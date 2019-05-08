Раввин сравнил уровень антисемитизма в России и Европе

Антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно, считает главный раввин России Берл Лазар.

«Для нас очень важно, чтобы в мире узнали, что происходит сегодня в России, и как развивается еврейская община, как молодые ребята принимают активное участие в еврейской жизни, как комфортно они сегодня чувствуют себя. И это уже не секрет, что уровень антисемитизма в России сегодня намного благоприятнее, чем в Европе», – сказал Лазар, передает РИА «Новости».

Сообщается, что раввин посетил Италию в рамках поездки в Европу делегации еврейских студентов из России. Она приурочена к окончанию Второй мировой войны и столетию итальянского писателя Примо Леви, бывшего узником Освенцима. Как отметил Лазар, Европе следует брат пример с России, где смогли справиться с волной антисемитизма.

«То, что сегодня мы отмечаем важность Победы над фашизмом это, к сожалению, воспоминание о том, что такая трагедия возможна. И мы видим сегодня в Европе, как волна антисемитизма снова поднимается. Это знак, что, к сожалению, даже когда мы празднуем победу, мы не можем быть уверены, что это не может повториться еще раз», – отметил Лазар.

«Наш сигнал и послание евреям здесь – посмотрите, что сегодня произошло в России, как сегодня смогли бороться с антисемитизмом. Посмотрите, как еврейская община вышла из пепла и процветает. И это возможно, когда есть поддержка и на государственном уровне, и на бытовом. И тысячи молодых ребят, которые гордятся сегодня своим еврейством, могут выйти на улицы в кипах и не стесняться того, кто они есть. Это и есть знак новой России», – заявил раввин.

Он также сообщил, что пригласил в Россию премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Лазар выразил надежду, что премьер может стать тем человеком, «который сможет поменять отношение к России в Европе».

В свою очередь Конте сравнил антисемитизм с «самоубийством европейского человека», уничтожающим свою идентичность. Премьер отметил, что в Италии имели место случаи «позорного насилия», в том числе, антисемитского характера, и заверил в своем содействии в борьбе «со всеми формами дискриминации и нетерпимости».

Как отметил главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи, направив в Италию студентов, Россия преподнесла Европе «важный урок».

«Мы привыкли на протяжении десятилетий истории, что Россия – очень далекая и малообщительная страна. На самом деле мир изменился, общение идёт в электронном виде, и все, что происходит, становится ближе. Каждую секунду личность одного должна открываться другому, и с вашей стороны нам поступает урок дружбы и братства в том, что мы должны создавать вместе», – сказал Ди Сеньи.