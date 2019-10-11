Напавший на синагогу в Германии назвал мотивы преступления

Задержанный после стрельбы в Галле Штефан Б. сознался в преступлении, заявив о правоэкстремистских и антисемитских мотивах, сообщил представитель федеральной прокуратуры Германии в Карлсруэ.

Источники в Карлсруэ рассказали, что признательные показания 27-летний мужчина дал в ходе длившегося несколько часов допроса, который вел следственный судья федеральной судебной палаты Германии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

В этот же день в бундесрате прошла минута молчания в память о жертвах нападения в Галле.

Председатель представительства федеральных земель Даниэль Гюнтер заявил, что необходимо сделать выводы из произошедшего «коварного преступления». Он подчеркнул, что всем следует задаться вопросом о необходимых мерах борьбы с ненавистью.

В данный момент Штефан Б. находится в предварительном заключении. Ему вменяют в вину убийство двух человек и покушение на убийство семи человек, заявил представитель Федеральной прокуратуры.

Напомним, 9 октября произошла стрельба в синагоге в Галле. Неизвестные открыли огонь из автомата, бросили гранату на кладбище и скрылись на автомобиле. Позже один из подозреваемых был задержан, второй попал в ДТП.

При этом атаковавший синагогу мужчина транслировал происходящее в Twitch.