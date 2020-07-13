Взгляд
13 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 08:44  |  vz.ru
Разделы

Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
Перейти а раздел…

Какие тайны хранят на дне Балтики «охотники» за советскими подлодками

Подводные изыскания в Балтийском море имеют большое историческое значениеФото: Антон Денисов/РИА Новости
Российские поисковики продолжают тяжелейшую работу по обнаружению советских подводных лодок, погибших на Балтике во время Великой Отечественной. Однако на этот раз они обнаружили военные корабли врагов – гитлеровских охотников за подводными лодками. Которые сами в итоге отправились на дно. История и этих кораблей, и их поисков заслуживает отдельного рассказа.  Подробности...
Перейти а раздел…

Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский

Победа Анджея Дуды своего рода сюрприз: еще два-три месяца назад соцопросы сулили ему поражениеФото: ZUMA/ТАСС
Президентом Польши останется Анджей Дуда: итоги выборов еще не подведены, но экзитполы отдают ему победу с минимальным отрывом от конкурента. Это означает, что адепт «исторических войн» с Россией и один из главных критиков Кремля − национал-консервативная партия «Право и справедливость» сохранила свою монополию на власть. Парадоксально, но это нам только на руку. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Мечеть в Святой Софии стала символом пост-секулярного мира

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
То, что было храмом, затем мечетью – становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу. Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности. Подробности...

Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

Павел Волков, публицист
«Гэть от России» – это вектор всей нынешней украинской политики, развернуть который пока не представляется возможным. Но если предположения верны, через время русские и русскоязычные граждане Украины смогут отстаивать свои права как нацменьшинства. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кого и почему осудили за госизмену

    Порошенко готовит переворот?

    Самые громкие уголовные дела против губернаторов

      Перейти а раздел…

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...

      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
      Подробности...

      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Азербайджан заявил о минометном обстреле со стороны Армении
              В катастрофе Ан-2 в Нижегородской области выжил один человекУкраина захотела подключить США и Британию к переговорам по ДонбассуУвеличилось число погибших в бою на границе Азербайджана с АрмениейЦБ рассказал о схеме мошенничества по типу «Зарабатывай с нами!»
              Генпрокуратура подготовила обвинение по делу сестер ХачатурянГерой России поделился воспоминаниями о событиях августа 2008 годаНазвана предварительная причина взрыва на десантном корабле ВМС СШАПрограмму по переводу автомобилей на газ предложено расширить на всю Россию
              СМИ заявили об употреблении британскими атлетами экспериментального напитка на Играх-2012Иран назвал основную причину трагедии со сбитым украинским самолетомПогиб 27-летний внук Элвиса ПреслиМинобороны рассказало о стройке трубопровода для переброски воды в Симферополь

              Вице-премьер Украины


              Киев захотел «модернизировать» Минские соглашения

              громкое дело


              Потерпевшие по делу Ефремова пояснили желаемую сумму компенсации

              особый случай


              Названа причина смерти невесты на свадьбе в Москве

              Видео

              разведка и контрразведка


              Зачем Египет внедрил шпиона в правительство ФРГ

              последствия карантина


              Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

              массовые беспорядки


              Сербы устроили коронавирусный майдан

              не ЦРУ и не Моссад


              Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

              воздушное сражение


              Тимур Шерзад: Почему битва за Британию была важна для СССР

              стэнфордский эксперимент


              Игорь Мальцев: Человечество пошло по пути мышей

              полное освобождение


              Андрей Бабицкий: Все идет под нож ради свободы

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?

              Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский

              Победа Анджея Дуды своего рода сюрприз: еще два-три месяца назад соцопросы сулили ему поражение   13 июля 2020, 08:34
              Фото: ZUMA/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Президентом Польши останется Анджей Дуда: итоги выборов еще не подведены, но экзитполы отдают ему победу с минимальным отрывом от конкурента. Это означает, что адепт «исторических войн» с Россией и один из главных критиков Кремля − национал-консервативная партия «Право и справедливость» сохранила свою монополию на власть. Парадоксально, но это нам только на руку.

