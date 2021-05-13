Запад меняет отношение к Израилю

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На Украине потребовали арестовать Медведчука на два месяца

13 мая, четверг  |  Последнее обновление — 17:01  |  vz.ru
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Россия совершила прорыв в обрабатывающей промышленности

Замена импортного двигателя для МС-21 собственной разработкой – реальное достижение России Нина Падалко/РИА Новости
Российская промышленность не только справилась с кризисом в 2020 году лучше европейцев, но и добилась серьезного достижения в обрабатывающей отрасли. Стране удалось вдвое сократить импорт в этом сегменте и довести долю отечественной продукции до 60%. В чем именно удалось достичь успеха и какие проблемы еще осталось решить? Подробности...
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Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
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Как политика Александра Невского спасла русских от полного уничтожения

Таким принято изображать Александра Невского сегодня Художник Юрий Пантюхин
13 мая 1221 года, ровно 800 лет назад, появился на свет Александр, второй сын князя Ярослава Всеволодовича Переславского. Александр Невский, пожалуй, одна из самых знаменитых и в то же время вызывающих множество споров фигур русской истории. В реальности этот человек был совсем не таким, как его обычно представляет массовая культура. Подробности...
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Зеленский взял заложника назло России

Медведчук опроверг "бегство" в Россию и заявил, что не собирается прятаться от следствия РИА Новости
На Украине возбудили уголовное дело против двух ключевых фигур в оппозиции – депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В СБУ посчитали их телефонный разговор «изменой родине», и разумеется – с Россией. Таким образом, президент Зеленский окончательно перешел к мерам силового подавления оппозиции. Но, помимо прочего, это выпад в сторону самой России. Каким будет ответ? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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НЛО и другие неприятности в эпоху постправды

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если в 1970-1980-х годах главной проблемой общественного сознания было «сокрытие правды», то в наши дни — политическая повестка. Как меняется климат, кто подрывает стратегическую стабильность, сколько существует гендеров и многое другое зависит от того, кто отвечает на поставленный вопрос. Подробности...

Зачем России становиться комфортной для мигрантов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Путин хочет сделать Россию комфортной страной для иностранных трудовых мигрантов. Не ради них или их комфорта, хотя и в этом тоже есть смысл, а во имя российских национальных интересов. Подробности...
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Патологию будущего убийцы мог бы выявить кассир из гипермаркета

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Дипломированный психолог, работающий сейчас кассиром в гипермаркете, потому что не нашел вакансии по специальности, мог бы спасти казанских школьников, вовремя диагностировав патологию у будущего убийцы. Подробности...
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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
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  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
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    Запад меняет отношение к Израилю

    Сотни людей приняли участие в марше в поддержку Палестины на 42-й улице Манхэттена в Нью-Йорке. Скоро ожидаются тысячи    13 мая 2021, 16:30
    Фото: Lev Radin/Reuters
    Текст: Станислав Борзяков

    Израильская армия ведет подготовку к военной операции в секторе Газа. Обстрелы последних дней грозят перерасти в полномасштабную войну. Если она все-таки начнется, Израилю придется вести ее в непривычных для себя условиях. Если раньше в США и Европе сочувствовали в основном евреям, то «прогрессивная эра» прямо уравнивает поддержку палестинцев с борьбой против сексизма, расизма и гомофобии.

    Со времен последней крупной военной операции ЦАХАЛ против ХАМАС – операции «Облачный столп» – прошло уже восемь с половиной лет. Это много, и мир с тех пор успел измениться. Измениться настолько, что еврейская бабушка, звонящая теперь внуку из Москвы в Нью-Йорк, внезапно узнает от него, что Израиль – это «фашистское государство».

    Такие конфликты поколений можно в обилии наблюдать в социальных сетях, где мультинациональная постсоветская интеллигенция, по привычке воспринимающая еврейское государство как «землю обетованную», сталкивается с группами столь же мультинациональных «зумеров», не слишком вежливо объясняющих «бумерам», что в ближневосточном конфликте они поддерживают «не ту», «плохую» сторону.

    О причинах нынешнего обострения в Израиле, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан газета ВЗГЛЯД писала подробно. Сейчас речь не о самом конфликте, а о реакции на него на Западе – совсем не той, на которую Израиль мог рассчитывать двадцать и даже десять лет назад.

    Изменения заметны даже на уровне большой политики. В среду (то есть через пять дней после обострения конфликта, когда счет взорвавшихся ракет уже шел на тысячи) израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху позвонил президент США Джо Байден и выразился так: «Я надеюсь, что это закончится, причем лучше, чтобы это произошло раньше, а не позже».

    При этом Байден упомянул, что «Израиль имеет право защищаться» – и это тот максимум публичной поддержки, которую он может сейчас выразить. Потому что, как сказано выше, мир изменился – и Америка в том числе.

    Во времена холодной войны все было просто: США и атлантисты однозначно поддерживали Израиль – главного союзника на Ближнем Востоке, советский блок (прежде всего, сам СССР) – дружественных арабов. Современная Россия продолжает сочувствовать палестинцам (в том числе по причине множественных проектов с арабским миром), но и с Израилем старается не ссориться – по многим локальным и даже идеологическим (пересмотр итогов Второй мировой войны, например) вопросам мы теперь тоже союзники.

