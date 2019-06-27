Число преступлений на почве антисемитизма выросло в Германии на 71%

В прошлом году в Германии более чем на 70% увеличилось число насильственных преступлений на почве антисемитизма, говорится в докладе Федерального ведомства по защите конституции (контрразведки ФРГ).

«Примечателен рост числа правоэкстремистских преступлений на почве антисемитизма. По большей мере речь идет о разжигании межнациональной розни и пропагандистских правонарушениях. Однако особенно явно фиксируется увеличение в области насильственных преступлений: рост на 71,4%, с 28 правонарушений в 2017 году до 48 в 2018 году», – говорится в докладе, передает РИА «Новости».

Согласно докладу, в конце прошлого года число правых экстремистов увеличилось до рекордного показателя в 24,1 тыс. человек, в 2017 году это число составляло 24 тыс. человек. Практически каждый второй правый экстремист (12,7 тыс. человек) классифицируется контрразведкой как «ориентированный на насилие». Зафиксирован рост среди сторонников крайне правой экстремистской организации «Граждане Рейха» и «Самоуправленцев»: в 2018 году их число выросло до 19 тыс. человек по сравнению с 16,5 тыс. человек в 2017 году.

Число левых экстремистов возросло примерно на 8,5% до 32 тыс. человек, из них «ориентированными на насилие» считаются 9 тыс. человек, сказано в докладе.

Также с 25,8 тыс. человек в 2017 до 26,6 тыс. в 2018 году возросло число исламистов в Германии. Отмечается, что «хотя в 2018 году в Германии не было исламистских терактов, но были раскрыты многочисленные планы на разных стадиях по подготовке к терактам, что показывает отсутствие оснований для снижения уровня угрозы».

Весной этого года в связи с тем, что в Германии существенно увеличилось количество преступлений против евреев, уполномоченный германского правительства по антисемитизму Феликс Кляйн рекомендовал им не носить кипы в общественных местах. Такие заявления вызвали критику в обществе, из-за чего Кляйн заявил, что для победы над антисемитизмом в ФРГ немцам нужно надеть кипы.

Вместе с тем, главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.