Немцы сочли, что евреи преувеличивают значение Холокоста

По мнению 41% граждан Германии, евреи «слишком много говорят о Холокосте», свидетельствуют результаты опроса, который провел Всемирный еврейский конгресс.

В исследовании приняли участие 1300 немцев, сообщает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

Кроме того, 28% считают, что евреев «очень много» в сфере экономики, а 26% утверждают, что у евреев «слишком много власти» в мировой политике.

Напомним, 9 октября произошла стрельба в синагоге в немецком Галле. Неизвестные открыли огонь из автомата, бросили гранату на кладбище и скрылись на автомобиле. Позже один из подозреваемых был задержан, второй попал в ДТП. При этом атаковавший синагогу мужчина транслировал происходящее в Twitch.

Задержанный сознался в преступлении, заявив о правоэкстремистских и антисемитских мотивах.