Напавший на синагогу в Германии вел трансляцию в Twitch

Напавший на синагогу в Германии мужчина с огнестрельным оружием транслировал происходящее в Twitch, сообщают СМИ.

Мужчина разговаривал по-английски, называл себя «анон» и заявил, что отрицает холокост, передает Independent.

Подозреваемый в ходе трансляции делал антисемитские высказывания, отмечает издание.

Напомним, в результате стрельбы в Галле погибло минимум два человека. Сообщалось, что неизвестные открыли огонь из автомата, бросили гранату на кладбище и скрылись на автомобиле.

Позже один из подозреваемых был задержан, второй попал в ДТП.

Также стало известно, что звуки стрельбы зафиксировали в городе Ландсберге, расположенном в 15 километрах от Галле.