Таран припаркованных машин грузовиком в Германии назвали терактом

Власти Германии расценивают как террористический акт инцидент, произошедший в понедельник вечером в городе Лимбург-ан-дер-Лан федеральной земли Гессен.

В понедельник грузовик въехал в стоявшие у светофора легковые автомобили, пострадали не менее 17 человек. Как оказалось, автомобиль был угнан, водитель задержан на месте ЧП, передает ТАСС.

По данным телеканала ZDF, предполагаемый подозреваемый прибыл в Германию из Сирии, ему 30 лет. Расследование взяла на себя прокуратура Франкфурта-на-Майне.

Семеро пострадавших остаются в больнице. Состояние одного человека оценивается как критическое. Сам подозреваемый получил незначительные травмы.