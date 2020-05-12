Польша назвала Россию основной угрозой

Взгляд
12 мая, вторник  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
Разделы

Крупнейший в мире нефтяной фонд сдался коронавирусу

Эталонный нефтяной фонд Норвегии впервые в истории распродаст активыФото: Gerhard Zwerger-Schoner/
Imagebroker/Global Look Press
Норвегия впервые в истории намерена начать распродажу активов своего суверенного пенсионного фонда, который формируется за счет сверхдоходов от нефти и газа. Этот фонд на триллион долларов, зарабатывающий в том числе на Apple, считается самым крупным в мире. Ни финансовый кризис 2008 года, ни обвал нефти в 2014 году к такому шагу норвежцев не принуждал. Однако пандемия изменила многое.  Подробности...
Перейти а раздел…

США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
Перейти а раздел…

Россиян поддержат при выходе из самоизоляции

Пожилым людям Владимир Путин уделил особое вниманиеФото: Максим Богодвид/РИА Новости
Владимир Путин объявил о постепенном выходе России из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики. В чем заключается суть этих мер?  Подробности...
Перейти а раздел…

Глава ДНР: Россия помогла нам в борьбе с коронавирусом

Теперь дончане защищают республику от двух напастей: ВСУ и COVID-19Фото: DAVE MUSTAINE/ЕРА/ТАСС
«ДНР обеспечена тест-системами для выявления COVID-19 в достаточном количестве. В этом нам помогла Россия, за что ей большое спасибо», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он рассказал о том, как находящийся в блокаде регион справляется с пандемией и почему Украина тормозит выполнение Минских соглашений.  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Во время эпидемии люди занимаются спасением истории

Константин Михайлов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Мир будет, возможно, другим, но люди будут восстанавливать любимые храмы и усадьбы, обустраивать и защищать любимые города. В этом, собственно, залог того, что пандемия пройдет, а мир уцелеет. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Добрая катастрофа карантина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы пошли на беспрецедентные меры ради сохранения каждой жизни – независимо от ее экономического вклада в общество. Мы приняли систему ценностей, в которой каждая жизнь драгоценна. Мы, как общество, возросли в добре. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Страшный вирус превращает людей в злых гоблинов

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
COVID-19 сыграл с либеральными просветителями злую шутку. В момент общей истерии они стали своей противоположностью – реакционерами. При этом катализатор для их реакции чисто политический. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
    Перейти а раздел…

    Странные имена детей знаменитостей

    Путин против Мюнхенского сговора

    Где хранятся знаменитые трофеи и реликвии ВОВ

      Перейти а раздел…

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...

      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
      Подробности...

      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших Великую Отечественную войну?
          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Главврач больницы Святого Георгия рассказал о действиях медиков во время пожара
              Назван производитель загоревшихся в Москве и Петербурге аппаратов ИВЛФСБ предотвратила теракт в Тверской областиПольша назвала Россию основной угрозойУмер писатель Константин Крылов
              Испытания российского препарата от коронавируса показали первые результатыВ Крыму отреагировали на условия Украины для «возвращения» полуостроваРоскосмос заявил о необходимости двигателей на новых физических принципахУсик ответил на вызов украинского борца на бой без правил
              Песков заявил об однозначной позиции Путина по вопросу голосования по КонституцииЗадержанный за нападения на водителей в Москве приезжий сбил на машине полицейскогоПострадавших от сексуального насилия девушек в Красноярске накажут за нарушение режима самоизоляцииНорвежцы испугались реакции России на модернизацию американского радара

              Главная тема


              Пандемия коронавируса поставила под удар перспективы российского космоса

              нормализация жизни


              Эксперт объяснил ослабление режима самоизоляции в России на фоне статистики по COVID-19

              «наглость и ненависть»


              Заявление МИД Украины по трагедии 2 мая в Одессе признали «пределом полуфашистской тупости»

              «антитела суперлюдей»


              Выяснилось, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

              Видео

              «Победили США и Британия»


              Американский генерал объяснил скандальную запись Белого дома о Победе

              время славы и позора


              Красный Крест прогнулся под свастику

              Дисциплинарный устав ВС РФ


              Как соцсети раскрывают российские военные тайны

              антигерой из лихих 90-х


              Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

              Это очень страшно


              Анна Долгарева: Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

              Цифровая валюта


              Глеб Простаков: Миру готовят новый криптовалютный пузырь

              Братья-славяне


              Максим Соколов: Лукашенко проглядел важные перемены

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших ВОВ?

              Польша назвала Россию основной угрозой

                 12 мая 2020, 14:14
              Фото: REUTERS/Ints Kalnins
              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой основной угрозой называется Россия.

              В документе указывается, что самая большая угроза для Польши – это «агрессивная политика России». После подписания стратегии Дуда заявил, что документ отражает «прежде всего, изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет», и напомнил, что предыдущая стратегия датирована 2014 годом, передает РИА «Новости».

              Дуда отметил, что за пять лет произошли значительные изменения в вопросе милитаризации Польши.

              «В 2014 году на территории Польши не было еще войск НАТО, США. Это была совершенно другая действительность. За пять лет на 30 тыс. солдат увеличилась численность польской армии, и почти на 40% увеличилось финансирование польских оборонных расходов», – сказал президент.

              Дуда отметил, что за это время также был построен терминал по разжижению газа, который сейчас расширяется, кроме того, начато строительство газопровода Baltic Pipe из Дании. Это, считает президент Польши, позволит «избежать энергетической зависимости» от России. В то же время он посетовал, что Польша покупает российский газ по более высокой цене, чем Германия.

              Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох до этого заявил, что в новой стратегии «внешние угрозы неизменны», и главной из них остаются «последствия агрессивной политики России».

              Также в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов до 2,5% ВВП, так как «пандемия не меняет векторов политики восточного соседа».

              «Новым вызовом для единства Запада стало соперничество между США и Китаем. Странам нашего региона стоит иметь в этой области общую позицию», – также отметил Солох.

              Ранее СМИ уже публиковали выдержки из новой стратегии нацбезопасности Польши.

              Президент России Владимир Путин подчеркивал, что все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, а миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............