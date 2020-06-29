Политолог связал проигрыш Трампа и результаты выборов в Польше

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29 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 18:38  |  vz.ru
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

Бразилия пожинает страшные плоды своего политического устройстваФото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бразилия стала новым мировым эпицентром распространения и смертности от коронавируса – и почти догоняет США. Далеко позади остался выздоравливающий Китай, перекрыты «отрицательные достижения» уже частично открытых Италии и Испании. Можно заметить, что пандемия в Латинской Америке тесно связана с крайне либеральной идеологией – и в этом есть важный урок в том числе для российского общества.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Наказывать строго, чтобы неповадно было

Мария Бутина, член Общественной палаты РФ
После журналиста «Дождя» Павла Лобкова у нас появился еще один «герой», страстно желающий высказать свое мнение по поправкам к Конституции дважды. Некий «проживающий в Лондоне москвич» заявил, что смог проголосовать дважды: в посольстве и онлайн. Дело за малым – привлечь товарища по статье. Подробности...
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Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

Сергей Мардан, публицист
Вынесение приговора Кириллу Серебренникову проходило на фоне другого криминального сюжета – смертельного ДТП Михаила Ефремова. Там – убитый человек. Тут – похищенные 129 млн рублей. Виновники – известные и влиятельные люди, и «элитка» снова оказывается неподсудной. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Европа сливает Украину

Андрей Манчук, политолог
Количество вырубленного леса не поддается учету, но на Украине популярны сравнительные фото: одни и те же Карпатские горы в состоянии до и после порубок, когда на месте бескрайнего зеленого моря образовывались такие же необозримые пустоши. Подробности...
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              Политолог связал проигрыш Трампа и результаты выборов в Польше

                 29 июня 2020, 18:30
              Фото: ALEKSANDRA SZMIGIEL/Reuters,
              Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

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              Власти Польши сделали ставку даже не на США, а лично на Трампа. И Трамп решил подыграть им. Значит, поражение Дуды во втором туре будет означать и проигрыш Трампа. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский, комментируя резкое падение популярности польского лидера Дуды, выявленное в первом туре президентских выборов.

              Первоначально у действующего главы польского государства Анджея Дуды были высокие рейтинги, так что в правящих кругах многие рассчитывали на его победу уже в первом туре выборов. Во многом такие рейтинги были связаны с тем, что его соперницей была Малгожата Кидава-Блоньская, ставленница основной оппозиционной силы, партии «Гражданская платформа». «Она была ни рыба ни мясо. очень неудачный кандидат», - пояснил полонист, историк Станислав Стремидловский.

              Из-за эпидемии выборы, которые были назначены на начало мая, отложили на конец июня. За это время оппозиция успела заменить своего кандидата. Им стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который не стал повторять ошибок, которые до него делали многие оппозиционные политики. Он признал за своими конкурентами из партии «Право и справедливость» успехи – например, похвалил их социальную программу. Он позволил себе добрые слова в адрес покойного президента Леха Качиньского, культ которого создает его брат, лидер этой партии Ярослав Качиньский.

              «Против Дуды сыграл не только сам по себе перенос выборов из-за коронавируса. Ограничения, которые наложило на экономику правительство, вызывали раздражение.  Во время действия карантина власти допустили еще ряд ошибок, которыми пользовалась оппозиция. Вот почему «Право и справедливость» не смогла добиться победы своего кандидата в первом туре», - пояснил Стремидловский.

              Теперь у Тшасковского есть шанс забрать себе голоса других кандидатов. Например, часть электората консервативно-евроскептической партии «Конфедерация», которую представлял молодой политик Кшиштоф Босак, набравший почти 7%. Именно он, кстати, считается наименее антироссийски настроенным из кандидатов.

              «Однако среди сторонников «Конфедерации» есть два течения. Есть идеологически мотивированные избиратели, для которых борьба с ЛГБТ и отстаивание моральных ценностей важнее. Представители этого крыла, скорее всего, сочтут, что глава Варшавы – слишком либеральный. А есть группа экономических либертарианцев. Для них важно, чтобы государство как можно меньше вмешивалось в экономику. А «Право и справедливость» известна тем, что усилила государственный аспект в экономике. Поэтому эта часть электората предпочтет Тшасковского», - сказал эксперт.

              «Кстати, мэра Варшавы хорошо знают не только в Польше, но и за ее пределами. В Брюсселе его поддерживают, а это уже ориентир для той части общества, которая считает приоритетом отношения с Евросоюзом», - добавил он. Что касается США, то напомним, как за четыре дня до выборов Дуда ездил в Вашингтон, где его принимал коллега Дональд Трамп. Трамп при этом объявил о переводе американских войск из Германии в Польшу, чем наверняка попытался подыграть Дуде перед решающим туром голосования.

              «Право и справедливость» сделала ставку даже не на США, а именно на Трампа. Поэтому Дуде и его партии теперь во что бы то ни стало выиграть выборы, иначе их проигрыш будет означать и проигрыш лично Трампа. А у него самого на носу президентские выборы», - отметил эксперт.

              Эксперт также отметил, что в Польше в итоге так и не прозвучало претензий к процедуре голосования – а оно проводилось по почте. «А ведь до выборов говорили, что это может быть инструментом манипуляции. Если это получилось у поляков, то будет приемлемо для России и перестанет выглядеть чем-то спорным», - заключил политолог.

              Напомним, в воскресенье в Польше завершилось голосование на президентских выборах.  Теперь в стране состоится второй тур, поскольку ни один кандидат не набрал больше 50% голосов.

              Во второй тур прошли действующий глава государства Анджей Дуда, который набрал 45,24% голосов по итогам обработки 87,16% бюллетеней, и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский с 28,92%. Итоговая явка достигла почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше. Второй тур состоится 12 июля. 

              Ранее в Кремле констатировали, что отношения с Польшей «не просто оставляют желать лучшего, они плохие», «они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран». Так, 12 мая Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой основной угрозой для страны объявлена Россия.


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