              Победа Анджея Дуды своего рода сюрприз: еще два-три месяца назад соцопросы сулили ему поражение во втором туре от любого из основных соперников, однако ему удалось переизбраться президентом на второй пятилетний срок, пускай и фотофинишем.

              Два-три месяца назад, если кто вдруг забыл, была пандемия и был карантин. С тех пор недовольные польской властью успели немного развеяться, а пенсионеры прекратили затворничество и рискнули дойти до избирательных участков, к чему их всячески призывала власть. Поэтому Дуда и победил, а если бы правом голоса в Польше обладали исключительно пенсионеры, победил бы еще в первом туре.

              Любовь польских стариков к правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) давно уже стала акцентированной частью польской политики. В свое время умеренно либеральная «Гражданская платформа» (главная оппозиционная сила в республике) даже использовала на выборах призыв «спрячь бабушкин паспорт», обращенный к ее более молодым избирателем.

              Также президента Дуду поддерживают ревностные католики, евроскептики и «квасные патриоты» (этот напиток по-прежнему роднит нас с поляками), особенно сильно - в тех воеводствах, которые входили в Российскую империю, за исключением столичной Варшавы. Это связывают с припадочной русофобией ПиС, что, скорее всего, справедливо, но справедливости ради стоит признать и то, что правлению этой партии сопутствуют внушительные успехи в экономике, ради которых поляки готовы потерпеть власть «постыдных мракобесов», как называют Дуду и Ко либеральная польская молодежь.

              Кстати, эта самая молодежь относится к России и русским значительно более приязненно, чем старшее поколение, но в ближайшие годы политику страны будет определять поколение Дуды и лично Дуда, так что его переизбрание обычно трактуют как плохую новость для Москвы. Да, Польша - парламентская республика, но президент там значительно более влиятельная фигура, чем, например, в Германии - он представляет страну на внешней арене и обладает правом как законодательной инициативы, так и вето.

              Всем этим Дуда активно пользуется в том числе для того, чтобы насолить Москве. Чего стоят одни только «войны исторической памяти», активнейшим закоперщиком которых выступил польский президент.

              Но, хотя нам априори не может нравиться фальсификация история ВОВ и снос памятников красноармейцам, на переизбрание ставленника ПиС можно посмотреть и с другой стороны, после чего выяснится, что не такая уж это и плохая новость для нас. Прежде всего, потому, что она является однозначно и безоговорочно плохой для других региональных игроков - Берлина, Брюсселя и Киева.

              Если говорить только о внешней политике, после первого тура выборов польская власть эксплуатировала не столько антироссискую, сколько антинемецкую тему. Надо понимать, что «войны памяти» от ПиС обращены в том числе и против ФРГ, от которой поляки требуют «чувства вечной вины» и репараций за оккупацию. На сей раз дело дошло даже до дипломатического скандала, в рамках которого Польша обвиняла немецкую прессу в попытке повлиять на выборы, другими словами, в работе против Дуды, которого эта самая пресса действительно терпеть не может.

              Тут дело не только в тонкостях немецко-польских отношений, но и в том, что Германия остается ведущей силой Евросоюза, а Польша, наряду с Венгрией, его «больной человек». То есть страна, ориентирующаяся в большей степени на Вашингтон, чем на Брюссель, хуже того, противопоставляющая себя принятым в столице ЕС ценностям. Другими словами, ПиС претендует на лидерство в альтернативном европейском проекте - консервативном, без гей-браков и дармоедов-еврочиновников.

              Линия разлома при дальнейшем развале Евросоза должна пройти именно по Польше - оснований для этого предостаточно. Это, конечно, вопрос будущего, но и в настоящем ПиС пытаются подвергнуть своеобразной международной изоляции как шовинистов и мракобесов.

