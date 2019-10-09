В Германии задержан один из подозреваемых в расстреле людей из автомата

В Германии задержали одного из подозреваемых в стрельбе в городе Галле. В результате стрельбы возле синагоги в Галле погибло минимум два человека.

«Наши сотрудники задержали одного человека», – сообщили полицейские Галле, передает ТАСС.

Напомним, в результате стрельбы в Галле погибло минимум два человека. Сообщалось, что неизвестные открыли огонь из автомата, бросили гранату на кладбище и скрылись на автомобиле. В СМИ также сообщили, что стрельба произошла в районе синагоги.