть рот и зашеймить. И уж тем более привлечь по закону, который здесь тоже имеет место быть. Несколько лет подряд все газеты, которые в принципе находятся на кормлении у правящей партии, и все телеканалы, при возникновении арабско-еврейских напряженностей в городах отказывались определять это, как столкновения еврейской комьюнити с вновь прибывшими мигрантами-арабами. Потому что мигранты – это свято, о них нельзя говорить ничего дурного. Какие бы преступления те не совершали. Дальше – больше: даже при наличии явных видеодокументов все конфликты списывались на «растущую правую угрозу». То есть это не арабская молодежь бьет евреев, а некие фашисты, понаехавшие неизвестно откуда, может быть из Хемница и Лейпцига. Потому что, как известно местным газетчикам, все фашисты живут в бывшей ГДР.

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Теперь фокус слегка изменился. Теперь у нас – «эскалация на Ближнем Востоке». И вот, скажем, мэрия Хагена решил вывесить на городской ратуше флаг Израиля в знак солидарности. Мусульманская община Хагена тут же выразила протест, в адрес мэрии посыпались угрозы, и полиция потребовала снять флаг, дабы избежать эскалации ситуации. То есть полиция не дала пинка антисемитам, а пошла у них на поводу. Прекрасненько. Хорошо, хоть Эрдоган не проклял , как Австрию.

А что тут делать, если каждый день по немецким городам теперь проходят демонстрации, которые уже не только требуют уничтожить Израиль, как государство, но и просто уничтожить каждого еврея. То есть такого тут не было, собственно, лет восемьдесят. И немцы, как люди, находятся в состоянии расщепленного сознания – им говорили, что нельзя ненавидеть евреев, а потом им говорили, что нельзя ненавидеть людей, которые ненавидят евреев, а нужно их кормить и гладить вдоль шерстки. Немецкий латентный антисемит, наоборот, в полном кайфе – наконец-то он нашел способ расправиться с «обнаглевшими евреями» чужими руками безо всякого риска для себя.

На еврейской теме в этом конфликте, конечно, обломалась куча народу. Даже дура Грета, которой по статусу идеального левака-эколога и так надлежит быть антиизраильским деятелем, не смогла промолчать и ретвитила посты про то, как израильская военщина убивает детей. Это тут же аукнулось в Германии, потому что, конечно, в рамках этого «дискурса» глава немецкого филиала Fridays For Future, наследница табачного короля и штурмбанфюрера SS Реемтсма девушка Луиза Нойебауэр не могла остаться в стороне. Либо она отстраняется от тупой Греты и бросается защищать Израиль, либо продолжает топить за Палестину. Но дело в том, что ее юная аудитория никогда не поймет реверансов в адрес евреев. Потому что вся молодежь уже воспитана левыми и зелеными учителями и политиками в духе стопроцентно антиизраильском.

Конечно, лидер партии зеленых, которая сейчас обходит в предвыборной гонке партию власти – мадам Баерброк, сейчас тоже пытается найти какие-то лицемерные слова по поводу поддержки Израиля. Но это может ей стоить призрачного канцлерского места. Потому что ее избиратель воспитан на идеях борьбы с глобальным потеплением, запретов на авто, запретов газовых котлов, запретов электростанций, запретов всего вплоть до мяса – и безусловной поддержки борьбы народа Палестины и против Израиля, вместе со всеми его евреями (что раньше не проговаривалось вслух).

Зато теперь проговаривается очень громко заботливо выпестованными на немецкие деньги мигрантами: «Новостное агентство DPA сообщило о реве толпы «дерьмовые евреи» в Гельзенкирхене – и умудрилось ни словом не упомянуть о среде, из которой исходила ненависть к евреям.

Позже агентство добавило к своему отчету, что «пока не может сказать многого» о демонстрантах. Агентство также распространило мнение, что это была «антиизраильская демонстрация», как будто участники были озабочены не выражением своего антисемитского посыла, а критическим рассмотрением единственной демократии на Ближнем Востоке. В результате это предложение появилось на многих новостных сайтах в интернете, в Der Spiegel, а также здесь, на WELT, где было исправлено спустя время», – пишет главред «Вельт по воскресеньям».

«В Гельзенкирхене молодые люди из числа иммигрантов выкрикивали «чертов жид» перед синагогой; по всей стране раздавались угрозы: «Вы, жиды! Армия Мухаммеда скоро вернется». В Кройцберге та же среда открыто требовала «атаковать Тель-Авив»; в Дрездене напали на контрдемонстрантов с израильскими флагами. В Панкове был сожжен израильский флаг, в Вюрцбурге – сорван с древка. В Ганновере демонстранты порвали израильские флаги, а в Золингене сожгли один. В Галле протестующие выкрикивали «Такбир! Удар, удар по Тель-Авиву!» – это всё из той же публикации.

И Tagesschau скромно пишет: «Были ли это иммигранты, если да, то каково их религиозное или культурное происхождение, или в преступлении участвовали правые радикалы, мы просто не знаем». А ведь израильские флаги в центре Берлина сжигают уже лет пять, причем каждый год – при полном покровительстве лево-зелено-красного сената города. Их предупреждали, что надо что-то делать, потому что в Германии так просто не может быть. На что получали ответ: «У нас свобода слова и демонстраций».

Вот, собственно, и допрыгались. И всё лицемерие европейской политики вылезло во всей красе.