    В США «двоемыслие» иного типа. Однозначно и агрессивно произраильским президентом был Дональд Трамп. В первую очередь – благодаря стараниям своего зятя и советника Джареда Кушнера, но не только поэтому. У Америки собственные богатые традиции антисемитизма, поэтому местные евреи, как и многие другие «ущемленные васпами меньшинства» (WASP – белый англосаксонский протестант), голосовали за демократов, а бизнесмены еврейского происхождения активно финансировали Демпартию. Переманить таких избирателей и образумить подобных спонсоров – актуальная задача республиканцев.

    Пока что большинство евреев по-прежнему голосуют за их либеральных противников – в США велика сила традиции, но лед не только тронулся, он трещит на глазах.

    Сам Байден, занимавшийся внешней политикой еще во времена Косыгина, воспринимает ближневосточный конфликт через призму старых канонов. Но новое поколение демократов иного мнения. Особенно та его часть, которая принадлежит к пестрой, шумной и агрессивной коалиции социалистов, феминисток, ЛГБТ, антифа, BLM и прочих борцов за права меньшинств.

    Поддержка палестинцев и клеймление Израиля как «фашистского государства» – это теперь обязательная часть леволиберальной шахады, наряду с осуждением расизма, белого (именно белого) национализма, сексизма, гомофобии, трансфобии и тех, кто не верит в глобальное потепление. Цвета ПНА и портрет Джорджа Флойда – это не соседние уличные граффити, а часть одного.

    Многие политизированные американские чернокожие, взгляды которых можно назвать антибелым расизмом, черным национализмом или панафриканизмом, переходят в ислам из принципиальных соображений, как в «свою», «небелую» веру. Полвека назад это было частью идеологии знаменитых «Черных пантер» и их лидера – Малколма Икс. А в современных США «борьба с исламофобией» почти что стала синонимом «борьбы с расизмом».

    Американская левая мысль, по сути, уже вычеркнула евреев из числа меньшинств, отнеся их к «белому привилегированному большинству», тогда как арабы, и в первую очередь арабы-мусульмане, однозначно воспринимаются ею как угнетенная группа – наряду с женщинами, неграми, геями, трансгендерами etc.

    В Конгрессе такую повестку активнее прочих продвигают Ильхан Омар (беженка из Сомали, член палаты представителей от Миннесоты) и Рашида Тлаиб (член палаты представителей от Мичигана). Обеим запрещен въезд в Израиль. Обеих республиканцы клеймят за антисемитизм, пытаясь напугать еврейских спонсоров демократов. И обе при этом – живые иконы ультралевого уличного движа феминисток и антифа.

    Собственно, Тлаиб – одно из главных лиц Движения социалистов Америки, из которого в России несколько лучше знают Алексанрию Окасио-Кортес. Последняя, разумеется, тоже за «свободную Палестину» – без данного пункта теперь можно прослыть фашистом. Трампа обвиняли в фашизме из-за активной поддержки Израиля в том числе. 

    Похожая ситуация в Европе, где сдвиг в общественном мнении начался еще раньше, но со стороны европейцев-старожилов проходит интеллигентнее. Агрессивных антисемитских акций с поджогами примерно всего – от израильских флагов до магазинов – тут тоже хватает, но их основные участники – иммигранты из мусульманских стран, умма. А в последние годы к ним все активнее присоединяются «студенты из бюргерских семей» даже не с ультралевыми, а просто с левыми взглядами.

    Если начать искать в Европе самую антиизраильскую в плане внешнеполитической риторики строну, забыв на минутку про Турцию, то еще большой вопрос, кто займет первое место – формально мусульманская Албания или образцово мультикультурная Швеция.

    Дело не только в демографическом переходе – росте арабской и исламских общин, который резко ускорился в период «арабской весны» и миграционного кризиса. Дело в переходе идеологическом – новые (в плане возраста, а не происхождения) европейцы без особой рефлексии размещают на одном флагштоке «радужный» стяг ЛГБТ и флаг Палестины, выполненный в традиционном для арабов стиле.  

    Даже в самом Израиле отношения между пляжным Тель-Авивом, напоминающим теперь бесконечный гей-квартал, и еврейским населением небольших городов (вкупе с религиозным Иерусалимом), имеют ныне такой же характер, как между российскими либералами девяностых и теми, кто тогда назвал себя патриотами и читал газету «Завтра». Даже риторика примерно та же – «платить и каяться за угнетенный палестинский народ». Это говорят евреи – евреям, в том числе в тех местах, которые подвергаются сейчас бомбардировкам со стороны ХАМАС.

    При этом складывается впечатление, что правительство Биньямина Нетаньяху, занимающего премьерский пост уже более 12 лет, не имеет какой-либо осознанной стратегии по тому, как перестраивать израильскую «мягкую силу» в этом стремительно меняющемся мире. Еще недавно еврейское государство считалось форпостом западной цивилизации, а сейчас стремительно превращается в «анфан террибль» мира новых ценностей, где по одну сторону интернет-баррикад внезапно оказались феминистки, сторонники BLM, трансгендеры и «советские патриоты» из числа россиян.

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