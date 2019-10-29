Кто и зачем нападает на евреев в Германии

Тут Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) выкатил результаты некоего опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то, результат – шокирующий, и сегодня в Германии, и даже в России, вокруг него масса спекуляций.

Но есть все основания гораздо глубже подойти к этой проблеме, которую в самой Германии поспешно подверстывают к правым движениям. Потому что чем ближе выборы в бундестаг, тем активнее идет охота на ведьм со стороны полевевших партий власти – и вот уже главным врагом в стране назван правый экстремизм. На самом деле – это ответ на рост популярности партии евроскептиков AfD.

Более того, еще совсем недавно, когда немецкие медиа еще не приступили поголовно к обслуживанию режима Меркель, газета Welt проговорилась: «К 2015 году нацизм и правый экстремизм был в Германии практически на нуле». Просто запомните этот факт.

А пока немного данных из опроса:

«Согласно недавнему исследованию, антисемитизм все еще является проблемой в Германии. Расследование сейчас показывает, насколько широко он распространен. Согласно опросу, у каждого четвертого немца есть антисемитские мысли. 41 процент немцев считают, что евреи слишком много говорят о Холокосте».

Опрос среди 1300 участников был проведен два с половиной месяца назад, до нападения на синагогу в Галле. Согласно отчету, 28 процентов «элитных респондентов» утверждают, что евреи имеют слишком много власти в экономике, 26 процентов утверждают, что у евреев «слишком много власти в мировой политике». В «элиту» авторы исследования записали выпускников университетов с годовым доходом не менее 100 000 евро.

Кроме того, согласно газете Sueddeutsche Zeitung, опрос показал, что почти половина (48 процентов) из них утверждают, что евреи более лояльны к Израилю, чем к Германии. Двенадцать процентов респондентов заявили, что евреи несут ответственность за большинство войн в мире. Двадцать два процента говорят, что евреев ненавидят за их поведение».

Президент ВЕК Рональд С. Лаудер сказал «SZ» по поводу исследования, что антисемитизм в Германии достиг критической точки. «Пришло время всему немецкому обществу встать и сразиться с антисемитизмом». Вообще-то Лаудер прав. Пора. Только для начала хотелось бы определиться – где пролегает линия фронта и с какой именно стороны наступает вражье полчище.

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По сообщениям полицейских в газетах, обычное преступление против местных евреев выглядят так: молодые сирийцы в Берлине напали на двух мужчин в кипах и, избивая их ремнем, транслировали видео в интернет. Их нашли, задержали и отпустили – они же дети. Мухаммад Л. ровно за пару дней до стрельбы в Галле ворвался с ножом в берлинскую синагогу на Ораниенштрассе, выкрикивая угрозы. Его задержали охранники и потом отпустили полицейские, так как он сказал, что лечится у психиатра. Ну что с него взять?

На американского профессора-еврея прямо в аэропорту напал сирийский беженец, профессор дал отпор. Прибывшие на драку немецкие менты отметелили профессора, уложив его носом в асфальт. Сирийский беженец был тут же отпущен.

Пикет против антисемитизма на Херманнплатц (Берлин) был разогнан местными жителями. Ну а чо они тут кипу надели? Только вот дьявол кроется в содержании термина «местные жители» – потому что на Херманнплатц немцы не живут вообще.

И тут мы подкрадываемся к одной неприятной мысли, которую сформулировал незадолго до своей смерти Карл Лагерфельд: «Сначала немцы убили шесть миллионов евреев, чтобы теперь запустить в страну два миллиона их кровных врагов».

Так вот, чтобы вы понимали. Относительно статистики, в том числе по антисемитским преступлениям: в ФРГ есть две системы подсчета таких преступлений – и они полностью друг другу противоречат.

Согласно статистике, ежегодно публикуемой Федеральным управлением уголовной полиции, «Политически мотивированные преступления» (ПМК), в 2016 году по всей стране было совершено 1468 антисемитских преступлений. В 1381 случае полиция назначила ответственными за них преступников с ультраправой мотивацией, что соответствует 94 процентам. Соответственно, ответственность за преступления на почве ненависти почти полностью ложится на ультраправых.

В то же время Институтом междисциплинарных исследований по конфликтам и насилию в Университете Билефельда публикуется доклад-исследование «Еврейский взгляд на антисемитизм в Германии». Там жертвы антисемитского насилия сообщили, что 81 процент подозреваемых принадлежал к «мусульманской группе».

Противоречие между полицейскими данными и данными исследователей приводят к тому, что часто приходится пересматривать категории преступников. Проще говоря, не очень понятно, кто и зачем нападает на евреев.

Но, с другой стороны, лучшие друзья левых и социалистов с зелеными – пропалестинские активисты и «Хезболла» – каждый год устраивают у Бранденбургских ворот тысячные антисемитские демонстрации с сжиганием израильских флагов и соответствующими лозунгами.

И? И – ничего... Немецкое правительство делает вид, что ничего не происходит. А когда евреи Берлина робко спрашивают «когда это прекратится», им отвечают, что вообще-то в стране свобода слова и собраний (официальный вариант ответа «Заткнитесь»).

Смешная деталь – именно «Хезболла» на этих демонстрациях любит щеголять приветствием Hitler Gruss – то, что русские называют «зигой». Я так понимаю, что по полицейской статистике они бы прошли как правые радикалы. Если бы их хоть кто-нибудь собрался задерживать. Но нет. Они – классово близкие и Linke, и Grune, и SPD, и прочей политической и околополитической тусовке, и все на это закрывают глаза. А потом говорят: ой, у нас тут антисемитизм нарисовался – наверняка это знаменитые немцы-фашисты из Хемница.

И тогда выходит на сцену совершенно карикатурный персонаж – комиссар по антисемитизму Феликс Кляйн – и заявляет, что во всем виновата партия AfD и группа Rammstein: «Если такая группа, как Rammstein, хочет увеличить продажи своего альбома, наряжаясь в заключенных концлагерей, ожидающих своей смерти, тогда табу в обществе пройдены». Феликс давненько не был в обычных берлинских школах, где 85 процентов – дети турок и беженцев, и где слово Jude – самое популярное ругательство. Наверное, Rammstein их научил, да.

Но, судя по тому, как результаты опроса активно распространяют самые партийные из газет, налицо попытка стигматизации самих немцев, чтобы подавить их волю к сопротивлению тому, что творит меркелевская камарилья. Это раз.

Ну и, конечно, таким образом полевевший немецкий истеблишмент, который давно сделал ставку на накачку страны мусульманскими беженцами, вручает черную метку евреям. Как бы невзначай, как бы чужими руками, но тем не менее это внятный месседж: «заткнитесь, вам тут не рады, нечего возмущаться мусульманским насилием и антисемитскими демонстрациями в центре Берлина».

А правые? А что правые. Простой парень из Хемница, которого Spiegel клеймит нацистом за государственный флаг в руке, может всю жизнь прожить и не встретить ни одного еврея. Зато «сирийского беженца» с ножом прямо на улице – сколько угодно.

Вот вам и ответ. На так называемый еврейский вопрос.