              Таким образом, победа Дуды - это поражение функционеров Евросоюза и лично Ангелы Меркель, которая не смогла «продать» полякам альтернативное видение Европы, хотя и пыталась это сделать. Президентом Польши останется несносный, неудобный, органически чужой для них человек. Достаточно вспомнить, что Варшава стала единственной столицей ЕС, проголосовавшей против назначения поляка Дональда Туска председателем Евросовета, поскольку прежде он возглавлял ту самую «Гражданскую платформу» и считается личным врагом «серого кардинала» ПиС Ярослава Качиньского.

              Не обрадуются этой победе и в Киеве. Еще при президенте Порошенко поляки официально предупредили Украину, что «с Бандерой она в Европу не войдет» - в ПиС собрались люди в этом смысле принципиальные и крайне чувствительные к украинскому национализму. Президент Зеленский и сам бы не прочь «в Европу без Бандеры», но не может - такова инерция всего украинского государственного проекта, четко проявившаяся как раз в последний год. Фактически, страна находится в заложниках у национал-радикалов, диктующих властям свою волю и угрожающих в противном случай пойти на вооруженный бунт.

              Вскоре после своего избрания Зеленский все-таки попытался улучшить отношения с Польшей, и Дуда даже пошел ему навстречу, предложив в сложных исторических вопросах просто «дружить» против Москвы. Бывший комедиант на это купился, а теперь расплачивается обвальным падением рейтингов, поскольку националисты его за эдакое поддакивание не полюбили, а русскоязычные избиратели, которым советский взгляд на историю Украины гораздо ближе, в поддержке отказали.

              Консервативная власть в Варшаве есть органический противник националистической власти в Киеве и преграда для его дальнейшей интеграции на западном направлении. И хотя Зеленский ни в коем случае не националист, противопоставить что-либо националистам он не может и вынужден идти у них на поводу.

              В совокупности все это не позволяет воспринимать президента Дуду в однозначно негативном свете. Да, он наш враг, но этот враг вносит раскол и рознь в евросозовский лагерь, расшатывая его политический фундамент. России всегда было удобнее реализовывать свои интересы через национальные правительства тех или иных членов ЕС, чем через евросоюзовскую бюрократию с ее «едиными стандартами», «цивилизационной солидарностью» и «практикой санкционного сдерживания». Поэтому среди российских «лидеров мнений» и принято болеть за разного рода евроскептикрв типа Марин Ле Пен, а Дуда нам пускай и не друг, но - тот самый евроскептик.

              Если бы президентом Польши избрался соперник Дуды - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, на киевском, берлинском и брюссельском направлении внешней политики поляков резко потеплело, а Евросоюз избавился бы от существенной части внутренних противоречий. Для польских либералов вопросы исторических обид гораздо менее значимы, а это значит, что тому самому «Бандере» фактически дали бы «зеленый свет»: Варшава превратилась бы в лоббиста интеграции Украины в ЕС под соусом типа «нужно думать о будущем, а не о прошлом».

              Но тот же самый отказ от обид 80-летней давности не повлиял бы на отношения с Россией приблизительно никак, просто на первое место переместились бы противоречия другого рода. Ели Дуда и Ко - русофобы «нутряные», идейные, то политики типа Тшаковского русофобы политические - при них против Москвы продолжили бы «воздвигать санитарную стену» и «выстраивать антитоталитарный фронт», но не из-за разногласий по Сталину, а из-за всех остальных разногласий по Крым включительно.

              Гораздо лучше, когда за антироссийскую повестку отвечают не современные, «приятные во всех отношениях» политики, а ПиС с их крайне сомнительной, с точки зрения европейских либералов и брюссельских политменеджеров, репутацией. Клерикальный сельский национализм однопартийцев пана Дуды идеальный фон для того, чтобы русофобия казалась устаревшим и постыдным явлением, чем она, кстати говоря, и является.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............