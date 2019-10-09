Один из подозреваемых в расстреле людей в Германии попал в ДТП

Один из преступников, устроивших стрельбу в городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) в Германии, попал в аварию, когда пытался скрыться.

Газета Bild пишет, что автомобиль стрелка столкнулся с грузовиком на федеральной трассе B91 примерно в 40 км от Галле. После этого на место ДТП прибыл спецназ полиции ФРГ, передает ТАСС.

Уточняется, что в багажнике машины было обнаружено оружие.

Напомним, в результате стрельбы в Галле погибло минимум два человека. Сообщалось, что неизвестные открыли огонь из автомата, бросили гранату на кладбище и скрылись на автомобиле.

Позже один из подозреваемых был задержан.

Также стало известно, что звуки стрельбы зафиксировали в городе Ландсберге, расположенном в 15 километрах от Галле.