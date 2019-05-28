Немцев призвали надеть кипы

Чтобы побороть антисемитизм в ФРГ, немцам нужно надеть кипы, считает уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн.

Для победы в борьбе с антисемитизмом необходимо объединить усилия политики и общества, заявил Феликс Кляйн. Ранее он посоветовал евреям в Германии не носить кипы, что возмутило президента Израиля.

Кляйн в интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe призвал жителей Германии 1 июня надеть традиционный головной мужской убор евреев – кипу, передает Deutsche Welle. Он считает, что эта мера продемонстрирует солидарность с людьми, исповедующими иудаизм, и станет знаком поддержки «неограниченной свободы вероисповедания и многообразия в обществе».

Также уполномоченный призвал устроить в Берлине демонстрацию против антисемитизма в так называемый день Аль-Кудс – международный день солидарности с борьбой палестинцев против оккупации их территории Израилем. Он добавил, что правительство ФРГ не приемлет антиизраильские демонстрации, которые проходят в этот день.

Ранее Кляйн порекомендовал евреям не носить кипы в некоторых общественных местах, чтобы предотвратить преступления на почве антисемитизма.