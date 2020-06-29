Польская молодежь меняет свое мнение о России

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29 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 23:19  |  vz.ru
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

Бразилия пожинает страшные плоды своего политического устройстваФото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бразилия стала новым мировым эпицентром распространения и смертности от коронавируса – и почти догоняет США. Далеко позади остался выздоравливающий Китай, перекрыты «отрицательные достижения» уже частично открытых Италии и Испании. Можно заметить, что пандемия в Латинской Америке тесно связана с крайне либеральной идеологией – и в этом есть важный урок в том числе для российского общества.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Подробности...
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Наказывать строго, чтобы неповадно было

Мария Бутина, член Общественной палаты РФ
После журналиста «Дождя» Павла Лобкова у нас появился еще один «герой», страстно желающий высказать свое мнение по поправкам к Конституции дважды. Некий «проживающий в Лондоне москвич» заявил, что смог проголосовать дважды: в посольстве и онлайн. Дело за малым – привлечь товарища по статье. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

Сергей Мардан, публицист
Вынесение приговора Кириллу Серебренникову проходило на фоне другого криминального сюжета – смертельного ДТП Михаила Ефремова. Там – убитый человек. Тут – похищенные 129 млн рублей. Виновники – известные и влиятельные люди, и «элитка» снова оказывается неподсудной. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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    В чем суть основных поправок в Конституцию

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              Польская молодежь меняет свое мнение о России

              Анджей Дуда (слева) и Рафал Тшасковский резко разошлись во взглядах на статус русского народа   29 июня 2020, 23:10
              Фото: Kacper Pempel, Aleksandra Szmigiel/Reuters
              Текст: Андрей Самохин,
              Наталья Макарова,
              Оксана Борисова

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              Несмотря на админресурс и личную поддержку Трампа, президент Польши Анджей Дуда не сумел переизбраться в первом же туре выборов. Во втором туре ему предстоит поединок с Рафалом Тшасковским. От Дуды Тшасковский отличается тем, что популярен у молодежи, а также с уважением отзывается о россиянах. Кстати, опросы выявили новый тренд – в отличие от старшего поколения, молодежь выступает за примирение с Москвой.

              Избирком Польши в понедельник объявил результаты обработки 99,78% бюллетеней состоявшихся накануне выборов главы государства. По итогам первого тура действующий глава государства Анджей Дуда завоевал 43,67% голосов, а его конкурент от крупнейшей польской оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский – 30,34%. На третьем месте - независимый кандидат, журналист Шимон Холовня, получивший 13,85. При этом установлена рекордная явка – 64,4%. 

              Таким образом, несмотря на все, казалось бы имевшиеся шансы, Дуда не смог набрать 50% голосов избирателей, необходимых для безоговорочной победы. Теперь победителя президентской гонки выявит второй тур голосования, который состоится 12 июля.

              По мнению наблюдателей Анджей Дуда уже использовал все свои ресурсы и теперь для победы ему придется привлечь голоса кандидатов, выбывших из борьбы. За те же голоса будет бороться и Тшасковский.

              Характерно, что за четыре дня до выборов Дуда посетил Вашингтон, где встретился с Дональдом Трампом, а Тшасковский, заручился поддержкой мэров столиц Евросоюза. Это отчасти говорит о разных политических векторах кандидатов. Но для России важно другое: в отличие от Дуды его соперник, похоже, не страдает болезненной русофобией. «Поляки и русские всегда были близки. Как будущий президент, я объявляю, что всегда буду открыт для разговоров о том, как улучшить наши контакты с Россией, потому что две великие нации могут сделать гораздо больше, чем быть в постоянном напряжении», –такое предвыборное заявление Тшасковского  цитирует EurAsia Daily. На него, к слову, счел необхоодимым лично  обрушиться с критикой Дуда.

              Впрочем, тот же Тшасковский на вопрос, хотел бы он потепления отношений с Россией, ответил: «Сегодня Россия не является ответственным участником международных отношений. Очень хорошо, что ЕС и НАТО проводят жесткую и принципиальную политику в отношении России. Другого пути нет», – цитирует его «Независимая газета» .

