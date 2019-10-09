Выстрелы прозвучали в немецком городе Ландсберг после инцидента в Галле

Полиция ФРГ сообщила, что помимо стрельбы у синагоги в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) были слышны выстрелы в соседнем городе – Ландсберге.

Звуки стрельбы зафиксировали в Ландсберге, расположенном в 15 километрах от Галле, сообщил представитель правоохранительных органов Германии, передает ТАСС.

Подробности стрельбы в Ландсберге не сообщаются.

Посольство России и российское генконсульство в Лейпциге находятся в контакте с правоохранительными органами страны по поводу стрельбы в Галле. Российские дипломаты проверяют, есть дли среди пострадавших россияне.

Напомним, в результате стрельбы в Галле погибло минимум два человека. Сообщалось, что неизвестные открыли огонь из автомата, бросили гранату на кладбище и скрылись на автомобиле.

СМИ опубликовали видеозапись с места стрельбы в Галле.

Позднее полицейские задержали одного из подозреваемых.

Ранее в понедельник в германском городе Лимбург-ан-дер-Лан грузовик въехал в стоявшие у светофора легковые автомобили, пострадали не менее 17 человек, власти страны расценили инцидент как теракт.