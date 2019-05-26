В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы

В связи с тем, что в Германии существенно увеличилось количество преступлений против евреев, уполномоченный германского правительства по антисемитизму Феликс Кляйн рекомендует им не носить кипы в общественных местах.

«Я не могу советовать евреям сейчас носить кипы повсюду в Германии», – передает слова Кляйна RT.

Раньше он придерживался иной позиции, однако был вынужден изменить свое мнение.

В прошлом году число преступлений на почве антисемитизма в Германии возросло до 1,8 тыс. Уполномоченный объяснил это «растущими общественными несдержанностью и огрубением». При этом почти 90% правонарушений приписываются правым радикалам. Кроме того, отмечает N-TV, преступники из числа мусульман часто смотрели арабские каналы, где формируют роковой образ Израиля и евреев.

Министр внутренних дел Баварии, однако, вопреки Кляйну, призвал евреев в Германии носить кипы повсеместно, так как это часть религиозной свободы.

«Если мы дадим слабину перед ненавистью к евреям, мы предоставим пространство правому мировоззрению», – предостерегает баварский политик.

Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.