              И все же, поскольку Тшасковскому нужны дополнительные голоса во втором туре. Многое здесь зависит от занявшего третье место журналиста Шимона Холовни - представителя нового поколения польской католической интеллигенции. От того, кого он поддержит во втором туре, может зависеть итоговый результат, сообщает ТАСС. Холовню никак нельзя назвать «ястребом» и русофобом. Например, прокладку канала через Балтийскую косу, начатую назло России, он назвал недавно «фараонским идиотизмом, после чего сторонники Дуда  обвинили его в сговоре с Россией, передает «ИноСМИ.ру». Так или иначе, в  случае провала Дуды во втором  польская политика на восточном направлении имеет все шансы на смягчение. 

              В России особое внимание в этой связи привлекает фигура еще одного кандидата, который преподнес сенсацию на выборах – Кшиштоф Босак, считавшийся маргиналом, набрал 7% голосов и занял четвертое место. Он представляет консервативно-евроскептическую партию «Конфедерация», выступающую за диалог с Россией и с пониманием относящейся к политике Москвы в отношении Украины. То есть фактор «потепления с Москвой» может оказаться далеко не последним в президентской кампании.

              Примечательно, что Босак стоит лишь на втором месте после Тшасковского по уровню популярности среди поляков в возрасте от 18 до 29 лет. Согласно опросам, за Тшасковского готовы проголосовать 23% избирателей это го возраста, а за второго 22.

              Ранее политолог Станислав Стремидловский  заявил газете ВЗГЛЯД,  что Босак  считается наименее антироссийски настроенным из кандидатов. Однако он отметил, что среди сторонников его «Конфедерации» есть два течения. Одни «идеологически мотивированные избиратели, для которых борьба с ЛГБТ и отстаивание моральных ценностей важнее всего» и для них мэр  Варшавы Тшасковский  окажется слишком либеральным. Другие же «конфедераты», экономические либертарианцы предпочтут именно Тшасковского Дуду, поскольку  партия последнего усилила государственный аспект в экономике.

              Бывший зампред комиссии по международным делам сейма Польшии, политолог Тадеуш Ивиньский хорошо помнит Кшиштофа Босака по заседаниям в парламенте. «Босак – относительно молодой человек. Кстати, он  недавно женился, и это обстоятельство тоже сыграло ему на руку. На публичных мероприятиях он выступал вместе с женой. Но мало кто ожидал, что он наберет 7%», – признался эксперт газете ВЗГЛЯД.

              Босак возглавил достаточно странную структуру – коалицию националистов и правых популистов. Раньше они были раздроблены, воспринимались как экстремисты и маргиналы, но теперь им удалось найти точки соприкосновения и вместе обратиться к молодежи с радикальными лозунгами», – объяснил Ивиньский. По его словам, молодежь частично откликнулась на эти лозунги и теперь «Конфедерация» превратилась в реальную силу.

              «Эта коалиция тех, кто против примитивного подхода нынешнего правительства, – сказал Ивиньский. – Они считают, что

              из-за своего географического положения Польша не должна превращать в своих врагов ни Германию, ни Россию».

              Другой бывший депутат сейма, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский считает, что Босака не стоит представлять себе пророссийским политиком. «Перед выборами он, к примеру, заявил, что не против размещения в Польше ядерных ракет США. Тем не менее, среди лидеров его партии есть люди, которые к России относятся дружески. Например, Януш Корвин-Микке или Гжегож Браун», – сказал Пискорский газете ВЗГЛЯД.

              Однако польская молодежь, на которую и опирается «Конфедерация», действительно более прагматично относится к России, нежели старшее поколение, признал Пискорский. «Социологические опросы последних месяцев  говорят, что 65-68% поляков в возрастной категория с 18 до 25 лет считают, что Варшава должна попытаться договориться с Москвой, что пора разморозить наши отношения», – отметил аналитик.

              Пискорский также обратил внимание, что из политической повестки в Польше исчезла война в Донбассе, да и вообще  Украина. «С приходом Зеленского к власти вопрос государственной националистической идеологии перестал быть так заметен для Варшавы, как это было при Порошенко. Так что во время избирательной кампании про Украину никто практически ничего не говорил», – сказал эксперт.


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